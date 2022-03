MotoGP | Tegola Marquez: soffre di nuovo di diplopia!

Carica lettore audio

La Honda ha annunciato questa mattina che Marc Marquez ha accusato un nuovo episodio di vista sdoppiata in seguito alla bruttissima caduta del Warm-Up di Mandalika, il terzo dopo quello del 2011 e quello che lo scorso anno lo aveva costretto a saltare le ultime due gare dell'anno in seguito ad un incidente avvenuto durante un allenamento off-road.

Dopo l'incidente di domenica mattina, Marquez era stato dichiarato unfit per il Gran Premio dell'Indonesia, in quanto il team medico della MotoGP gli ha diagnosticato subito una commozione cerebrale, prima di trasferirlo all'ospedale di Mataram, dove è stato sottoposto ad un esame medico più approfondito e ad una TAC, che aveva escluso legioni gravi. Tuttavia, a scopo precauzionale, il team ed i medici insieme hanno deciso che Marc non avrebbe preso parte alla gara.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante il viaggio di ritorno in Spagna, però, Marquez ha ricominciato ad accusare fastidio alla vista e, al suo arrivo a Barcellona lunedì, ha fatto una visita all'Hospital Clinic di Barcellona con il suo oculista di fiducia, il dottor Sanchez Dalmau, che dopo esami approfonditi ha confermato una ricaduta del problema di diplopia che il pilota spagnolo ha sofferto lo scorso novembre.

"La valutazione neuro-oftalmologica effettuata su Marc Marquez lunedì dopo l'infortunio alla testa avvenuto al Gran Premio d'Indonesia, mostra un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva della paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto a quello che si è verificato nell'infortunio del novembre 2021", ha spiegato il dottor Sanchez Dalmau, che per il momento non si è sbilanciato circa i tempi di recupero.

"Dopo questo esame, è stato inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con test medici periodici. La prossima settimana, Marc Márquez si sottoporrà a un nuovo controllo per valutare l'evoluzione dell'infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alla competizione".

"Sembra che stia vivendo un deja vu... Durante il viaggio di ritorno in Spagna, ho cominciato ad avere fastidio alla vista, quindi abbiamo deciso di fare una visita con il dottor Sanchez Dalmau, che ha confermato che ho un nuovo episodio di diplopia", ha scritto Marquez su Twitter.

"Fortunatamente, è meno grave dell'infortunio che ho subito alla fine dello scorso anno. Ma ora è il momento di riposare e aspettare di vedere come si evolve l'infortunio. Come sempre, grazie mille a tutti per il vostro sostegno!", ha aggiunto.

Questa mattina, poi, il pilota spagnolo è stato anche all'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove l'equipe medica guidata dal dottor Samuel Antuna lo ha sottoposto ad un check-up per valutare le contusioni rimediate nell'incidente avvenuto ad oltre 190 km/h. Sia questo, che la risonanza magnetica effettuata alla testa hanno fortunatamente escluso altre lesioni.