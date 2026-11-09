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MotoGP | Tardozzi replica a Rivola: "Per vincere non basta Marquez, serve tutto il pacchetto"

Il team manager della Ducati rivendica anche il lavoro che fa la Casa di Borgo Panigale per portare al successo il pilota di Cervera, replicando al CEO di Aprilia Racing, che aveva evidenziato che secondo lui è stato soprattutto il #93 a fare la differenza nella corsa al titolo. Inoltre, ha rivelato che Bagnaia spera di rientrare già a Portimao.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 9 nov 2026, 16:06

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Davide Tardozzi, Ducati

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Ducati è ad un passo dal portare a casa il suo quinto titolo piloti in MotoGP, il secondo consecutivo con Marc Marquez. Il pilota di Cervera aveva a disposizione un primo match point nel Gran Premio del Qatar, ma era molto complesso, perché avrebbe dovuto vincere la gara lunga e sperare che Jorge Martin non portasse a casa neppure un punto.

Sulla sua strada ha trovato un Marco Bezzecchi in grande spolvero, che in sella all'Aprilia è andato a firmare la sua sesta vittoria stagionale, ma ancora una volta ha corso con grande intelligenza, capendo che avrebbe dovuto rischiare troppo per provare a reggere il confronto con il riminese. Per questo si è accontentato di un secondo posto che, sommato al settimo di un "Martinator" ancora alle prese con la frattura del radio destro rimediata in Australia, gli offre l'opportunità di chiudere i giochi piuttosto facilmente già nella Sprint di Portimao, tra due settimane. In caso di vittoria, infatti, sarebbe già campione a prescindere dai risultati delle Aprilia.

Il team manager della Rossa, Davide Tardozzi, dunque, non ha potuto che elogiare il suo pilota quando si è presentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP per fare un'analisi del weekend appena concluso.

"Io credo che Marc in questo momento sia non solo molto veloce ma anche molto maturo, anche la gara di Lusail lo dimostra. Ha fatto una strategia perfetta: sapeva perfettamente, e questa è consapevolezza del campione, che Bezzecchi era più forte sul passo gara con la media posteriore, per cui l'ha lasciato andare via i primi giri e poi a metà gara ha cercato di recuperare il più possibile per il secondo posto. Quindi secondo me è stata una strategia da grande campione, da consapevolezza delle proprie capacità rispettando quelle degli altri", ha detto Tardozzi.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il manager faentino poi ha risposto per le rime a Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, che in precedenza aveva sottolineato che questo Mondiale fosse più del #93 che della Ducati, lasciandosi sfuggire un "a volte non bastano quatto Aprilia per battere Marquez".

"Non bastano quattro Aprilia, ma ci sono anche sei Ducati e a volte ha vinto qualche altra Ducati. Quindi complimenti a loro per un'ottima moto, però voglio dire, a vincere è il pacchetto, perché bene o male serve un pilota veloce, un campione come abbiamo noi, una moto competitiva e una gestione sportiva e tecnica che funzioni e possa mettere il pilota in grado di poter vincere il Mondiale. Quindi serve tutto il pacchetto, anche la gestione sportiva", ha replicato quando gli è stato riportato.

Tra le altre cose, prima della pausa estiva, Tardozzi aveva detto che, vista la condizione di Marc dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, solo da settembre in avanti si sarebbe rivisto il vero Marquez. Pronostico che ha preso in pieno, visto che dopo la pausa estiva ha ottenuto la bellezza di dieci successi tra Sprint e gare lunghe.

"Il rapporto di Marc con tutto il team, da Gigi fino ai meccanici, io credo che sia veramente di sincera apertura su tutto quello che sono le problematiche, per cui ci ha sempre esposto le sue situazioni fisiche nel modo più chiaro possibile. Quindi a me, come al team, era assolutamente chiaro che servivano dei mesi per poter recuperare, poi il -102 chiaramente è stato doloroso, perché il Mugello è stata una scoffitta cocente. Diciamo che il Mugello ci ha dato, come ho già detto e lo ripeto, la benzina giusta per poterci credere ancora di più, per voler dimostrare chi è la Ducati, chi è Marc Marquez, chi è il gruppo, chi è il team".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il weekend del Qatar purtroppo è stato segnato anche dal bruttissimo incidente di cui è stato vittima Pecco Bagnaia nel primo giro della Sprint, riportando una doppia frattura al piede destro per la quale dovrà essere operato nelle prossime ore. Il vero peccato però è che finalmente il piemontese aveva ritrovato quel feeling con la Desmosedici GP che gli era mancato nella seconda parte di stagione.

"Io credo che non abbiamo mai smesso di lavorare per Pecco e che lui sia un campione, un pilota veloce. Qui ha trovato quello che cercava e che aveva perso, cioè il poter frenare con la gomma posteriore ed entrare con una certa velocità in curva. Questo circuito ha abbastanza grip, per cui si è trovato bene fin da subito. Per questo è un peccato e ci dispiace moltissimo che non abbia potuto partecipare, perché sono certo che avrebbe fatto due gare da top 5".

Tra le altre cose, ha anticipato che, nonostante l'infortunio, la speranza è che possa tornare in pista già a Portimao, tra due settimane: "Al più tardi, verrà operato martedì mattina, credo a Torino, per cui cerchiamo di farlo in fretta, perché la sua volontà è assolutamente quella di provare ad essere a Portimao. E' chiaro che non possiamo deciderlo ora, perché serve l'operazione e che i medici ci diano la possibilità di farlo. Inoltre, bisogna capire come andrà in post-operatorio, però l'intenzione di Pecco quando l'abbiamo lasciato in aeroporto era quella di essere a Portimao. Quindi non c'è dubbio che a Valencia ci sarà, ma noi speriamo fortemente di averlo anche a Portimao", ha concluso.

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