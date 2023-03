MotoGP | Test Portimao, Giorno 1: poker Ducati dopo 2 ore

Carica lettore audio

Dopo aver dominato a Sepang, le Ducati sono partite fortissimo anche nel secondo ed ultimo test pre-stagionale della MotoGP 2023. Dopo le prime due ore della giornata inaugurale di Portimao, ci sono infatti quattro Desmosedici GP a comandare il gruppo.

A capitanarle è il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che è arrivato molto vicino ad infrangere il muro dell'1'40" con il suo 1'40"019. In particolare, sembrano già in palla le GP23, perché quelle griffate Pramac Racing di Johann Zarco e Jorge Martin occupano il secondo ed il quarto posto, staccate rispettivamente di 359 e di 459 millesimi.

All'appello manca solamente quella di Enea Bastianini, che è nelle posizioni di rincalzo. Va detto però che il nuovo arrivato nel team ufficiale ha completato solamente 10 giri al momento, dopo aver apparentemente accusato un problema tecnico che lo ha fermato lungo il tracciato. A completare il poker Ducati, con il terzo tempo a 377 millesimi, c'è quindi Luca Marini, che conferma di aver instaurato un grande feeling con la sua GP22 con i colori della Mooney VR46.

Il primo degli "altri" è Miguel Oliveira, attualmente quinto con l'Aprilia RS-GP della RNF Racing, davanti al vice-campione del mondo Fabio Quartararo, arrivato in Portogallo per un test cruciale. Su questa pista, infatti, aveva vinto dominando lo scorso anno, quindi si tratta di un banco di prova molto importante per la M1 2023.

Dietro di lui ci sono le due Aprilia ufficiali, con Aleix Espargaro settimo e Maverick Vinales nono. Sulla RS-GP si è già intravista anche qualche piccola novità aerodinamica, a riprova del fatto che lo sviluppo a Noale va avanti incessantemente. Tra i due spagnoli c'è l'altra Ducati del loro connazionale Alex Marquez, ancora una volta veloce sulla Desmosedici GP22 del Gresini Racing.

Il fratello Marc invece al momento occupa la decima piazza con la sua Honda, ma paga quasi un secondo. Tra le altre cose, nel suo box questa volta ci sono solamente due RC213V, quindi la Casa giapponese sembra aver fatto una prima scelta per quanto riguarda il pacchetto 2023. Poco più indietro, appena una manciata di millesimi, c'è Alex Rins in 12° posizione, mentre Joan Mir è 14°.

Attardate per ora le KTM, con Brad Binder che è solamente 17°, alle spalle anche di Fabio Di Giannantonio e di Franco Morbidelli. Il pilota sudafricano ed il compagno Jack Miller hanno nel box una RC16 con i colori Red Bull ed una con le carene nere, che evidentemente devono essere un'evoluzione. Restando nel gruppo austriaco, ma con il marchio GasGas, va segnalata la caduta senza conseguenze di Pol Espargaro alla curva 5.

In queste prime due ore c'è stata anche una breve interruzione: il forte vento aveva infatti portato un cartellone pubblicitario sull'asfalto del circuito dell'Algarve. La sessione odierna proseguirà per altre sei ore e terminerà quando in Italia saranno le 18:30.

MotoGP | Test Portimao, Giorno 1: i tempi alle 11:30 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Pecco Bagnaia Ducati 1'40”019 27 2 Johann Zarco Ducati 1'40”378 22 3 Luca Marini Ducati 1'40”396 25 4 Jorge Martin Ducati 1'40”478 24 5 Miguel Oliveira Aprilia 1'40”524 21 6 Fabio Quartararo Yamaha 1'40”528 27 7 Aleix Espargaro Aprilia 1'40”773 20 8 Alex Marquez Ducati 1'40”907 16 9 Maverick Vinales Aprilia 1'40”916 12 10 Marc Marquez Honda 1'40”984 19 11 Raul Fernandez Aprilia 1'41”038 28 12 Alex Rins Honda 1'41”039 22 13 Marco Bezzecchi Ducati 1'41”059 25 14 Joan Mir Honda 1'41”065 18 15 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'41”095 18 16 Franco Morbidelli Yamaha 1'41”198 31 17 Brad Binder KTM 1'41”364 19 18 Stefan Bradl Honda 1'41”372 19 19 Pol Espargaro GasGas 1'41”903 16 20 Jack Miller KTM 1'41”935 16 21 Enea Bastianini Ducati 1'41”990 10 22 Augusto Fernandez GasGas 1'42”347 11 23 Takaaki Nakagami Honda 1'42”640 23 24 Michele Pirro Ducati 1'43”070 16