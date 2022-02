MotoGP | Test Mandalika, Giorno 3: svetta Espargaro, risale Morbidelli

Carica lettore audio

C'era già aria di smobilitazione a Mandalika nell'ultima mezza giornata dei test collettivi di MotoGP. L'azione in pista è stata veramente ridotta all'osso nelle ultime tre ore, con buona parte dei piloti che avevano già concluso i loro programmi, anche se qualche miglioramento si è visto.

Test MotoGP Mandalika: migliorano le Yamaha, ma Pol resiste

Il più significativo è stato sicuramente quello di Franco Morbidelli, che ha piazzato la sua prima zampata da pilota ufficiale Yamaha. Dopo essere rimasto nelle retrovie per quasi tutto il pre-campionato, quasi a tempo scaduto il vice-campione del mondo 2020 si è issato in quarta posizione, riducendo a poco più di tre decimi il gap nei confronti del compagno Fabio Quartararo.

Anche il campione del mondo in carica è tra quelli che hanno provato il time attack sul finire della sessione e al 77° dei 79 giri percorsi è arrivato davvero vicino a soffiare la leadership a Pol Espargaro, fermandosi ad appena 14 millesimi dall'1'31"060 che è valso al pilota della Honda la palma di re dei test invernali, oltre al primato del tracciato indonesiano, su una RC213V che ha definito più "omogenea" e quindi pronta per fare qualcosa di importante.

Test MotoGP Mandalika: conferma Aprilia, risale Bagnaia

Tra le due M1 ufficiali si è confermata l'Aprilia di Aleix Espargaro, che nel pomeriggio non ha ritoccato l'1'31"385 che aveva realizzato in mattinata. Per la Casa di Noale però i segnali continuano ad essere decisamente incoraggianti, con anche Maverick Vinales in settima posizione a poco più di quattro decimi. Per le RS-GP si è concluso quindi un pre-campionato vissuto costamente a cavallo tra la top 5 e la top 10.

Resta ancora un po' "nascosto" il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia, pur risalendo oggi fino alla quinta posizione in 1'31"436. Il ducatista si è detto soddisfatto del passo gara, ma ha ammesso che in ottica time attack manca ancora qualcosina alla GP22. Una moto che però secondo lui ha ancora grandi margini di crescita, soprattutto per quanto riguarda il fronte dell'erogazione della potenza.

Test MotoGP Mandalika: Suzuki cresce nonostante i problemi di Mir

Sesto tempo per l'unica Suzuki scesa in pista oggi, quella di un Alex Rins a sua volta molto ottimista per i grandi progressi mostrati dalla GSX-RR a livello di motore. Anche il pilota spagnolo però sembra particolarmente pimpante rispetto alla sua peggior versione, quella troppo avvezza all'errore che avevamo visto troppe volte nel 2021.

La moto #36 è invece rimasta ferma nell'altro lato del box, perché Joan Mir è stato colpito da un violenta attacco di gastroenterite, dovuto probabilmente ad un'intossicazione alimentare, che lo ha debilitato al punto di non avere le forze per salire in sella alla sua GSX-RR. Anche per lui comunque si è chiuso un pre-campionato con più luci che ombre.

Un passettino in avanti sembra averlo fatto anche la KTM, con i due piloti ufficiali Brad Binder e Miguel Oliveira che hanno scalato la classifica fino al nono ed all'11° posto, staccati entrambi di circa mezzo secondo. Non è andata altrettanto bene al rookie Raul Fernandez, costretto a fermarsi a causa di un problema alla vista che si è manifestato dopo la caduta ad alta velocità di ieri, che lo ha portato a scivolare nuovamente nella prima fase della sessione odierna e poi lo ha invitato alla prudenza.

Test MotoGP Mandalika: Marquez e gli altri italiani nelle retrovie

Dopo aver staccato un ottimo secondo tempo ieri, oggi ha fatto di nuovo uno step indietro Marc Marquez. L'otto volte campione del mondo si è dato parecchio da fare, completando 74 tornate, ma alla fine si è dovuto accontentare del 14° tempo, staccato di 733 millesimi dal compagno di box. Dietro di lui ha deluso anche Jack Miller, incappato anche in una scivolata nel finale.

Attardato anche Jorge Martin, solo 20°. Il madrileno della Ducati Pramac ha vissuto una giornata complicata, rimanendo vittima di una caduta ad alta velocità in mattinata ed accusando un problema tecnico alla sua Desmosedici GP quando ha provato a tornare in pista. Alla fine per lui quindi sono stati solo 18 i giri completati oggi.

Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, Luca Marini si è attestato in 12° posizione, non riuscendo a ripetere la grande prestazione che ieri lo aveva portato in cima alla lista dei tempi. Andrea Dovizioso continua a faticare con l'adattamento alla Yamaha ed è in 16° posizione, precedendo i ducatisti Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che hanno dettato il passo tra i rookie. Subito dietro di loro poi c'è Enea Bastianini, parso comunque soddisfatto del feeling instaurato con la sua GP21.

Test MotoGP Mandalika: i tempi della giornata conclusiva

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Pol Espargaro Honda 1'31”060 38 2 Fabio Quartararo Yamaha 1'31”074 79 3 Aleix Espargaro Aprilia 1'31”385 51 4 Franco Morbidelli Yamaha 1'31”416 69 5 Pecco Bagnaia Ducati 1'31”436 57 6 Alex Rins Suzuki 1'31”477 46 7 Maverick Vinales Aprilia 1'31”478 78 8 Johann Zarco Ducati 1'31”488 82 9 Brad Binder KTM 1'31”574 68 10 Alex Marquez Honda 1'31”603 75 11 Miguel Oliveira KTM 1'31”620 73 12 Luca Marini Ducati 1'31”665 50 13 Takaaki Nakagami Honda 1'31”687 91 14 Marc Marquez Honda 1'31”793 74 15 Jack Miller Ducati 1'31”870 78 16 Andrea Dovizioso Yamaha 1'31”890 62 17 Marco Bezzecchi Ducati 1'31”901 42 18 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'31”915 38 19 Enea Bastianini Ducati 1'32”010 35 20 Jorge Martin Ducati 1'32”544 18 21 Remy Gardner KTM 1'32”860 42 22 Darryn Binder Yamaha 1'33”049 61 23 Raul Fernandez KTM 1'34”896 7 24 Joan Mir Suzuki senza tempo 0