MotoGP | Tegola Quartararo: dito del piede sinistro fratturato

Nonostante Fabio Quartararo si fosse presentato al venerdì mattina di Assen evidentemente zoppo, proverà a salire sulla Yamaha nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda. “È rotto, e anche bene”, ha esordito El Diablo parlando con Motorsport.com un paio d’ore prima dell’inizio della sessione. In questo modo vengono confermate le peggiori notizie per il pilota di punta di Yamaha, che attraversa un momento tra i più delicati a livello sportivo.

Il francese è caduto all'inizio della settimana mentre correva a piedi per le strade di Amsterdam. Per sua stessa ammissione, il campione del mondo 2021 è inciampato su un gradino ed è stato sbalzato in aria. L'impatto del piede sul gradino è stato abbastanza forte da fratturare l'alluce del piede sinistro.

Fabio ha subito una "frattura obliqua del terzo distale della falange prossimale del primo dito del piede sinistro, che va dalla corteccia laterale alla superficie articolare interfalangea. Con discreta depressione sulla superficie articolare del frammento, senza spostamento significativo. L'allineamento articolare è conservato", ha spiegato il direttore medico della MotoGP Angel Charte, che ha dichiarato il francese idoneo in attesa di ulteriori esami dopo la P1.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Alexander Trienitz

Oggi, Quartararo si è presentato nel paddock di Assen indossando uno stivale protettivo che immobilizza la zona e gli permette di camminare. Secondo lo stesso pilota, la sua principale preoccupazione è la limitazione e il dolore che l'infortunio potrebbe causargli durante i cambi di direzione, che sono molti sul circuito olandese.

L'idea è che il #20 valuterà oggi, in base alla sua evoluzione, se vale la pena andare avanti con la sfida del Gran Premio, soprattutto se si tiene conto dei possibili rischi connessi. Infatti, dopo un controllo effettuato giovedì, il francese è già stato informato che dovrà sottoporsi nuovamente a tale controllo dopo la FP1 che inizia a breve. In questo senso, vale la pena notare che l'ottava tappa del calendario che si svolge in questi giorni alla "Cattedrale" è l'ultima prima della pausa estiva, che dura più di un mese. Il prossimo appuntamento si terrà solo nel primo fine settimana di agosto a Silverstone.

Dopo un primo trimestre di stagione fiacco, la Yamaha spera di recuperare il terreno perduto ad Assen, un luogo il cui profilo dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della M1. La sfortuna di Quartararo, tuttavia, non sarà d'aiuto.