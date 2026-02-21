Vai al contenuto principale

Test
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Test Buriram, Day 1: Ducati fa tris con Alex Marquez davanti a Marc

Il pilota del Gresini Racing precede di poco il campione del mondo in carica, caduto due volte in mattinata. Il tris Rosso è servito dalla GP25 di Morbidelli. Bezzecchi primo inseguitore con l'Aprilia, ma quinta c'è anche la Honda con Zarco. Bagnaia è il più veloce in mattinata, ma poi non migliora e chiude decimo. Notte fonda per le Yamaha.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se non fosse stato ancora abbastanza chiaro a Sepang, la Ducati ha ribadito la sua intenzione di iniziare la stagione 2026 della MotoGP con i galloni di favorita anche nella prima giornata dei test collettivi di Buriram, nella quale ha monopolizzato le prime tre posizioni.

E proprio come in Malesia, è arrivata una bella conferma anche dell'ottimo stato di forma di Alex Marquez, che è stato il più veloce con la GP26 del Gresini Racing. Il vice-campione del mondo in carica è stato il più veloce, facendo segnare nel pomeriggio un crono di 1'29"262, a poco meno di mezzo secondo dalla pole fatta registrare in Thailandia lo scorso anno dal fratello Marc.

Proprio il campione del mondo in carica è il suo diretto inseguitore, staccato di appena 129 millesimi con un 1'29"391 che ha fatto segnare ad una manciata di minuti dal termine, mettendo una pezza ad una giornata che era cominciata un po' in salita, con ben due cadute nella sessione mattutina. In terza posizione, 60 millesimi più indietro, troviamo la GP25 di Franco Morbidelli con i colori della Pertamina Enduro VR46.

Bisogna scendere al nono ed al decimo posto per trovare invece le altre due GP26, in una classifica che comunque è particolarmente corta, con tutta la top 10 racchiusa in 416 millesimi. Fabio Di Giannantonio è nono a 381 millesimi e precede Pecco Bagnaia, che è uno dei pochi a non essersi migliorato nel pomeriggio dopo essere stato il più veloce della mattinata in 1'29"678. Il piemontese dopo la pausa pranzo si è dedicato a prove di aerodinamica, visto che gli uomini della Rossa devono decidere che pacchetto omologare tra i due della passata stagione e quello introdotto a Sepang.

Tra i protagonisti ci sono ancora una volta l'Aprilia e Marco Bezzecchi, che sono i primi inseguitori delle Desmosedici GP in quarta posizione. Nel pomeriggio il riminese ha girato in 1'29"462 e per diversi minuti ha anche comandato la classifica, prima di inchinarsi al ritorno delle moto bolognesi. In ogni caso, sembra presentarsi ai blocchi di partenza della stagione in una posizione molto solida, nonostante si sia reso protagonista anche di una scivolata alla curva 3 senza conseguenze.

A conferma del buon potenziale Aprilia, nelle prime posizioni c'è anche la RS-GP di Raul Fernandez, che nel finale è stato bravo ad arrampicarsi fino alla sesta posizione in 1'29"486, dopo aver accusato un problema tecnico. Dopo essere stato secondo in mattinata, Jorge Martin invece, proprio come Bagnaia, non si è migliorato dopo la pausa pranzo ed è arretrato fino al 13° posto finale, staccato di poco più di mezzo secondo. Per lo spagnolo, assente per infortunio in Malesia, era importante ricostruire il feeling con la moto e, in questo senso, le indicazioni sembrano essere più che buone.

