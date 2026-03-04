Vai al contenuto principale

MotoGP Thailandia

MotoGP | Tech3, non è buona la prima: "E' scoraggiante, uno spettacolo deludente"

Il team manager della KTM Tech3 ammette senza mezzi termini la grande delusione rappresentata dal primo Gran Premio della stagione per la squadra ora guidata da Günther Steiner.

Léna Buffa
Pubblicato:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Gli uomini e le donne del team Tech3 speravano sicuramente in un risultato molto migliore per il loro primo Gran Premio sotto la guida di Günther Steiner. Alla presenza del nuovo amministratore delegato, che ha assunto l'incarico il 1° gennaio, succedendo a Hervé Poncharal, il team francese ha mancato il suo GP di Thailandia.

"E' chiaramente scoraggiante. È il primo weekend di Günther Steiner con noi e non siamo riusciti a offrirgli altro che uno spettacolo piuttosto deludente", ammette senza mezzi termini il team manager Nicolas Goyon al microfono di Canal+.

Il team Tech3 è riuscito a conquistare solo quattro punti questo fine settimana, quelli del 12° posto di Enea Bastianini all'arrivo della gara principale di domenica. Tuttavia, è soprattutto grazie ai ritiri alla fine della gara che l'italiano ha guadagnato posizioni in classifica, oltre al sorpasso sul rookie Diogo Moreira.

Maverick Vinales è invece rimasto a lungo in una sorprendente penultima posizione (seguito solo da Michele Pirro, sostituto dell'infortunato Fermin Aldeguer al Gresini Racing), prima di superare le due Yamaha del Prima Pramac Racing. Già durante la Sprint era 19°, incastrato tra due Yamaha a 21 secondi dal vincitore, Pedro Acosta, pure lui su una KTM.

"Siamo chiaramente delusi", riprende Nicolas Goyon, "soprattutto se si guardano i risultati del team ufficiale. È chiaro che si tratta di un doppio smacco. Ma è sicuramente il risultato del nostro lavoro".

"Penso che abbiamo fatto dei buoni test a Sepang, è andata piuttosto bene. Qui avevamo già sofferto parecchio l'anno scorso con i nostri due piloti, Enea e Maverick. Eravamo in una situazione diversa, con entrambi i piloti che stavano scoprendo la moto, quindi non c'era fretta. Qui è stato difficile per tutti i test, non siamo mai riusciti a trovare le regolazioni giuste".

Les faibles qualifications d'Enea Bastianini continuent à peser lourd.

Le scarse qualifiche di Enea Bastianini continuano a pesare.

Foto di: Steve Wobser / via Getty Images

"E, ancora una volta, nel weekend di gara, ciò che ci penalizza sono proprio le qualifiche", sottolinea il francese, lamentando una situazione apparentemente immutata per Bastianini.

"Enea, ventesimo nelle qualifiche... Ha fatto una seconda parte di gara piuttosto buona, ma partendo così indietro non si può fare nulla. Lo abbiamo detto tutto l'anno scorso, bisogna migliorare questo aspetto. Non riusciamo a migliorarlo. Finché non riusciremo a migliorare le qualifiche, sarà difficile sperare in risultati positivi".

"Per quanto riguarda Maverick, è stato un weekend difficile. Immagino che non si senta a suo agio, questo è certo. Ha fatto delle scelte tecniche sicuramente un po' diverse, forse ci sono delle cose che gli passano per la testa. Devono esserci parecchie cose in ballo".

"Il weekend è chiaramente molto, molto deludente. Dovremo rimediare molto rapidamente", conclude Nicolas Goyon.

