MotoGP Portogallo
MotoGP | Tardozzi respinge le speculazioni sul ritiro di Marquez: "Resterà con noi"
Davide Tardozzi ride delle voci sul ritiro di Marc Marquez. Il team manager della Ducati assicura che il pilota di Cervera sarà regolamente al via nel 2027.
Gerald Dirnbeck
Pubblicato: 20 nov 2026, 14:29
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Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Le speculazioni sul futuro in MotoGP di Marc Marquez non si placano. Tra gli altri, Stefan Bradl ha avanzato l'ipotesi che Marquez, dopo aver conquistato il suo ottavo titolo mondiale in MotoGP e il suo decimo titolo complessivo, possa chiudere anticipatamente la carriera.
Tuttavia, il pilota di Cervera ha firmato un nuovo contratto fino alla fine del 2028 con la Ducati. Giovedì a Portimao, durante la conferenza stampa, gli è stato chiesto di commentare queste speculazioni.
La sua risposta, però, non ha fugato tutti i dubbi e ha lasciato spazio ad interpretazioni. Marquez ha detto: "Al momento sono totalmente concentrato sul chiudere questo Mondiale. Questo è il mio obiettivo principale".
"Naturalmente ho ancora due anni di contratto con Ducati, ma quest'anno è stato piuttosto difficile sotto alcuni aspetti. In ogni caso, sono veloce. La priorità quindi è mettere al sicuro questo Mondiale e poi lavorare per il prossimo anno".
Nel corso dell'anno Marquez ha già testato due volte il nuovo prototipo 850cc della Ducati con pneumatici Pirelli. È successo nei test del lunedì dopo le gare di Brno e del Red Bull Ring.
Venerdì a Portimao anche al team manager della Ducati, Davide Tardozzi, è stato chiesto delle speculazioni sul futuro di Marquez. Il manager romagnolo ha potuto solo riderne e le ha respinte con decisione.
Alla domanda del reporter di MotoGP.com, Jack Appleyard, se potesse garantire al 100% che Marquez a marzo 2027 sarà sulla griglia di partenza nella gara di apertura della stagione in Thailandia, Tardozzi ha risposto: "Assolutamente sì".
"Marc resterà con noi anche dopo questa stagione, e spero che qui vinceremo il Mondiale. Penso che poi inizierà a pensare alla prossima stagione con la nuova moto".
Marc Marquez, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Così la dichiarazione di Tardozzi coincide con quella di Marquez. Prima di tutto la priorità è mettere al sicuro il Mondiale 2026. Successivamente, l'attenzione si sposterà sulla nuova era delle 850cc e sul 2027.
"Già ieri e questa mattina l'ha affrontata nel modo giusto", ha proseguito Tardozzi. "Penso che resterà calmo e farà il suo lavoro. Credo che Bezzecchi darà tutto per vincere entrambe le gare".
"Altri sono in lotta per il campionato, come Martin, ma alla fine penso che Marc abbia l'atteggiamento giusto per gestire la pressione", ha proseguito, in relazione anche al fatto che il #93 potrebbe chiudere i giochi già nella Sprint di domani, nel caso in cui dovesse conquistare due punti in più di Jorge Martin.
Questo weekend in Portogallo, Marquez ha un nuovo compagno di squadra. Iker Lecuona ha preso il posto di Pecco Bagnaia, che si sta riprendendo dall'infortunio subito due settimane fa in Qatar, quando si è fratturato due metatarsi del piede destro.
L'obiettivo originario di Bagnaia era tornare a Portimao. Ma dopo l'operazione questo weekend di gara è arrivato ancora troppo presto. Il prossimo poi ci sarà il grande finale della stagione a Valencia.
Sarebbe l'ultima gara di Bagnaia da pilota Ducati, prima di passare all'Aprilia. Riuscirà a correre a Valencia? "Sapremo come stanno le sue condizioni lunedì o martedì, quando avrà un altro controllo", ha spiegato Tardozzi.
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