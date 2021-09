Morbidelli: "Ho provato la M1 2022, ma ho fatto pochi giri"

Franco Morbidelli sta vivendo certamente un momento particolare della sua carriera: a Misano è rientrato in MotoGP dopo una sosta di tre mesi a causa dell’interventi chirurgico al ginocchio che lo ha tenuto bloccato.

Ha lasciato il team Petronas e la M1 in versione 2019 per cavalcare in gara la moto 2021 del team Factory, ma oggi nel primo giorno di test a Misano dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha avuto l’opportunità di saggiare anche la Yamaha 2022.

Il salto è stato davvero grande proiettandosi da un passato difficile a un futuro molto promettente. In mezzo a questo sogno di fine estate che si realizza c’è una gamba che fa soffrire il pilota romano e che lo costringe a limitare la presenza in pista a causa di una massa muscolare che non regge lo sforzo prolungato.

Ma lo sguardo di Frankie è più rasserenato di quello di domenica pomeriggio, anche se ha coperto pochi giri e ha concluso la giornata con il 18esimo tempo…

“Oggi sono salito sulla moto che ho guidato nel weekend di gara: abbiamo apportato alcune modifiche che avevamo in mente e mi sono subito trovato meglio. Una volta che ho raggiunto un feeling accettabile con la M1 attuale, sono salito sulla moto 2022 visto che non ho molta autonomia nel guidare”.

“Purtroppo la gamba si irrigidisce piuttosto in fretta e quindi faccio fatica a guidare. Posso dire di aver sentito alcune cose della moto nuova e di sicuro uno degli obiettivi è di migliorare la top speed: vedremo se ci riusciremo. Le sensazioni sono state positive ma non posso dire di più perché ho cercato di salvaguardare la gamba per riuscire a girare anche domani. Abbiamo fatto pochi giri, ma spero di qualità”.

Come ti senti con la gamba sinistra operata?

“Sono molto legato alla muscolatura posteriore della gamba, quindi polpaccio e flessori. Essendo stato fermo molto a lungo la massa muscolare è calata e per di più ho fatto un’operazione che indebolisce il flessore per cui vado in difficoltà più facilmente”.

“Ho cercato di lavorare il più possibile per Misano, ma prima del weekend non avevo nemmeno una mobilità accettabile del ginocchio che ora c’è: il prossimo step sarà costruire una muscolatura che mi consenta di raccogliere la gamba e metterla sulla pedana o portare il piede dalla posizione del cambio marcia a quello della massima piega. E questo ancora non succede: non sono ancora abbastanza forte per muovermi sulla moto in maniera disinvolta senza dolore e impedimenti”.

Passando al team Yamaha Factory hai dovuto lasciare Ramon Forcada come capo tecnico, per passare con Silvano Galbusera: come ti sei trovato?

“Anche lui è un capo tecnico molto bravo e di grande esperienza. Posso dire che nella mia carriera ho sempre avuto persone di livello ed esperte”.