MotoGP | Termas, Libere 2: Aleix nell'1-2 Aprilia, Bagnaia in Q1

Lo strano weekend di Termas de Rio Hondo ha continuato a regalare sorprese anche nella seconda sessione di prove libere della MotoGP, che ha definito l'assetto dei dieci piloti che hanno accesso diretto alla Q2.

Le Aprilia si sono confermate la rivelazione e sembrano davvero dotate di un passo per fare qualcosa di speciale nel Gran Premio d'Argentina. Dopo essere stati nella top 10 con le gomme medie nella FP1, Aleix Espargaro e Maverick Vinales hanno monopolizzato le prime due posizioni nella FP2. Il pilota di Granollers è sceso fino a 1'38"244, precedendo di poco più di due decimi la RS-GP gemella.

Le Ducati hanno faticato parecchio in questi due turni, dando la sensazione di avere delle difficoltà a fermarsi in staccata e patendo davvero tanto gli avvallamenti del tracciato argentino. Problemi sui quali è riuscito a mettere una pezza Jack Miller, staccando il terzo tempo a 219 millesimi dalla vetta.

Un nervosissimo Pecco Bagnaia invece dovrà nuovamente passare dalla Q1: il vice-campione del mondo ha buttato via un giro per non dare il traino a diversi avversari, con tanto di gesti plateali rivolti a chi lo aspettava, ma poi non è andato oltre un 1'38"943 che lo ha relegato in 12° posizione.

Anche le Yamaha sono tutte abbastanza attardate, ad eccezione di quella del campione del mondo in carica Fabio Quartararo, autore del quarto tempo a poco più di due decimi. Per trovare Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso bisogna invece scendere al 14° ed il 21° posto rispettivamente. Dunque, anche loro faranno compagnia in Q1 a Bagnaia.

Nonostante la rottura del motore su una delle sue RC16, ancora una volta si è messo in evidenza Brad Binder, quinto con la sua KTM davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir che paiono piuttosto a loro agio sull'asfalto sconnesso di Termas de Rio Hondo. Tra gli esclusi di lusso invece c'è l'altra KTM, quella del vincitore della gara a scorsa a Mandalika, Miguel Oliveira.

Il quadro dei piloti che avranno accesso diretto alla Q2 si completa poi con tre Ducati: si tratta delle due GP22 griffate Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, ma anche di quella del Mooney VR46 Racing Team affidata a Luca Marini, salito al decimo posto praticamente a tempo scaduto.

Dunque, l'unico pilota ufficiale della Ducati a non aver centrato la Q2 diretta è Bagnaia. Peccato anche per Marco Bezzecchi, 15° ed incappato in una caduta alla curva 1 nel finale, che probabilmente avrebbe centrato la Q2 se non avesse cercato il traino di Pecco. Q1 anche per il leader del Mondiale Enea Bastianini, solo 16°. In coda il suo compagno Fabio Di Giannantonio, 23°.

Dopo che Takaaki Nakagami era stato il più veloce nella FP1, sono invece sprofondate le Honda: la migliore è sempre quella del giapponese del Team LCR, che però non è andato oltre al 13° tempo. Pol Espargaro, vittima di una caduta alla curva 1, è addirittura 17°. Nello stesso punto di "Polyccio" a terra ci sono finiti anche i rookie Remy Gardner e Darryn Binder, rispettivamente 18° e 24°.