MotoGP | "Tavullia Vale": Rossi avrà le chiavi della città a settembre

Il maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nel mese di maggio ha piegato la regione costringendo la cancellazione di diversi eventi importanti, primo fra tutti il Gran Premio di Imola di Formula 1. Anche la MotoGP è stata però in qualche modo colpita, perché proprio in quei giorni era in programma l’evento “Tavullia Vale”, la consegna in maniera ufficiale delle chiavi della città di Tavullia a Valentino Rossi.

L’Emilia è tornata e rifiorire e la Romagna si è rialzata dopo quella fine primavera tragica e sono stati di nuovo moltissimi gli eventi che si sono tenuti durante l’estate. Così, nel giovedì che precede il Gran Premio di Misano della MotoGP, si terrà anche l’evento “Tavullia Vale”, inizialmente rimandato a maggio e ora confermato per il 7 settembre 2024 alle 20:30.

L’evento sarà condotto da Guido Meda e Mauro Sanchini, con tutti i piloti dell’Academy presenti per onorare Valentino di un riconoscimento così importante. Organizzato con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Tavullia, la serata sarà all’insegna del divertimento e della celebrazione di un’icona del motociclismo che ha reso grande il piccolo paesino delle Marche, ora noto in tutto il mondo.

Durante la serata, saranno proiettate delle immagini che ripercorrono la carriera di Rossi, per poi arrivare al momento clou: la consegna delle chiavi. Ecco un altro riconoscimento per il Dottore, che ha contribuito a far conoscere Tavullia a tutti. Dopo essere stato proclamato Leggenda della MotoGP, è ora impegnato nella sua nuova carriera da pilota su quattro ruote, in cui ha centrato il successo proprio alla pista di casa a Misano.