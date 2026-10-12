MotoGP | Tardozzi: "Non è assolutamente vero che Marquez si è fatto la Ducati per lui, sono discorsi da bar"

L'Aprilia ha lasciato Mandalika al termine di una giornata storica, che le ha visto piazzare per la prima volta quattro RS-GP davanti a tutti nella gara lunga. Tuttavia, il Gran Premio d'Indonesia di MotoGP ha sorriso alla Ducati più di quanto possa sembrare. E' chiaro, una scoppola come quella di domenica si fa sentire sempre, ma se si guarda alla classifica, Marc Marquez è ripartito dall'isola di Lombok con gli stessi 2 punti di distacco su Jorge Martin che aveva alla vigilia.

Considerando che, dopo il Gran Premio del Giappone, il team manager Davide Tardozzi aveva evidenziato che perdere una decina di punti sarebbe stato un buon risultato su una pista da sempre poco nelle corde del #93 e della Desmosedici GP, ecco spiegato perché il bilancio del fine settimana può essere tutto sommato soddisfacente per gli uomini in Rosso.

"Se guardiamo al risultato puro, cioè arrivare a -2 e andare via a -2, per noi è un successo. È chiaro che rimane il problema vero, che l'Aprilia ha dimostrato di essere decisamente superiore. Soprattutto in questa pista lo sapevamo, però speravamo un po' meno. Questa è la verità", ha detto Tardozzi dopo la gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Dopodiché, le altre piste ci diranno di più, soprattutto Phillip Island, dove onestamente ci sono degli altri curvoni che secondo me possono essere favorevoli all'Aprilia, per il grip al massimo angolo di piega. Vediamo, se lì ci difendiamo, io credo che il mondiale sia assolutamente ancora gestibile. Vediamo gara per gara. Ci sono ancora 185 punti e siamo a -2", ha aggiunto.

In casa Aprilia non hanno avuto problemi ad ammettere che tra qualche gara potrebbero anche prendere in considerazione l'idea di chiedere agli altri piloti del marchio, compresi quelli del Trackhouse Racing, di dare una mano a "Martinator" nella battaglia con Marc. Cosa che non sembra affatto stupire il manager romagnolo.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"A casa d'altri io non so cosa fare. Loro hanno tutto il diritto di dare ordini ai loro piloti. