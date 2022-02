MotoGP | Test Mandalika, Giorno 2: Marini stupisce, Marquez 2°

Carica lettore audio

L'equilibrio continua a regnare nel pre-campionato della MotoGP 2022. La seconda giornata dei test collettivi di Mandalika, disputata con la pista in condizioni migliori rispetto a ieri, ma non ancora perfette, ha infatti disegnato nuovamente una classifica con cinque moto differenti a completare la top 5, per di più tutte racchiuse nello spazio di appena 297 millesimi.

Davanti a tutti c'è una Ducati e questa non è una sorpresa, visto il grande potenziale con cui la Casa di Borgo Panigale ha chiuso il 2021. Semmai è il nome del pilota che comanda a stupire, perché è stato Luca Marini a polverizzare il crono che era valso la prima posizione a Pol Espargaro nella giornata inaugurale.

Test MotoGP Mandalika: cinque marchi nella top 5

Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è sceso fino a 1'31"289, quindi non è troppo distante da quell'1'30" alto che le simulazioni avevano indicato come limite da raggiungere in questa tre giorni. Alle sue spalle, staccato di appena 192 millesimi, troviamo un Marc Marquez che ieri aveva detto di aver finalmente sentito qualcosa di speciale in sella alla nuova Honda. Evidentemente, il feeling si è affinato ulteriormente oggi, anche perché con i suoi 74 giri l'8 volte iridato è stato anche tra i più attivi. Un segnale incoraggiante anche sul fronte del fisico.

Fino a pochi minuti dal termine sembrava essersi un po' persa l'Aprilia rispetto ai giorni scorsi, ma nel finale è arrivato la zampata di Maverick Vinales, che ha portato la RS-GP in terza posizione in 1'31"516, quindi a 227 millesimi dalla vetta. Più attardato invece il compagno Aleix Espargaro, 14°, che però non è riuscito a migliorarsi a causa di una scivolata alla curva 12.

Il campione del mondo Fabio Quartararo aveva provato a piazzare il primo acuto del suo 2022, portando la sua Yamaha davanti a tutti per qualche minuto. Alla fine però si è dovuto accontentare del quarto tempo, staccato 275 millesimi. I suoi commenti ieri non erano particolarmente incoraggianti, sarà interessante sentirli oggi. Un piccolo passetto in avanti lo ha fatto anche Franco Morbidelli per la Casa di Iwata, autore del 12° tempo, ma solo a poco più di mezzo secondo.

La top 5 si completa con la Suzuki di Joan Mir. A rovescio di quanto accaduto a Marquez, il campione 2020 è tra i piloti che hanno girato meno, ma i motivi sono semplici: in mattinata si è esibito in una caduta alla curva 11. Inoltre, nel suo box si è lavorato a ranghi ridotti perché alcuni ragazzi della squadra sono risultati positivi ad un tampone rapido. In ogni caso, a fine giornata il maiorchino ha saputo risalire la china in 1'31"586.

Test Sepang Mandalika: nella top 10 ci sono cinque Ducati

Se si va ad allargare l'obiettivo alla top 10, ecco però che scopriamo che c'è una prevalenza di Ducati nelle primissime posizioni: sono ben quattro infatti le Desmosedici GP che sono andate ad occupare la posizioni tra la sesta e la decima. Nell'ordine si tratta di Johann Zarco ed Enea Bastianini in sesta e settima, poi di Jorge Martin (caduto stamattina) e di Pecco Bagnaia in nona e decima (tra le quattro Rosse si è infilato anche Pol Espargaro).

Ben 83 le tornate messe insieme dal vice-campione del mondo, che però per il momento non è ancora riuscito a trovare la zampata per piazzarsi davanti. Ha mancato completamente il time attack invece il suo compagno di box Jack Miller, che si ritrova relegato in 20° posizione, giusto alle spalle di Andrea Dovizioso (anche lui scivolato in mattinata), con entrambi che pagano poco più di un secondo. Va sottolineato, dunque, che sono ben 18 i piloti racchiusi nello spazio di appena 911 millesimi.

Test Sepang Mandalika: le KTM arretrano

Dopo aver brillato in mattinata, con Brad Binder che era stato il più rapido fino ad un paio d'ore dal termine, la KTM si è ritrovata fuori dalla top 10, con il sudafricano che ha chiuso 11°, accusando però un problema tecnico proprio quando era il momento di fare il time attack. Anche Raul Fernandez ha pagato una scivolata, perdendo la leadership tra i rookie, passata nelle mani di Fabio Di Giannantonio, pure lui però finito ruote all'aria nonostante il 17° tempo, così come Darryn Binder che chiude il gruppo con la Yamaha RNF.

Test MotoGP Mandalika: i tempi della seconda giornata

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Luca Marini Ducati 1'31”289 59 2 Marc Marquez Honda 1'31”481 74 3 Maverick Vinales Aprilia 1'31”516 68 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'31”564 68 5 Joan Mir Suzuki 1'31”586 47 6 Johann Zarco Ducati 1'31”586 74 7 Enea Bastianini Ducati 1'31”599 49 8 Pol Espargaro Honda 1'31”605 76 9 Jorge Martin Ducati 1'31”665 68 10 Pecco Bagnaia Ducati 1'31”725 83 11 Brad Binder KTM 1'31”814 53 12 Franco Morbidelli Yamaha 1'31”849 64 13 Alex Rins Suzuki 1'31”884 72 14 Aleix Espargaro Aprilia 1'31”906 49 15 Takaaki Nakagami Honda 1'31”918 65 16 Alex Marquez Honda 1'31”980 77 17 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'32”047 55 18 Miguel Oliveira KTM 1'32”200 84 19 Andrea Dovizioso Yamaha 1'32”303 70 20 Jack Miller Ducati 1'32”318 84 21 Raul Fernandez KTM 1'32”401 52 22 Marco Bezzecchi Ducati 1'32”471 63 23 Remy Gardner KTM 1'32”598 69 24 Darryn Binder Yamaha 1'33”053 54