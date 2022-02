MotoGP | Tecnica: la Yamaha propone l'ala a sbalzo

Carica lettore audio

La Yamaha si può accontentare di avere solo il campione del mondo, Fabio Quartararo, nella lista dei top 10 nei test di Sepang? Se il francese non è lontano dalle posizioni di vertice, le altre quattro M1 sono state relegate in fondo alla tabella dei tempi, oltre la 20esima posizione, come se la caratteristica dello scorso anno, di moto che solo Fabio riesce a sfruttare, non sia stata ancora corretta.

In realtà i tecnici della Casa del diapason stanno lavorando sodo per trovare il giusto equilibrio: fra le novità introdotte in Malesia ci sono delle novità aerodinamiche che dovrebbero contribuire a migliorare il comportamento delle moto di Iwata.

Franco Morbidelli oggi è stato l’unico dei piloti Yamaha a dedicare del tempo nello sviluppo della nuova ala anteriore. Finora abbiamo visto profili che si estendono ai lati del cupolino senza sporgere davanti all’airbox.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Dorna Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team, dettaglio della moto Photo by: Dorna

Sulla M1, invece, non è sfuggito il fatto che l’ala abbia un’estensione a sbalzo: davanti alla presa d’aria del motore è comparso una sorta di becco dal quale si aprono i due flap caratterizzati da un bordo d’entrata più spesso in prossimità della parte centrale.

La sensazione è che il team Factory voglia spostare il centro di pressione aerodinamica più sull’anteriore nel tentativo di cercare un equilibrio della moto.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing, con l'ala anteriore a sbalzo rispetto al cuplino Photo by: Dorna

Quartararo non si è lamentato tanto del comportamento della M1, quanto della cronica mancanza di potenza del motore ai più alti regimi, mentre Morbidelli si è incaricato di scoprire la moto 2022 introducendo una modifica alla volta in un lavoro di messa a punto che dovrebbe mettere in mostra le doti della Yamaha.