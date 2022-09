MotoGP | Test Misano, Giorno 1: svetta Bagnaia, Marquez fa 39 giri

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia ha confermato il suo momento di grande forma anche nella prima giornata dei test collettivi di Misano della MotoGP. Reduce da quattro vittorie consecutive, compresa anche quella di domenica scorsa in Romagna, il pilota della Ducati è stato il più rapido con un crono di 1'31"292 realizzato nel turno del pomeriggio.

Una bella conferma anche per Luca Marini, che lavorando solo sul set-up si è attestato a soli 181 millesimi dal compagno di marchio, confermando a sua volta il buon momento suo e della Ducati. Del resto, la Casa di Borgo Panigale ha piazzato la bellezza di sei moto nelle prime dieci posizioni: Jorge Martin ha chiuso con il quarto tempo, Marco Bezzecchi con il settimo davanti a Johann Zarco, mentre Enea Bastianini il decima.

Il pilota del Gresini Racing ha provato quello che dovrebbe essere il telaio 2023, traendo conclusioni interessanti. Sul finire della sessione pomeridiana poi, anche Bagnaia ha valutato un nuovo cupolino. Non avendo nulla da provare a livello di novità invece, la Mooney VR46 conclude la sua due giorni oggi e domani non sarà in pista.

Se le Ducati dominano, gli occhi erano puntati soprattutto sul ritorno di Marc Marquez: dopo tre mesi d'assenza, l'otto volte campione del mondo si è regalato 39 giri, tutti concentrati nella mattinata. Poi ha deciso di fermarsi per riposarsi e magari provare a girare un po' di più domani. Le indicazioni sono state positive dal punto di vista fisico, ma tutto sommato anche per quanto riguarda il cronometro: è vero che è solo 18°, ma il suo distacco è di 1"1. Non male per uno che era fermo davvero da tanto e che è reduce dalla quarta operazione al braccio.

Interessanti risposte anche in casa Aprilia, perché Aleix Espargaro ha chiuso con il terzo tempo, realizzando il suo 1'31"531 in mattinata. In teoria la Casa di Noale doveva lavorare sul motore, ma sulla RS-GP si è vista anche una nuova versione del cucchiaio. E parlando di Aprilia, non si può non sottolineare che la Honda abbia "copiato" la carena bombata con il gradino che era stato introdotta dal Gran Premio di Germania. La giornata Aprilia è positiva poi anche per il quinto tempo di Maverick Vinales.

Guardando in casa Yamaha, c'era tanta carne al fuoco: Fabio Quartararo, sesto a fine giornata, ha provato la base del motore 2023, trovando qualcosina a livello di top speed. Il francese però ha valutato anche un nuovo telaio, che potrebbe addirittura esordire ad Aragon. Nuova veste aerodinamica invece per Franco Morbidelli, autore del 14° tempo. Nonostante quello di domenica fosse il suo ultimo Gran Premio, si è visto in pista anche Andrea Dovizioso, che ha fatto da tester per l'Alpinestars per un nuovo casco.

Ai margini della top 10 troviamo anche la migliore delle KTM con Brad Binder. Il sudafricano ha chiuso 11° a sei decimi, ma oggi l'attenzione era tutta per Dani Pedrosa, che ha portato al debutto il prototipo 2023 della RC16. Il veterano spagnolo ha chiuso con il 24° tempo, a poco meno di 1"5.

Il quadro si completa poi con la Suzuki, che ha lavorato però solamente per mezza giornata prima di fare armi e bagagli. Del resto, il prossimo anno non sarà più della partita, quindi non aveva cose troppo rilevanti da provare. Alex Rins ha chiuso con il 12° tempo a 644 millesimi, ma abbiamo assistito anche al debutto in MotoGP di Dominique Aegerter, che potrebbe sostituire Joan Mir ad Aragon se il maiorchino non recupererà dal suo infortunio alla caviglia. Il campione del mondo della MotoE non se l'è cavata affatto male, perché ha incassato un gap di appena 2"6, nonostante fosse la sua primissima volta sulla GSX-RR e su una moto della classe regina.

Diverse le cadute che hanno caratterizzato la giornata, fortunatamente tutte senza particolari conseguenze. Tra queste quelle di Aleix Espargaro, Miller e Martin.

I tempi della prima giornata

Pos. Pilota Team Tempo/gap Giri 1 Francesco Bagnaia Ducati 1:31,292 83 2 Luca Marini VR46-Ducati +0,181 72 3 Aleix Espargaro Aprilia +0,239 75 4 Jorge Martin Pramac-Ducati +0,262 80 5 Maverick Vinales Aprilia +0,265 96 6 Fabio Quartararo Yamaha +0,296 80 7 Marco Bezzecchi VR46-Ducati +0,299 83 8 Johann Zarco Pramac-Ducati +0,314 83 9 Pol Espargaro Honda +0,415 50 10 Enea Bastianini Gresini-Ducati +0,449 53 11 Brad Binder KTM +0,624 71 12 Alex Rins Suzuki +0,644 49 13 Fabio Di Giannantonio Gresini-Ducati +0,658 65 14 Franco Morbidelli Yamaha +0,756 88 15 Jack Miller Ducati +0,853 64 16 Miguel Oliveira KTM +1,044 86 17 Raul Fernandez Tech-3-KTM +1,103 80 18 Marc Marquez Honda +1,103 39 19 Alex Marquez LCR-Honda +1,116 73 20 Takaaki Nakagami LCR-Honda +1,175 73 21 Michele Pirro Ducati +1,270 58 22 Stefan Bradl Honda +1,342 61 23 Remy Gardner Tech-3-KTM +1,447 67 24 Dani Pedrosa KTM +1,447 74 25 Darryn Binder RNF-Yamaha +1,528 74 26 Lorenzo Savadori Aprilia +2,087 69 27 Dominique Aegerter Suzuki +2,615 33 28 Andrea Dovizioso RNF-Yamaha +3,605 16