MotoGP | Tech3 correrà con i colori GasGas nel 2023

Il CEO della KTM, Stefan Pierer, terrà una conferenza stampa al Red Bull Ring venerdì all'ora di pranzo per discutere i piani futuri della Casa austriaca nel Campionato del Mondo, oltre a ufficializzare l'ingaggio di Pol Espargaró, che tornerà alla Casa di Mattighofen, dove ha trascorso quattro anni, dopo due stagioni con la Honda.

Inoltre, Pierer, annuncerà un'altra interessante novità, ed è che il team satellite di KTM nel Campionato del Mondo, la struttura francese Tech3, sarà sponsorizzato dal marchio GasGas, di proprietà di Pierer Mobility, società di cui è azionista di maggioranza.

Nel 2023, GasGas, produttore fondato in Spagna e che mantiene gran parte della sua struttura produttiva a Terrassa (Barcellona), sarà lo sponsor e colorerà le moto di Tech3, il team di Hervé Poncharal, che è alla sua quarta stagione con KTM.

Dopo i primi due anni di sponsorizzazione Red Bull, nel 2021 il marchio di bevande energetiche ha smesso di sostenere direttamente la squadra, che è passata a dipingere le sue moto di arancione.

Inizialmente, l'intenzione di Pierer era quella di registrare GasGas come costruttore, anche se avrebbe gareggiato in MotoGP con moto KTM. Tuttavia, il promotore del campionato ha rifiutato questa possibilità, in quanto comporterebbe complicazioni in termini di accordi all'interno della MSMA.

Alla fine, l'opzione provvisoria che è stata scelta è quella di entrare come sponsor e fare di Pol Espargaró, originario di Granollers, a soli 20 chilometri da Terrassa, il pilota immagine del marchio.

Non è ancora stato rivelato chi sarà il secondo pilota del team Tech3, anche se tutto fa pensare che si possa trattare dell'australiano Remy Gardner, il che lascerebbe lo spagnolo Raul Fernandez senza una moto all'interno della struttura austriaca e con le mani libere di decidere il suo futuro.

Pol Espargaró, Repsol Honda Team 1 / 2 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 2 / 2 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images