MotoGP | Termas, Libere 1: Nakagami torna e vola, super Bezzecchi 5°

Carica lettore audio

Dopo una lunghissima attesa, con le ultime casse di materiale delle squadre arrivate solo nel cuore della notte, finalmente anche per la MotoGP è cominciato il Gran Premio d'Argentina.

Ma il weekend di Termas de Rio Hondo non la smette di sorprendere, perché al termine della prima sessione di prove libere, durata un'ora per recuperare parte del tempo perso con la cancellazione del programma di venerdì, davanti a tutti si è issato un pilota che fino a 24 ore fa non doveva neppure essere della partita.

Nella giornata di giovedì, la Honda LCR aveva annunciato la positività al COVID di Takaaki Nakagami, ma i ritardi hanno permesso al giapponese di sottoporsi ad un nuovo test al quale è risultato negativo, precipitandosi in Argentina non appena possibile.

Nonostante sia arrivato a Termas de Rio Hondo solo ieri a mezzanotte, Nakagami ha messo tutti in fila con un crono di 1'39"028 che gli ha permesso di staccare di 127 millesimi la Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo, che probabilmente ha dato la sensazione di essere uno di quelli messi meglio a livello di passo.

Il ritorno alla carcassa standard, sembra aver permesso alle Honda di tornare a brillare come in Qatar, come conferma il terzo tempo di Pol Espargaro, staccato di 195 millesimi dalla RC213V griffata LCR. Occhio però anche alle Aprilia, perché le RS-GP sono parse particolarmente a loro agio sugli avvallamenti del tracciato argentino.

Aleix Espargaro ha staccato il quarto tempo, un millesimo più indietro rispetto al fratello, ma è stata notevole anche la progressione di Maverick Vinales, ottavo a poco più di tre decimi. L'aspetto che va segnalato è che i due portacolori della Casa di Noale sono gli unici nella top 10 a non aver montato la gomma soft al posteriore nel finale.

Al momento, tra i piloti che avrebbero accesso diretto alla Q2 c'è un solo ducatista e a sorpresa si tratta di Marco Bezzecchi. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team, che non correva qui dai tempi della Moto3, ha chiuso con il quinto tempo a soli 202 millesimi dalla vetta. Davvero una prestazione notevole, soprattutto se si pensa che la sua squadra è una di quelle che hanno ricevuto il materiale solo questa notte.

Nelle prime dieci posizioni troviamo invece entrambe le Suzuki ed entrambe le KTM: Alex Rins è sesto, mentre il suo compagno di box Joan Mir occupa la decima piazza in una top 10 tutta racchiusa in appena 399 millesimi. Le RC16 invece sono rispettivamente in settima ed in nona piazza con Miguel Oliveira e Brad Binder.

La schiera di coloro che al momento sarebbero costretti a passare dalla Q1 si apre con il leader iridato Enea Bastianini e con il vice-campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Entrambi i ducatisti, però, così come i due piloti dell'Aprilia, hanno proseguito con la gomma media al posteriore fino alla conclusione del turno.

Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, bisogna scendere fino alla 16° posizione per trovare Luca Marini. Attardato anche Franco Morbidelli, solamente 18° con la sua Yamaha ufficiale ed anche protagonista di un drittone nella ghiaia alla curva 1 nelle prime fasi del turno.

Nella sua scia c'è anche Fabio Di Giannantonio, che nelle prime fasi del turno ha perso un'aletta in un contatto all'ultima curva. Disastroso, infine, l'inizio di weekend di Andrea Dovizioso, ultimo con un ritardo di circa 1"6. Anche per lui però vale il discorso della gomma media al posteriore.

Ora l'attesa è tutta sulla FP2, che inizierà quando in Italia saranno le 20:40, perché questo turno sarà decisivo per designare i dieci piloti che avranno accesso diretto alla Q2. Con le qualifiche che scatteranno subito a seguire, alle 22:05 italiane.