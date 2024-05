MotoGP | Test Jerez: svetta Di Giannantonio, tante novità in Yamaha

Le squadre ed i piloti di MotoGP si sono dati particolarmente da fare nella giornata di test collettivi che è andata in scena oggi a Jerez de la Frontera, all'indomani del Gran Premio di Spagna. C'era grande attesa soprattutto per le novità che avevano promesso Honda e Yamaha, ma a brillare sono state soprattutto le Ducati, che ancora una volta hanno confermato il loro feeling con il tracciato andaluso, occupando sette delle prime dieci posizioni.

Il più veloce alla fine è stato Fabio Di Giannantonio, che con la Ducati GP23 della Pertamina Enduro VR46 ha girato in 1'36"405, quindi con un tempo più alto di circa quattro decimi rispetto al primato della pista realizzato da Pecco Bagnaia nella giornata di venerdì.

Il pilota romano ha preceduto di appena 87 millesimi l'Aprilia di Maverick Vinales, che ha risalito la china a pochi minuti dalla bandiera a scacchi, dopo aver sfruttato la giornata soprattutto per cercare di rendere più simili nel comportamento le sue due RS-GP, dopo che nel weekend aveva avuto problemi con uno dei due esemplari. Una pratica che sembra aver risolto con successo, individuando il problema in una componente troppo in là con il chilometraggio.

Sembra interessante il passo avanti fatto da Franco Morbidelli, che ha sfruttato la sua prima vera giornata di test in sella alla Ducati GP24 del Prima Pramac Racing per provare a costruirsi un setting di base, visto che era stato costretto a saltare tutto il pre-campionato per infortunio. Il pilota italiano ha completato ben 83 giri, risultando il più attivo oggi, ma lo ha fatto anche con il terzo tempo in 1'36"527.

Dietro di lui ci sono i due piloti che si sono contesi la vittoria domenica, con Pecco Bagnaia che ha avuto ancora una volta la meglio su Marc Marquez. Il campione del mondo non aveva grosse novità da provare, ma i tecnici della Ducati hanno fatto prove di setting per cercare ancora di ovviare al problema delle vibrazioni che lo ha infastidito nelle prime gare stagionali. Il portacolori del Gresini Racing invece ha lavorato per provare a sfruttare la leva a indice del freno posteriore, considerata un elemento importante per rendere sulla Rossa.

Sesto tempo per la KTM di Brad Binder, anche lui risalito grazie ad un time attack realizzato negli ultimi dieci minuti. Il lavoro nel box della Casa di Mattighofen oggi si è concentrato su alcune evoluzioni di motore, ma ha esordito anche una nuova carena con la quale però c'è stato qualche ritardo dovuto a dei problemi di fissaggio, che hanno impedito di "esplorarla" fino in fondo. Un peccato, perché l'idea sarebbe quella di omologarla quanto prima.

Dettaglio della Aprilia RS-GP, team Aprilia Racing Foto di: Lorenza D'Adderio

In settima posizione c'è l'altra Aprilia di Aleix Espargaro, che si è dato da fare con un codone che potremmo definire "ibrido", perché racchiude in sé sia i concetti di quello 2023 che di quello con il diffusore in stile F1 (nella foto qui sopra). Il pilota di Granollers ha valutato anche una veste aerodinamica leggermente differente, oltre a concentrare i suoi sforzi sul cercare di migliorare le partenze. Nel box della Casa di Noale c'era anche il collaudatore Lorenzo Savadori, alla fine 24°, che ha provato invece un nuovo telaio e soprattutto un motore in ottica 2025.

A seguire c'è poi un terzetto di Ducati con la GP23 di Alex Marquez che precede le due GP24 di Enea Bastianini e di Jorge Martin. Il riminese è incappato in una scivolata senza conseguenze in mattinata, mentre è stata più travagliata la giornata del leader del Mondiale, che ha accusato prima un principio d'incendio sulla sua Desmosedici GP e poi è stato vittima anche di una caduta alla curva 9.

Subito fuori dalla top 10 c'è Pedro Acosta, che pure lui ha provato la nuova aerodinamica KTM, ed è seguito da Raul Fernandez, che invece ha avuto modo di salire per la prima volta sull'Aprilia RS-GP24. Dietro allo spagnolo c'è l'unica Ducati che ha mancato la top 10, ovvero quella di Marco Bezzecchi, con il portacolori della Pertamina Enduro VR46 che è scivolato senza conseguenze alla curva 5.

14° tempo per la Yamaha di Alex Rins, ma nel box della Casa di Iwata più che per le prestazioni c'era interesse per le tante novità introdotte oggi: per lo spagnolo e per Fabio Quartararo, alla fine 18°, c'erano a disposizione un pacchetto aerodinamico completamente rivisto, ma anche un nuovo telaio. Materiale che era ancora in sospeso dal test abortito a Portimao a causa del maltempo che, a dispetto delle posizioni, sembra aver dato indicazioni favorevoli.

La Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Lavoro differenziato in casa Honda, con la migliore delle RC213V che è stata quella di Takaaki Nakagami in 16° posizione. I due portacolori del Team LCR hanno infatti lavorato con la versione della moto che è stata utilizzata dal collaudatore Stefan Bradl nel weekend. I due piloti ufficiali invece hanno preso una strada differente, in quanto avevano già scartato quella moto nel precedente test privato di Barcellona. Le prestazioni, tuttavia, non sono state troppo incoraggianti, perché Joan Mir si è piazzato 21° e Luca Marini 23°.

Nel finale c'è stata anche la caduta di Augusto Fernandez alla curva 7 e la giornata si è conclusa decisamente male per il pilota della GasGas Tech3, che è stato costretto anche a fare un passaggio dal centro medico per accertamenti.