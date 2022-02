MotoGP | Test Mandalika, Giorno 3: Pol Espargaro attacca l'1'30" alle 14

Carica lettore audio

Dopo essere stato il più veloce nella giornata inaugurale, Pol Espargaro sta provando a riprendersi lo scettro nei test di Mandalika della MotoGP. Allo scoccare delle ore 14 locali è infatti il portacolori della Honda il più veloce nella sessione conclusiva.

Il pilota di Granollers è arrivato davvero vicino a sfondare il muro dell'1'31" e tra le altre cose gli sono bastate davvero poche tornate per riuscirci: al 10° dei 34 passaggi che ha completato fino ad ora è infatti sceso fino a 1'31"060. Come ormai tradizione sul tracciato indonesiano, regna l'equilibrio anche oggi, con cinque marchi diversi a completare la top 5, anche se stavolta con una forbice leggermente più ampia rispetto a quanto abbiamo visto nelle giornate precedenti.

Test MotoGP Mandalika: Quartararo guida gli inseguitori, risale Bagnaia

Il primo degli inseguitori di Espargaro è Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha si è fermato a 215 millesimi dalla Honda dello spagnolo e con i suoi 54 giri è stato tra i più attivi della mattinata. Continuano poi i segnali incoraggianti dell'Aprilia, con Aleix Espargaro terzo a 325 millesimi, ma anche Maverick Vinales sesto a 418: la RS-GP sembra davvero pronta per iniziare il Mondiale da protagonista.

Dopo aver lavorato soprattutto in ottica passo gara nei giorni scorsi, stamani ha provato a piazzare una zampata anche Pecco Bagnaia: il vice-campione del mondo è il migliore tra i piloti Ducati ed occupa la quarta posizione con un crono di 1'31"436. Buona però anche la conferma di Luca Marini, al momento nono dopo essere stato il più veloce ieri. Latita ancora un po' invece Jack Miller, 12°.

Test MotoGP Mandalika: problemi fisici per Mir e Fernandez

A completare la top 5 troviamo la Suzuki di Alex Rins, che paga 417 millesimi. Lo spagnolo è stato l'unico portacolori della Casa di Hamamatsu in questa giornata conclusiva, in quanto Joan Mir ha avuto grossi problemi di stomaco questa mattina: i dottori della Clinica Mobile sospettano che si possa trattare di una forma leggera di intossicazione alimentare. Anche se le sue condizioni sono poi migliorate nel corso della giornata, il maiorchino ha preferito non rischiare.

Non è andata meglio a Raul Fernandez, che è stato costretto a fermarsi dopo appena 7 giri. Il rookie della KTM ieri ha battuto la testa in una caduta ad alta velocità e quando stamani è entrato in pista ha avuto delle difficoltà di percezione della velocità. Per questo lui e la squadra hanno optato per la prudenza ed hanno interrotto i lavori.

Test MotoGP Mandalika: indietro gli altri italiani

Per quanto riguarda gli altri italiani invece, al momento sono tutti fuori dalla top 10, con Andrea Dovizioso 13° con la Yamaha RNF, che precede le due Ducati dei rookie Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. 17° poi c'è Enea Bastianini, ma il distacco del ducatista del Gresini Racing è ancora inferiore al secondo. Il pacchetto tricolore si completa con il 19° tempo di Franco Morbidelli, che invece paga oltre un secondo. Attardato anche Marc Marquez, che per il momento non va oltre il 16° tempo.

Da segnalare anche la caduta di Jorge Martin: lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ducati ad alta velocità alla curva 8. Non ci si deve stupire, dunque, se fin qui ha messo insieme appena 13 giri, anche è ok e ha solo preferito riposarsi, visto che già ieri aveva preso una brutta botta. A terra alla curva 1 anche Alex Marquez.

Test MotoGP Mandalika: i tempi dell'ultima giornata alle ore 14 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Pol Espargaro Honda 1'31”060 34 2 Fabio Quartararo Yamaha 1'31”275 54 3 Aleix Espargaro Aprilia 1'31”385 33 4 Pecco Bagnaia Ducati 1'31”436 53 5 Alex Rins Suzuki 1'31”477 46 6 Maverick Vinales Aprilia 1'31”478 40 7 Johann Zarco Ducati 1'31”488 56 8 Alex Marquez Honda 1'31”603 52 9 Luca Marini Ducati 1'31”665 48 10 Brad Binder KTM 1'31”742 35 11 Takaaki Nakagami Honda 1'31”818 57 12 Jack Miller Ducati 1'31”870 50 13 Andrea Dovizioso Yamaha 1'31”890 59 14 Marco Bezzecchi Ducati 1'31”901 38 15 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'31”915 38 16 Marc Marquez Honda 1'31”952 46 17 Enea Bastianini Ducati 1'32”010 31 18 Miguel Oliveira KTM 1'32”116 44 19 Franco Morbidelli Yamaha 1'32”169 50 20 Jorge Martin Ducati 1'32”544 13 21 Remy Gardner KTM 1'32”860 42 22 Darryn Binder Yamaha 1'33”049 37 23 Raul Fernandez KTM 1'34”896 7 24 Joan Mir Suzuki senza tempo 0