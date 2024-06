MotoGP | Tegola Aprilia: frattura alla mano per Aleix, Savadori ko

Il Gran Premio d’Olanda porta gioie e dolori ad Aleix Espargaro, che lo scorso anno ha conquistato un podio, mentre quest’anno non sta vivendo il suo miglior weekend. Il pilota Aprilia non è riuscito a completare la Sprint ad Assen a causa di una brutta caduta alla Curva 15 nell’ultimo giro. Rimasto carponi in un primo momento, si è rialzato tenendosi la mano destra, che è poi risultato essere fratturata.

Portato al centro medico, il pilota di Granollers è stato trasferito all’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti. Il timore era, appunto, la mano che si teneva dopo la caduta in gara. Aleix ha lamentato molto dolore ed è stato sottoposto a una radiografia alla mano destra. Questa ha evidenziato una frattura semplice del metacarpo 5, poi confermata anche dalla TAC.

Non è un weekend particolarmente fortunato per il Capitano, che già ieri era caduto nel finale della sessione pomeridiana. Nessuna conseguenza importante per lui, che ha “solo” preso una gran botta all’osso sacro. Se però l'incidente di ieri non aveva messo i dubbio la presenza oggi in pista, la frattura rimediata nella Sprint costringe a mettere un punto di domanda alla gara di domani. Espargaro dovrà infatti sottoporsi a un nuovo controllo medico prima del warm-up.

Lorenzo Savadori Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia ha motivo di sorridere con il podio di Maverick Vinales, ma due terzi della sua line-up è in attesa di un referto medico: anche Lorenzo Savadori è stato protagonista di una caduta durante la Sprint. Il pilota di Cesena, presente ad Assen come wild card, è finito nella ghiaia al quinto giro. La dinamica dell’incidente non si conosce ancora, l’incidente non è mai stato mostrato.

Savadori è stato portato al centro medico, dove sono stati effettuati i primi esami che non hanno rilevato “sintomatologie gravi”, stando a quanto comunicato da Aprilia. Successivamente, anche il tester della Casa di Noale è stato portato all’ospedale di Assen insieme ad Aleix Espargaro per ulteriori accertamenti. Questi hanno evidenziato fratture multiple dei processi traversi del tratto lombare della colonna vertebrale. Il tester non disputerà il Gran Premio d'Olanda.