MotoGP | Termas, Warm-Up: sul bagnato brillano Bezzecchi e Marini

Con il nuovo format della MotoGP, la durata del Warm-Up è stata ridotta a soli 10 minuti, ma mai come oggi la sessione domenicale potrebbe rivelarsi davvero preziosa. Piove su Termas de Rio Hondo e questo è stato l'unito turno con la pista completamente bagnata, quindi potrebbe dare ottime indicazioni se sarà ancora così quando scatterà il Gran Premio d'Argentina, quando in Italia saranno le 19.

Dopo essersi issati entrambi sul podio nella Sprint di ieri, i due portacolori della Mooney VR46 hanno piazzato le loro Ducati davanti a tutti anche sotto alla pioggia battente. Il più veloce è stato Marco Bezzecchi, accreditato di un crono di 1'45"354, grazie al quale ha distanziato di ben 409 millesimi il compagno di box Luca Marini.

Sul bagnato, una condizione a lui sempre particolarmente amica, è venuto nuovamente fuori Jack Miller, terzo a 521 millesimi con la sua KTM. L'australiano sembra intenzionato a provare a rispondere a Brad Binder, dopo che il vicino di box ieri si è imposto nella Sprint. Il sudafricano stamani invece non ha brillato particolarmente, chiudendo 15° a 2"5.

La buona notizia è che i piloti italiani sono tutti nelle posizioni che contano, perché in quarta c'è Fabio di Giannantonio, seppur staccato di oltre otto decimi. Pochi millesimi più indietro, Franco Morbidelli ha confermato l'ottimo feeling con la sua Yamaha in tutte le condizioni sul tracciato argentino. In settima posizione poi c'è il campione del mondo Pecco Bagnaia, staccato di 1"2 con la sua Ducati ed appena 14 millesimi dietro alla Honda LCR di Takaaki Nakagami.

A completare la top ten ci sono la GasGas di Augusto Fernandez, la Yamaha di un Fabio Quartararo sempre un po' in ombra in questo weekend e l'Aprilia di Raul Fernandez. All'appello mancano un po' proprio le due RS-GP ufficiali, che dopo aver dominato la giornata di venerdì sull'asciutto sembrano patire le condizioni più critiche: Aleix Espargaro è 14° a 1"7, mentre Maverick Vinales è addirittura a 2"6 in 16° posizione. Curiosamente, dietro di lui c'è solo la Ducati del poleman Alex Marquez, rallentato però da una foratura.

Costretto al forfait invece Joan Mir, che è stato dichiarato unfit dopo il trauma cranico rimediato nell'incidente del primo giro della Sprint di ieri. Questo vuol dire che, complice anche l'assenza di Marc Marquez la squadra ufficiale Honda non avrà piloti in pista nella gara di oggi.