MotoGP | Test Lusail, Day 1: Vinales comanda dopo 3 ore

I tempi sono ancora piuttosto alti, ma la prima giornata dei test collettivi di MotoGP sta iniziando ad entrare nel vivo, perché siamo arrivati alla conclusione delle terza delle sette ore a disposizione per team e piloti sul circuito di Lusail, in Qatar.

Allo scoccare delle ore 17 locali (le 15 in Italia), davanti a tutti si è issata l'Aprilia, con Maverick Vinales che ha realizzato un crono di 1'54"067, che comunque è ancora distante di oltre due secondi rispetto al primato della pista di Luca Marini. Cosa abbastanza normale, visto che le condizioni ideali dovrebbero arrivare da qui alla bandiera a scacchi, che sarà sventolata quando in Italia saranno le 19, grazie al calare del buio.

Tra le altre cose, in casa Aprilia sono proseguiti gli esperimenti di aerodinamica, perché è stato visto anche un profilo all'interno dell'ormai famoso diffusore inserito sotto al codone della RS-GP24.

Alle spalle di Vinales, ma distanziato di oltre mezzo secondo, troviamo il primo dei ducatisti e si tratta di Alex Marquez. Il portacolori del Gresini Racing ha portato in seconda posizione la sua GP23 con un crono di 1'54"592. Continua a brillare il rookie Pedro Acosta, che al momento occupa la terza posizione con la KTM della GasGas Tech3, accreditato di un tempo di 1'54"914, quindi anche a Lusail non sembra averci messo troppo a trovare un modo per essere veloce sulla RC16.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alberto Puig, Repsol Honda Team Principal Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team bike Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Guidotti, Team Manager Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Bicicletta del Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Bicicletta del Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, moto Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, Team Manager Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Frankie Carchedi Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Moto da corsa Pramac Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Bicicletta del Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Squadra corse Trackhouse Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Squadra Repsol Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 140

Quarto tempo per la GP24 del vice-campione del mondo Jorge Martin, che è il primo a non essere sceso sotto all'1'55" con un 1'55"141. Incoraggiante il segnale dato da Raul Fernandez, tornato in sella dopo il brutto incidente che gli era costato lo stop anticipato a Sepang. Lo spagnolo della Trackhouse Racing ha completato 8 giri con la sua Aprilia ed occupa la quinta posizione in 1'55"160, davanti all'altro Fernandez, Augusto, che ha accusato un problema tecnico sulla sua KTM della GasGas Tech3.

Bisogna scendere fino alla nona piazza per trovare Marc Marquez, fin qui autore di 16 tornate con la sua Ducati GP23 del Gresini Racing, con un best di 1'55"527 che gli vale la nona posizione, alle spalle della KTM di Brad Binder e dell'Aprilia di Miguel Oliveira. A completare la top 10 invece c'è Marco Bezzecchi, purtroppo incappato in una caduta alla curva 14 con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

Subito fuori dalla top 10 c'è un gruppo compatto di Honda capitanato da quella di Johann Zarco, che precede le due RC213V ufficiali di Joan Mir e Luca Marini, con il pilota italiano che questa volta ha cominciato subito allineato al compagno di box. Solo 15° quindi la prima delle Yamaha, che è quella di Fabio Quartararo: "El Diablo" ha fatto segnare un alto 1'56"036, ma con 19 giri è uno di quelli che hanno girato di più.

E' iniziata con grande calma invece la giornata dei due piloti ufficiali della Ducati, che hanno completato entrambi una decina di giri e sono nelle posizioni di rincalzo. Va sottolineato poi che nel box sono presenti anche le moto con la vecchia configurazione aerodinamica, segno che entrambi vorranno fare una comparativa con il pacchetto 2024.

MotoGP | Test Lusail, Giorno 1: i tempi alle 17 locali (15 in Italia)