MotoGP | Test Portimao, Giorno 2: Alex Marquez da record dopo 2 ore

La classifica dopo due ore della giornata conclusiva dei test collettivi di MotoGP di Portimao non fa altro che confermare quanto si era intuito già ieri, ovvero lo strapotere attuale di Ducati ed Aprilia nei confronti della concorrenza. Le moto italiane monopolizzano le prime dieci posizioni allo scoccare delle ore 11:30 locali (le 12:30 in Italia), ma il nome in cima alla lista dei tempi è probabilmente la fotografia più nitida dell'enorme potenziale attuale della Desmosedici GP.

A comandarla, infatti, è Alex Marquez, che con il suo 1'38"717 ha fatto segnare il nuovo record ufficioso del tracciato dell'Algarve. Parliamo di un pilota che appena qualche mese fa era sull'orlo di una crisi di nervi con la Honda e in sella alla Ducati ci ha messo poche giornate di test per tornare ad essere quello che è stato capace di essere campione del mondo sia in Moto3 che in Moto2.

Nonostante sia un po' acciaccato dopo la caduta di ieri, sembra aver fatto un passo avanti deciso anche Aleix Espargaro, che ha portato la sua Aprilia in seconda posizione in 1'38"850. Ma restando nell'ambito della Casa di Noale sotto all'1'39" c'è sceso anche Raul Fernandez, terzo con la RS-GP 2022 della RNF Racing.

A completare la top 5 ci sono poi le altre due Ducati di Luca Marini e Jorge Martin, che sono gli ultimi ad aver infranto la soglia dell'1'39". Al di sopra di questa c'è l'altra Aprilia RNF di Miguel Oliveira, seguita dalle due GP23 ufficiali di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini: il campione del mondo ha girato in 1'39" basso nello spazio di pochi giri, ma come aveva promesso ieri il nuovo compagno di box si è avvicinato, migliorandosi già di otto decimi rispetto a ieri.

Nonostante un problema tecnico che lo ha fermato lungo la pista, Johann Zarco è nono davanti a Marco Bezzecchi, mentre Fabio Quartararo continua a tenersi la palma di migliore degli altri: il pilota della Yamaha si è migliorato rispetto a ieri, anche se il suo 1'39"292 per ora vale solamente l'11° posizione. Tra le altre cose, stamani sono emersi problemi di omologazione per la carena della M1, anche se sono proseguiti gli esperimenti di aerodinamica, soprattutto sulla moto di Franco Morbidelli.

A sorpresa a seguire c'è la GasGas di Pol Espargaro, che ha fatto un passo avanti enorme rispetto a ieri e precede il terzetto di Honda formato da Marc Marquez, Joan Mir ed Alex Rins. L'otto volte iridato, che ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che ha fermato la sua RC213V lungo la pista, si è migliorato, ma il gap dalla vetta rimane sempre pesante.

Notte fonda in casa KTM: Brad Binder è scivolato alla curva 3 ed è 20° a 1"8, addirittura 22° e per ora ultimo Jack Miller. All'appello infatti manca Fabio Di Giannantonio, che è stato dichiarato unfit per motivi precauzionali dopo la brutta caduta di ieri alla curva 7, anche se gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno escluso la presenza di fratture.

MotoGP | Test Portimao, Giorno 2: i tempi alle ore 11:30 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Alex Marquez Ducati 1'38”717 25 2 Aleix Espargaro Aprilia 1'38”850 12 3 Raul Fernandez Aprilia 1'38”854 23 4 Luca Marini Ducati 1'38”893 10 5 Jorge Martin Ducati 1'38”940 28 6 Miguel Oliveira Aprilia 1'39”088 23 7 Pecco Bagnaia Ducati 1'39”114 17 8 Enea Bastianini Ducati 1'39”218 18 9 Johann Zarco Ducati 1'39”237 16 10 Marco Bezzecchi Ducati 1'39”252 25 11 Fabio Quartararo Yamaha 1'39”292 24 12 Pol Espargaro GasGas 1'39”526 19 13 Marc Marquez Honda 1'39”552 20 14 Joan Mir Honda 1'39”636 15 15 Alex Rins Honda 1'39”901 21 16 Augusto Fernandez GasGas 1'39”907 15 17 Takaaki Nakagami Honda 1'40”001 11 18 Franco Morbidelli Yamaha 1'40”052 16 19 Maverick Vinales Aprilia 1'40”151 7 20 Brad Binder KTM 1'40”601 4 21 Michele Pirro Ducati 1'40”616 18 22 Jack Miller KTM 1'41”060 13