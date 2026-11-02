Ultime notizie
MotoGP Malesia
MotoGP | Tardozzi: "Quella cosa che non esiste più secondo Bagnaia? Non ho idea a cosa si riferisca"
Il team manager della Ducati ha commentato la dichiarazione molto criptica, ma sibillina, che il pilota piemontese ha rilasciato dopo l'ennesima gara deludente in Malesia, facendo riferimento ad un qualcosa che non ha più avuto a sua disposizione sulla sua moto dopo la vittoria in Giappone dello scorso anno.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 2 nov 2026, 16:53
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il Gran Premio della Malesia ha segnato l'ennesimo capitolo deludente del lungo addio tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Il pilota piemontese aveva indicato Sepang come la grande occasione per provare ad andare a caccia di un ultimo podio prima di congedarsi dalla Casa di Borgo Panigale dopo ben otto stagioni, ma le cose sono andate molto diversamente.
Dopo un buon sesto posto nella Sprint, favorito però dall'arrivo della pioggia, il tre volte iridato è sprofondato in 13° posizione nella gara lunga, accusando un ritardo di oltre mezzo minuto nei confronti della Desmosedici GP gemella, che ha tagliato il traguardo per prima con Marc Marquez.
Dopo la gara, si è anche creato un piccolo giallo intorno ad una dichiarazione che Pecco ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Un messaggio molto criptico, che però è parso piuttosto sibillino nei confronti del marchio bolognese.
"Nel test di Misano e nella gara del Giappone del 2025 era stato cambiato qualcosa di diverso dalle semplici tarature e setup. Quella cosa aveva fatto sì che io potessi tornare a guidare. Adesso quella cosa lì non esiste, come non esisteva più dopo la gara del Giappone dello scorso anno. Cosa? Non voglio entrare nei dettagli", ha detto Bagnaia.
Successivamente, l'emittente televisiva italiana ha quindi provato a domandare al team principal Davide Tardozzi a cosa si stesse riferendo Bagnaia, senza riuscire però ad ottenere maggiori delucidazioni: "Purtroppo la risposta è non lo so. In tutta onestà, non ho idea a cosa si riferisca", ha replicato il manager romagnolo, che poi ha provato ad affrontare il tema del momento nero di un pilota che fino a due anni fa aveva regalato grandi soddisfazioni alla Ducati.
Davide Tardozzi, Team Manager Lenovo Ducati
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Purtroppo è vero che qualsiasi cosa abbiamo fatto ultimamente, anzi da più di un anno a questa parte, non ha giovato alle prestazioni di Pecco. Noi siamo consapevoli che Pecco è un campione e che ha un'innata velocità, però in questo momento, a partire dal suo capotecnico Gabarrini al suo elettronico Pagano, che sono quelli che con lui ha vinto due mondiali e ha fatto due volte vice-campione del mondo, non hanno una strada definita. O quantomeno le hanno indagate tutte e in questo momento siamo un po' in impasse".
A questo punto a Tardozzi è stato chiesto cosa servirebbe a Pecco per tornare ad essere quel pilota che ha vinto due Mondiali e 31 GP con la Rossa: "Purtroppo non siamo ancora riusciti a trovarlo. Mi avete sentito dire da sempre, da inizio stagione, che non smetteremo mai di provare ad aiutarlo. Abbiamo fatto delle cose dedicate solamente a lui, però in questo momento purtroppo non abbiamo ancora trovato il bandolo della matassa".
Tra le altre cose, l'anomalia è che anche in questa stagione ci sono stati alcuni lampi di competitività, come nella gara del Mugello, conclusa sul podio, o nella vittoria perentoria ottenuta nella Sprint di Brno.
"E' una cosa di cui parliamo anche fare me e lui, perché gli dico che è la stessa moto con cui ha fatto dei podi e con cui ha vinto la Sprint a Brno, facendo tra l'altro una vittoria di prepotenza. Per cui non abbiamo idea veramente di cosa stia succedendo, perché la moto è quella uguale a quella che ha vinto con Marc oggi e che era sul podio con Alex. Per cui non sappiamo la motivazione", ha concluso.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."
MotoGPMotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar
MotoGPMotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
MotoGPYamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà, MotoGP risponde minacciando sanzioni
MotoGPMotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"
MotoGPMotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"
MotoGPMotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
MotoGPMotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Matteo Nugnes
MotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Marquez è ad un passo dalla leggenda, ma la gara che nessuno vorrebbe in Qatar gli ruba la scena
MotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Bagnaia rassegnato: "Conto i minuti che mancano alla fine della stagione..."
MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Mondiale: Marquez vola a +44 e ha il primo match point. Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori
More from
Francesco Bagnaia
MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"
MotoGP
MotoGP
Malesia
2 g
MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"
MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
MotoGP
MotoGP
Malesia
3 g
MotoGP | Bagnaia: "La mia moto funziona solo in rettilineo, nel T1 e nel T4. Negli altri due perdo 0"8, è ridicolo"
MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"
MotoGP
MotoGP
Malesia
4 g
MotoGP | Bagnaia: "Sepang è la possibilità più concreta per un ultimo podio con la Ducati"
More from
Ducati Team
MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar
MotoGP
MotoGP
Malesia
6 h
MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar
MotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"
MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 g
MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
Ultime notizie
MotoGP | Tardozzi: "Quella cosa che non esiste più secondo Bagnaia? Non ho idea a cosa si riferisca"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
1 min
MotoGP | Tardozzi: "Quella cosa che non esiste più secondo Bagnaia? Non ho idea a cosa si riferisca"
WEC | Ufficiale: Malthe Jakobsen e Peugeot si separano a fine stagione
WEC
WEC WEC 23 min
WEC | Ufficiale: Malthe Jakobsen e Peugeot si separano a fine stagione
F1 | Ferrari, il lusso di due campioni e il prezzo di una leadership che deve farsi sentire
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
43 min
F1 | Ferrari, il lusso di due campioni e il prezzo di una leadership che deve farsi sentire
Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
1 h
Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti