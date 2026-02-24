MotoGP | Test più duri del previsto per Yamaha: "Capiamo la frustrazione di Quartararo"

Il test di Sepang è stato difficile per Yamaha, costretta a saltare una giornata in pista a causa di un problema al suo nuovissimo motore, il V4 che succede al quattro cilindri in linea.

Il Costruttore giapponese sperava in un balzo in avanti nelle successive prove di MotoGP a Buriram, ma questo non si è concretizzato. La moto ha persino mostrato debolezze finora insospettabili.

"Questi ultimi due giorni sono stati un po' più difficili rispetto al precedente test a Sepang - ha ammesso Massimo Meregalli, direttore del team ufficiale Yamaha, al sito MotoGP - Non ce lo aspettavamo. Siamo consapevoli di essere davvero all'inizio di un nuovo progetto e sapevamo che giornate come quelle di questo fine settimana potevano capitare, ma dopo il test di Sepang pensavamo che qui sarebbe potuta andare un po' meglio".

"In questo momento è davvero un processo di apprendimento perché scopriamo cose nuove ogni giorno, o ad ogni turno. Questo forse rallenta lo sviluppo, ma fino a Sepang abbiamo solo fatto confronti, valutando le novità e i componenti".

"Qui siamo venuti con l'obiettivo di iniziare a lavorare sulle regolazioni perché non avevamo dedicato tempo a ciò. Abbiamo iniziato sabato e scoperto alcuni limiti".

Fabio Quartararo sulla Yamaha V4. Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il V4 stesso richiede di essere sviluppato, così come la moto che lo circonda, poiché la nuova architettura implica un comportamento modificato. Il lavoro dietro le quinte sarà intenso, ma Meregalli avverte che non ci si deve aspettare di vedere la Yamaha ai primi posti nella prima parte del campionato.

"La nostra previsione è che almeno nella prima parte della stagione sarà davvero un processo di apprendimento. Crediamo davvero che nella seconda parte dovremmo migliorare gradualmente le prestazioni e i risultati di conseguenza".

Una frustrazione da gestire

Questa constatazione è difficile da accettare per i piloti Yamaha, che speravano in un miglioramento dopo diverse stagioni deludenti. Fabio Quartararo ha a lungo chiesto dei cambiamenti e alla fine li ha ottenuti, ma non ha potuto fare a meno di esprimere il suo sconcerto per la situazione attuale, in particolare con un gesto di sfida rivolto alla sua moto sabato, prima di calmare le acque alla fine del weekend.

Per quello che si preannuncia come il suo ultimo anno sulla Yamaha, Quartararo sa già di avere poche speranze e Meregalli giudica la sua impazienza naturale : "Di solito i piloti vogliono sempre di più. Comprendiamo lo stato d'animo dei piloti perché, anche se stiamo sviluppando una nuova moto, per loro i risultati sono molto importanti".

"Come ho già detto, per noi fa parte del progetto. Sappiamo che dobbiamo cercare di farglielo capire, di calmarli, ma siamo anche consapevoli che il loro stato d'animo è quello della competizione. Condividiamo lo stesso stato d'animo, ma siamo anche un'azienda e stiamo avviando un processo".

Dall'altra parte del box, Álex Rins si è mostrato un po' meno severo, ma ha tracciato un bilancio molto simile, il che, in un certo senso, rassicura Meregalli: "Non so se la parola frustrazione sia quella giusta riguardo ad Alex, ma capisco che almeno condividono lo stesso sentimento. Questo è importante per noi, per trovare la giusta direzione nello sviluppo della moto".

Álex Rins commenta quelli di Fabio Quartararo sulla Yamaha V4. Foto di: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Se tre piloti danno lo stesso riscontro, è molto importante, rende la vita più facile. Posso dire che almeno tutti i piloti avvertono gli stessi problemi. Alcuni sono forse un po' più ottimisti, altri no. Siamo a questo punto. Come ho detto, è normale in questa avventura e sapevamo che all'inizio avremmo potuto incontrare queste difficoltà".

Alla Pramac, Toprak Razgatlioglu si trova in una situazione a parte, con difficoltà specifiche legate al suo adattamento alla MotoGP, ma Jack Miller si è mostrato un po' più entusiasta dei piloti ufficiali. L'australiano ha lamentato soprattutto una mancanza di velocità massima, ma ha visto aspetti positivi nel comportamento in curva, anche se in leggero contrasto con Quartararo e Rins.

"Per me, forse hanno un modo diverso di descrivere le cose, ma descrivono le stesse cose - aggiunge Meregalli - Al momento, Jack è quello che sente che, anche se siamo solo all'inizio, la direzione è quella giusta. Già l'anno scorso aveva questo carattere, è sempre ottimista. È molto importante trasmettere questo tipo di ottimismo in questa fase".