MotoGP | Test Buriram, Day 2: Aprilia al top con Bezzecchi da record, cade ancora Marquez

1-1, palla al centro. L'Aprilia ha risposto alla Ducati nella seconda ed ultima giornata dei test collettivi di MotoGP sul circuito di Buriram, dove tra una settimana si disputerà la prima gara della stagione 2026. Se ieri le Desmosedici GP avevano monopolizzato le prime tre posizioni, oggi davanti a tutti si sono issate due RS-GP.

Marco Bezzecchi si è tenuto una gomma nuova per fare un time attack proprio nei minuti finali ed è riuscito a sfruttarla alla grande, scendendo fino a 1'28"668, nuovo primato ufficioso del Chang International Circuit. Ma la Casa di Noale non si è fermata qui, perché anche Ai Ogura ha dato una scalata importante alla classifica nel finale, portando la sua RS-GP del Trackhouse Racing addirittura in seconda posizione, a soli 97 millesimi, confermando un grande feeling con la pista sulla quale lo scorso anno si era regalato un grande esordio nella classe regina.

Le buone notizie non sono finite qui per il marchio veneto, che oggi ha portato al debutto un nuovo profilo aerodinamico sul forcellone, ma nasconde anche un condotto sotto al cupolino, come vi abbiamo già raccontato a parte. Il ritorno di Jorge Martin si sta rivelando migliore del previsto probabilmente, perché il campione 2024, che era fermo dai test di Valencia dello scorso anno, è riuscito a chiudere ottavo, a meno di mezzo secondo dal compagno. E anche l'ultima Aprilia, quella di Raul Fernandez, è in 11° piazza, a coronamento di una due giorni di test molto solida.

Non bisogna commettere però l'errore di sottovalutare le Ducati, che invece avevano fatto la differenza in mattinata ed erano rimaste al comando della classifica fino a pochi minuti dal termine. Marc Marquez ha dovuto interrompere anzitempo il suo programma a causa di una scivolata alla curva 3, con la quale si è procurato un'abrasione al braccio destro, provocando anche una bandiera rossa necessaria per ripristinare un airfence. Tra le altre cose, per lui si trattava della terza caduta in appena due giorni.

Il campione del mondo, che era tormentato anche da un virus intestinale, ha comunque chiuso con il terzo tempo in 1'28"836. La buona notizia nel box della Rossa è che con la GP26 anche Pecco Bagnaia sembra aver ritrovato il feeling dei giorni migliori, perché ha chiuso ad una manciata di millesimi dal compagno di box, firmando il quarto tempo e precedendo l'altra GP26 con i colori del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, anche lui autore di una scivolata senza conseguenze nel pomeriggio. Il contingente Ducati si completa poi con il settimo tempo di Franco Morbidelli ed il nono di Fabio Di Giannantonio.

