MotoGP | Test Mandalika, Giorno 1: zampata Honda con Espargaro

Carica lettore audio

Come se non bastassero la pista sporca ed il fango, ci si è messa anche la pioggia nel finale a complicare la prima giornata dei test collettivi di Mandalika della MotoGP, che tutto sommato alla fine è riuscita anche a dare dei riferimenti interessanti, al netto ovviamente di quelle che sono state le difficoltà.

Test MotoGP Mandalika: giornata complicata tra fango e interruzioni

A causa della pioggia caduta nel corso della notte, i team hanno trovato la pista in condizioni al limite dell'impraticabilità quando alle ore 9 locali è stato dato il via alla sessione. Per questo, un'ora più tardi è stata esposta la bandiera rossa per permettere ai commissari di pulire la pista, rimuovendo l'enorme quantità di fango presente sull'asfalto.

Dopo un'ora e mezza di pausa, la sessione è ripresa, ma la situazione non pareva essere particolarmente migliorata, al punto che alcuni piloti hanno organizzato una riunione d'emergenza con i responsabili della sicurezza, Carlos Ezpeleta lato Dorna e Franco Uncini lato FIM, per capire se fosse il caso di proseguire o fermare tutto alle ore 15 locali.

Fortunatamente, la situazione è andata via via migliorando nel corso del pomeriggio, e questo ha permesso di continuare a lavorare fino alle 17:45 locali, orario che era stato prorogato di 45 minuti rispetto a quello previsto inizialmente, proprio per recuperare un po' del tempo perduto. Tuttavia, anche l'ultimo quarto d'ora poi non è stato sfruttato, proprio perché la pioggia ha ricominciato a cadere sul tracciato indonesiano.

Test MotoGP Mandalika: sei costruttori nelle prime sei posizioni

Nonostante tutte queste complicazioni, alla fine le prestazioni non sono state neanche da buttare via: le simulazioni delle squadre prevedevano tempi di un paio di secondi più bassi rispetto a quelli della Superbike, che aveva fatto registrare un 1'32"8 con Toprak Razgatioglu nella Superpole di novembre, e Pol Espargaro è già riuscito a portarsi sotto a questa soglia.

Il pilota della Honda è sceso fino a 1'32"466 nel 68° dei 69 giri che ha completato, rifilando così quasi mezzo secondo al diretto inseguitore, il fratello Aleix. L'Aprilia, dunque, sembra trovarsi a suo agio anche su un tracciato differente da quello di Sepang, quindi i segnali sono piuttosto incoraggianti, visto che anche Maverick Vinales è in settima posizione, un paio di decimi più indietro.

Sotto al muro dell'1'33" c'è sceso anche Brad Binder, che ha girato in 1'32"943 con la sua KTM, mentre il primo rimasto al di sopra di questa soglia è Alex Rins, quarto con la sua Suzuki, davanti alla Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo ed alla Ducati di Jack Miller. Questo vuol dire che nelle prime sei posizioni abbiamo la bellezza di sei moto differenti, a riprova di quanto sia diventato elevato il livello di competitività in MotoGP.

Test MotoGP Mandalika: indietro gli italiani, cade Bagnaia

Purtroppo non figura nessuno dei piloti italiani nelle primissime posizioni. Il migliore è stato stavolta Andrea Dovizioso, accreditato del nono tempo in 1'33"245. Appena fuori dalla top 10, in 12° piazza, troviamo Franco Morbidelli. I ducatisti invece sono tutti più attardati e sono stati anche protagonisti di scivolate.

Basta pensare che il vice-campione del mondo Pecco Bagnaia è addirittura 22°, staccato di 1"8, dopo essere caduto alla curva 11. Sono finiti a terra alla curva 10 invece Fabio Di Giannantonio, che a fine giornata comunque è stato il migliore dei rookie con il 14° tempo, e Marco Bezzecchi, che poi ha concesso anche il bis alla curva 7. A terra anche Jorge Martin e Takaaki Nakagami. E parlando di Honda bisogna segnalare quanto sia indietro anche Marc Marquez, solamente 17° a 1"3.

Da sottolineare poi che, nonostante le avversità, tutti quanti hanno girato davvero tanto in questa prima giornata, proprio per provare a carpire più segreti possibile al tracciato che ospiterà la seconda gara del Mondiale tra poco più di un mese. Impressionante la quantità di chilometri accumulata da Johann Zarco, vicino addirittura a sfondare il muro dei 100 giri con i suoi 96.

Test MotoGP Mandalika: i tempi della prima giornata

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Pol Espargaro Honda 1'32”466 69 2 Aleix Espargaro Aprilia 1'32”937 60 3 Brad Binder KTM 1'32”943 64 4 Alex Rins Suzuki 1'33”058 72 5 Fabio Quartararo Yamaha 1'33”108 86 6 Jack Miller Ducati 1'33”114 72 7 Maverick Vinales Aprilia 1'33”147 56 8 Joan Mir Suzuki 1'33”244 58 9 Andrea Dovizioso Yamaha 1'33”245 57 10 Jorge Martin Ducati 1'33”358 51 11 Takaaki Nakagami Honda 1'33”394 54 12 Franco Morbidelli Yamaha 1'33”518 75 13 Johann Zarco Ducati 1'33”592 96 14 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'33”683 54 15 Alex Marquez Honda 1'33”700 62 16 Miguel Oliveira KTM 1'33”748 77 17 Marc Marquez Honda 1'33”776 64 18 Enea Bastianini Ducati 1'33”954 45 19 Raul Fernandez KTM 1'33”966 57 20 Luca Marini Ducati 1'34”165 53 21 Marco Bezzecchi Ducati 1'34”173 63 22 Pecco Bagnaia Ducati 1'34”318 75 23 Darryn Binder Yamaha 1'34”495 58 24 Remy Gardner KTM 1'34”603 64