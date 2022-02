MotoGP | Test Mandalika, Giorno 1: Martin davanti a 2 ore dalla fine

Carica lettore audio

Dopo un inizio a dir poco traumatico, a causa del fango portato in pista dalla pioggia caduta nel corso della notte, nel pomeriggio le cose hanno piano piano iniziato a stabilizzarsi nella prima giornata dei test collettivi della MotoGP sul tracciato di Mandalika.

Le condizioni della pista indonesiana avevano imposto alla direzione uno stop alla sessione dopo circa un'ora dal semaforo verde, allo scopo di permettere ai commissari di andare a pulire l'asfalto dal fango portato in pista dalla pioggia caduta nel corso della notte.

Dopo circa un'ora e mezza, il semaforo è tornato verde, ma i dubbi sono rimasti, al punto che alcuni piloti hanno organizzato una riunione d'emergenza con i responsabili della sicurezza, Carlos Ezpeleta e Franco Uncini, nella quale era stata anche ipotizzata l'ipotesi di sospendere l'attività alle 15 locali (le 8 in Italia).

Nel pomeriggio però la situazione sembra essere migliorata sensibilmente, con i tempi che hanno iniziato a scendere costantemente, quindi la sensazione è che ora i lavori proseguiranno fino alle 17:45 locali (10:45 in Italia), orario a cui era stata inizialmente prorogata la sessione per provare a recuperare almeno parte del tempo perso.

Chiaramente, è difficile trarre troppe indicazioni riguardo ai valori in campo, quindi per tracciare un primo bilancio ci si può affidare solamente a quello che dicono i tempi. E a comandare la classifica alle ore 15:45 locali, quindi a due ore dalla bandiera a scacchi, è Jorge Martin, che con la Ducati del Pramac Racing ha girato in 1'33"358, che rimane a circa mezzo secondo dalla Superpole realizzata lo scorso novembre nel round del Mondiale Superbike da Toprak Razgatlioglu.

Se non altro, ora iniziano ad essere sei i piloti che sono almeno riusciti ad infrangere il muro dell'1'34": si tratta dei due piloti Honda, Pol Espargaro e Marc Marquez, che occupano rispettivamente la seconda e la quinta posizione, staccati di 97 e di 530 millesimi. Tra di loro poi ci sono la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo. Bravo però anche il rookie Raul Fernandez, sesto in 1'33"966 con la KTM Tech3.

Bisogna quindi scorrere la classifica fino all'ottava posizione per trovare il primo dei piloti italiani, che è Luca Marini con la Ducati del Mooney VR46 Racing Team, accreditato di un 1'34"165. Tutti nelle posizioni di rincalzo invece gli altri ragazzi di casa nostra, con il vice-campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio che sono anche caduti in prossimità della curva 10.

Test MotoGP Mandalika: i tempi della prima giornata alle 15:45 locali

Pos Pilota Moto Tempo Giri 1 Jorge Martin Ducati 1'33”358 48 2 Pol Espargaro Honda 1'33”455 48 3 Alex Rins Suzuki 1'33”662 56 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'33”856 70 5 Marc Marquez Honda 1'33”888 52 6 Raul Fernandez KTM 1'33”966 54 7 Joan Mir Suzuki 1'34”042 39 8 Luca Marini Ducati 1'34”165 35 9 Maverick Vinales Aprilia 1'34”194 33 10 Miguel Oliveira KTM 1'34”270 56 11 Enea Bastianini Ducati 1'34”305 32 12 Alex Marquez Honda 1'34”330 41 13 Takaaki Nakagami Honda 1'34”400 40 14 Brad Binder KTM 1'34”415 43 15 Andrea Dovizioso Yamaha 1'34”483 36 16 Jack Miller Ducati 1'34”489 61 17 Aleix Espargaro Aprilia 1'34”560 39 18 Franco Morbidelli Yamaha 1'34”607 51 19 Johann Zarco Ducati 1'34”704 71 20 Remy Gardner KTM 1'34”781 44 21 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'35”260 41 22 Pecco Bagnaia Ducati 1'35”392 52 23 Marco Bezzecchi Ducati 1'35”476 55 24 Darryn Binder Yamaha 1'36”933 40