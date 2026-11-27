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MotoGP | Tardozzi: "Peccato sapere del ritiro di Marc a novembre, ma è la decisione migliore per lui"

Nonostante la scelta di appendere il casco al chiodo del dieci volte campione del mondo metta la Ducati in una condizione complicata sul mercato piloti, il team manager della Rossa ha speso delle parole di comprensione per il 10 volte iridato: "E' uno shock, ma conoscevamo bene le sue condizioni fisiche".

Matteo Nugnes

Pubblicato: 27 nov 2026, 14:57

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Davide Tardozzi

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Ducati per ora è rimasta silente, quasi in disparte. La squadra era presente al completo alla conferenza stampa che ha seguito l'annuncio del ritiro di Marc Marquez a fine stagione, ma per il momento ha lasciato la scena al pilota che gli ha regalato gli ultimi due titoli piloti. Come è giusto che fosse, visto che parliamo di un ragazzo che solo cinque giorni fa ha scritto una pagina di storia di questo sport, conquistando il suo decimo titolo iridato ed eguagliando gli otto nella classe regina di Giacomo Agostini.

Per la Casa di Borgo Panigale però resta una decisione che, per quanto comprensibile, viste le evidenti difficoltà fisiche del #93, rappresenta sicuramente uno shock. La Rossa, infatti, si ritrova senza il suo uomo di punta per entrare nell'era delle 850cc e ora dovrà trovare un sostituto all'altezza da affiancare all'astro nascente Pedro Acosta. Cosa che non è affatto banale, visto che ormai lo scacchiere della griglia 2027 è al completo, ma soprattutto che parliamo di dover prendere il posto del campione del mondo in carica.

All'inizio della sessione pomeridiana del venerdì del Gran Premio di Valencia, il team manager Davide Tardozzi si è concesso ai microfoni di MotoGP.com ed è partito però dall'aspetto emotivo della vicenda.

"Il primo a cui l’ha detto è stato Gigi (Dall'Igna), il quale ce l’ha comunicato e infine è venuto Marc stesso a dircelo. È stato uno shock non da poco, ma una volta pensatoci per bene, ci siamo detti: 'Ok, questo ragazzo, non il pilota, ma proprio la persona, ha preso una decisione per la sua vita'. Sappiamo perfettamente cosa ha fatto durante l’anno, perché conoscevamo bene le sue condizioni fisiche", ha detto Tardozzi.

"Sappiamo che ha fatto qualcosa di incredibile perché vincere il titolo quest’anno è stata un’impresa che solo Marc, nelle sue condizioni, poteva portare a termine. E alla fine, come amici di Marc, dobbiamo dire che ha preso la decisione giusta. È un peccato ricevere questa notizia a novembre, ma alla fine dobbiamo capire che questa è la decisione migliore per lui".

"Eravamo a conoscenza del suo problema perché con noi è sempre stato sincero al riguardo ed è per questo che sappiamo che è la decisione giusta. Quello che ha fatto nella seconda parte della stagione è qualcosa che solo i campioni sono in grado di compiere, o comunque questo campione in particolare. Perché lui è il campione di un’intera era del motociclismo", ha aggiunto.

Riguardo al futuro invece è stato molto abbottonato su chi potrà essere l'erede di Marc nella squadra ufficiale. I primi nomi a cui viene da pensare sono chiaramente Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, che al momento per il 2027 sono sotto contratto con la VR46, che è al squadra factory supported del marchio bolognese. Il manager romagnolo però si è ben guardato dal fare dei nomi.

"Il suo sostituto? Spero che lo saprete presto, al momento non lo so e non posso rispondere perché siamo ancora nella fase di valutazione della situazione. Gigi e Claudio Domenicali si riuniranno per valutare alcune opzioni e prenderemo una decisione a breve. Abbiamo una mentalità aperta e tutto è ancora possibile", ha concluso.

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