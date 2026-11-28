Qualifiche

MotoGP Valencia

MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez

Il pilota dell'Aprilia è il primo ad essere mai sceso sotto all'1'28" al Ricardo Tormo e con il suo 1'27"844 firma la settima pole stagionale, la terza consecutiva. Marc inizierà la sua ultima gara in MotoGP dalla seconda casella, con accanto Raul Fernandez. Martin invece è quinto, dietro ad Alex Marquez e davanti a Di Giannantonio e Bastianini.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 10:49

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marco Bezzecchi ha confermato il suo grande momento di forma nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia, atto conclusivo della MotoGP 2026. Il pilota dell'Aprilia ha sfoderato una prestazione mostruosa, diventando il primo ed il solo ad essere mai sceso sotto all'1'28" al Circuito Ricardo Tormo, firmando così la sua settima pole position stagionale, la terza consecutiva e la 16° nella classe regina.

Con il suo 1'27"844 ha polverizzato di oltre sei decimi il primato che Marc Marquez aveva realizzato nel turno pomeridiano di ieri ed ha rifilato la bellezza di 463 millesimi proprio alla Ducati del campione del mondo in carica.

Questo vuol dire che il riminese si è messo nelle condizioni ideali per provare a concretizzare il doppio obiettivo di questo weekend. Da una parte c'è l'Aprilia che deve provare a mantenere i suoi 9 punti di vantaggio sulla Ducati nella classifica costruttori.

Dall'altra invece Marco deve provare a recuperare i 2 punti che lo separano nella lotta per il secondo posto nel Mondiale dal compagno di box Jorge Martin, che ha vissuto una qualifica più complicata, alla quale però è riuscito a mettere una bella pezza proprio in extremis, risalendo la classifica fino alla quinta posizione, seppur distanziato di 795 millesimi dalla RS-GP gemella.

Tra Marquez, che quindi inizierà dalla seconda casella l'ultima gara della sua leggendaria carriera e si è portato a casa anche il BMW M Award per le pole position, e "Martinator", si sono infilate invece l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Alex Marquez, che però non hanno potuto nulla contro lo strapotere di "Simply the Bez", pagando rispettivamente mezzo secondo e sette decimi.

L'alternanza tra Aprilia e Ducati continua con il sesto tempo di Fabio Di Giannantonio per i colori della Pertamina Enduro VR46, con il romano che ha preceduto un Enea Bastianini che si è tolto la soddisfazione di essere il migliore tra i piloti KTM dopo essere stato costretto a passare dalla Q1.

Il portacolori del team Tech3 ha avuto la meglio per appena 73 millesimi sul collaudatore Pol Espargaro, che sostituisce l'infortunato Maverick Vinales ed è ottavo nonostante una scivolata alla curva 1. E' stata invece una qualifica al di sotto delle aspettative per Pedro Acosta, che alla sua ultima uscita in sella alla RC16 non è andato oltre al decimo tempo, staccato di oltre un secondo, alle spalle anche della Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.

Il quadro delle prime quattro file si conclude con Ai Ogura e con il rientrante Joan Mir. Il giapponese dell'Aprilia Trackhouse ha condizionato la sua qualifica con una scivolata alla curva 11. Per il maiorchino invece deve essere stata una bella liberazione, perché la sua è l'unica Honda in Q2 nonostante abbia disputato una sola gara negli ultimi due mesi e mezzo a causa della debilitazione fisica che ha accusato da Misano.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Brad Binder, che quindi inizierà la sua ultima gara in MotoGP dalla 13° casella dello schieramento. Il pilota della KTM è stato beffato da Mir per appena 29 millesimi.

Anche Iker Lecuona, che per la seconda gara consecutiva prende il posto dell'infortunato Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale, è rimasto fuori per una manciata di millesimi. E lo stesso vale anche per Johann Zarco, che si ritrova solamente 15° con la Honda LCR.

Bisogna scendere fino al 16° posto per trovare la migliore delle Yamaha, che ancora una volta è quella di Fabio Quartararo, che quindi non sembra nelle condizioni ideali per regalarsi un commiato dalla Casa di Iwata da ricordare.

Purtroppo l'elenco degli eliminati contempla anche due piloti italiani, con Franco Morbidelli che andrà a schierare la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 in 17° piazza e con Luca Marini, che ieri è stato punto da un'ape al braccio sinitro che è 19° con la sua Honda. Tra di loro poi c'è l'altra RC213V di Diogo Moreira.

