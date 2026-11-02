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MotoGP | Tardozzi: "Quella cosa che non esiste più secondo Bagnaia? Non ho idea a cosa si riferisca"

Il team manager della Ducati ha commentato la dichiarazione molto criptica, ma sibillina, che il pilota piemontese ha rilasciato dopo l'ennesima gara deludente in Malesia, facendo riferimento ad un qualcosa che non ha più avuto a sua disposizione sulla sua moto dopo la vittoria in Giappone dello scorso anno.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 2 nov 2026, 16:53

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il Gran Premio della Malesia ha segnato l'ennesimo capitolo deludente del lungo addio tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Il pilota piemontese aveva indicato Sepang come la grande occasione per provare ad andare a caccia di un ultimo podio prima di congedarsi dalla Casa di Borgo Panigale dopo ben otto stagioni, ma le cose sono andate molto diversamente.

Dopo un buon sesto posto nella Sprint, favorito però dall'arrivo della pioggia, il tre volte iridato è sprofondato in 13° posizione nella gara lunga, accusando un ritardo di oltre mezzo minuto nei confronti della Desmosedici GP gemella, che ha tagliato il traguardo per prima con Marc Marquez.

Dopo la gara, si è anche creato un piccolo giallo intorno ad una dichiarazione che Pecco ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Un messaggio molto criptico, che però è parso piuttosto sibillino nei confronti del marchio bolognese.

"Nel test di Misano e nella gara del Giappone del 2025 era stato cambiato qualcosa di diverso dalle semplici tarature e setup. Quella cosa aveva fatto sì che io potessi tornare a guidare. Adesso quella cosa lì non esiste, come non esisteva più dopo la gara del Giappone dello scorso anno. Cosa? Non voglio entrare nei dettagli", ha detto Bagnaia.

Successivamente, l'emittente televisiva italiana ha quindi provato a domandare al team principal Davide Tardozzi a cosa si stesse riferendo Bagnaia, senza riuscire però ad ottenere maggiori delucidazioni: "Purtroppo la risposta è non lo so. In tutta onestà, non ho idea a cosa si riferisca", ha replicato il manager romagnolo, che poi ha provato ad affrontare il tema del momento nero di un pilota che fino a due anni fa aveva regalato grandi soddisfazioni alla Ducati.

Davide Tardozzi, Team Manager Lenovo Ducati

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Purtroppo è vero che qualsiasi cosa abbiamo fatto ultimamente, anzi da più di un anno a questa parte, non ha giovato alle prestazioni di Pecco. Noi siamo consapevoli che Pecco è un campione e che ha un'innata velocità, però in questo momento, a partire dal suo capotecnico Gabarrini al suo elettronico Pagano, che sono quelli che con lui ha vinto due mondiali e ha fatto due volte vice-campione del mondo, non hanno una strada definita. O quantomeno le hanno indagate tutte e in questo momento siamo un po' in impasse".

A questo punto a Tardozzi è stato chiesto cosa servirebbe a Pecco per tornare ad essere quel pilota che ha vinto due Mondiali e 31 GP con la Rossa: "Purtroppo non siamo ancora riusciti a trovarlo. Mi avete sentito dire da sempre, da inizio stagione, che non smetteremo mai di provare ad aiutarlo. Abbiamo fatto delle cose dedicate solamente a lui, però in questo momento purtroppo non abbiamo ancora trovato il bandolo della matassa".

Tra le altre cose, l'anomalia è che anche in questa stagione ci sono stati alcuni lampi di competitività, come nella gara del Mugello, conclusa sul podio, o nella vittoria perentoria ottenuta nella Sprint di Brno.

"E' una cosa di cui parliamo anche fare me e lui, perché gli dico che è la stessa moto con cui ha fatto dei podi e con cui ha vinto la Sprint a Brno, facendo tra l'altro una vittoria di prepotenza. Per cui non abbiamo idea veramente di cosa stia succedendo, perché la moto è quella uguale a quella che ha vinto con Marc oggi e che era sul podio con Alex. Per cui non sappiamo la motivazione", ha concluso.

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