MotoGP | Test Misano: anche Rossi in pista con la Yamaha!

La MotoGP si evolve continuamente e, tra una gara e l’altra, non c’è il tempo di fermarsi, il rischio è di restare (fin troppo) indietro. Così, alcuni team della classe regina si sono recati a Misano subito dopo il Gran Premio d’Austria per svolgere dei test e, perché no, allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti del mondiale.

Gli occhi erano puntati su Yamaha, che ha scelto la pista romagnola per due giorni di test con i piloti titolari, usufruendo delle concessioni di cui gode quest’anno. Fabio Quartararo e Alex Rins sono scesi in pista con la M1, ma ha catturato l’attenzione anche Andrea Dovizioso, presente in veste di collaudatore per sostituire l’ancora infortunato Cal Crutchlow.

Ma c’è stata una Yamaha in più che ha destato la curiosità e ha calamitato tutti: si è trattato della R1 con il numero 46. Già, Valentino Rossi non ha perso l’occasione di indossare tuta e casco e tornare a fare quello che ama di più: andare in moto. Nella sua nuova vita a quattro ruote, il Dottore si sta togliendo tante soddisfazioni, ma il richiamo delle due ruote è come il canto delle sirene di Ulisse: irresistibile.

Così, il nove volte campione del mondo ha completato qualche giro sulla sua pista di casa, accompagnato anche dai “suoi ragazzi”. Presenti, infatti, anche Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, che hanno colto l’occasione per scendere in pista e allenarsi con le Panigale V4S. In Casa Ducati, si è visto anche Michele Pirro, impegnato a provare la GP24 “laboratorio”.

Tanti altri piloti hanno sfruttato l’opportunità di svolgere dei test a Misano (dove quest’anno si correranno ben due gran premi): Dani Pedrosa ha girato con la KTM, sotto lo sguardo attento di Pedro Acosta, recatosi in Romagna per seguire da vicino il lavoro di sviluppo della Casa di Mattighofen e comprendere meglio i meccanismi della MotoGP. Il rookie ha anche completato qualche giro in sella alla Moto2. Anche il team Gresini è sceso in pista, ma con i due alfieri Moto2 Manuel Gonzalez e Albert Arenas.