Inizierà solo dalla 20° casella anche l'ultima gara in MotoGP di Jack Miller ed addirittura dalla 22° quella di Alex Rins, con lo spagnolo che ha chiuso alle spalle anche dell'altra M1 del collaudatore Augusto Fernandez, chiamato dal Prima Pramac Racing a sostituire l'infortunato Toprak Razgatlioglu.

La classifica della Q2

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 8

1'27.844

164.131 2

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 7

+0.463

1'28.307

0.463 163.271 3

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 9

+0.589

1'28.433

0.126 163.038 4

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 9

+0.736

1'28.580

0.147 162.768 5

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 8

+0.795

1'28.639

0.059 162.659 6

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 9

+0.851

1'28.695

0.056 162.557 7

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 7

+0.936

1'28.780

0.085 162.401 8

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 5

+1.009

1'28.853

0.073 162.268 9

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 8

+1.026

1'28.870

0.017 162.236 10

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 8

+1.040

1'28.884

0.014 162.211 11

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 8

+1.306

1'29.150

0.266 161.727 12

J. Mir Honda HRC

36 Honda 4

+1.572

1'29.416

0.266 161.246 Guarda i risultati completi

La classifica della Q1

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap 1

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 8

1'29.053

161.903 2

J. Mir Honda HRC

36 Honda 8

+0.151

1'29.204

0.151 161.629 3

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 8

+0.180

1'29.233

0.029 161.576 4

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 9

+0.207

1'29.260

0.027 161.528 5

J. Zarco Team LCR

5 Honda 7

+0.233

1'29.286

0.026 161.481 6

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 7

+0.354

1'29.407

0.121 161.262 7

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 8

+0.382

1'29.435

0.028 161.212 8

D. Moreira Team LCR

11 Honda 7

+0.531

1'29.584

0.149 160.943 9

L. Marini Honda HRC

10 Honda 8

+0.570

1'29.623

0.039 160.873 10

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 7

+0.587

1'29.640

0.017 160.843 11

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 7

+0.668

1'29.721

0.081 160.698 12

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 7

+1.095

1'30.148

0.427 159.936 Guarda i risultati completi

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Aldeguer: "Mi aspettavo un po' la decisione di Marquez e ovviamente mi apre una porta..."

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Dani Pedrosa lascia il ruolo di tester KTM dopo otto anni



MotoGP



MotoGP



Valencia



50 min



MotoGP | Dani Pedrosa lascia il ruolo di tester KTM dopo otto anni





La MotoGP saluta il suo re in un clima surreale, ma ora c'è qualcuno pronto a prendere il testimone?



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 h



La MotoGP saluta il suo re in un clima surreale, ma ora c'è qualcuno pronto a prendere il testimone?





MotoGP | Valencia, Prove: Marquez continua a non fare sconti e precede un tris di Aprilia



MotoGP



MotoGP



Valencia



19 h



MotoGP | Valencia, Prove: Marquez continua a non fare sconti e precede un tris di Aprilia

More from

Marc Marquez





MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto



MotoGP



MotoGP



Valencia



15 h



MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto





MotoGP | Dall'Igna: "Rispettiamo la decisione di Marquez. Il suo sostituto? Preferisco pensarci lunedì"



MotoGP



MotoGP



Valencia



17 h



MotoGP | Dall'Igna: "Rispettiamo la decisione di Marquez. Il suo sostituto? Preferisco pensarci lunedì"





MotoGP | Un ritiro in puro stile Marc Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



18 h



MotoGP | Un ritiro in puro stile Marc Marquez

More from

Aprilia Racing Team





Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 h



Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro





MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



23 h



MotoGP | Valencia, Libere 1: Bezzecchi precede di 10 millesimi Marquez





MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"

Ultime notizie





MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 min



MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez





F1 | Anche Hankook oltre a Bridgestone vuole entrare nella corsa per la fornitura esclusiva delle gomme



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



19 min



F1 | Anche Hankook oltre a Bridgestone vuole entrare nella corsa per la fornitura esclusiva delle gomme





MotoGP | Aldeguer: "Mi aspettavo un po' la decisione di Marquez e ovviamente mi apre una porta..."



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



30 min



MotoGP | Aldeguer: "Mi aspettavo un po' la decisione di Marquez e ovviamente mi apre una porta..."





MotoGP | Dani Pedrosa lascia il ruolo di tester KTM dopo otto anni



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



50 min



MotoGP | Dani Pedrosa lascia il ruolo di tester KTM dopo otto anni

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti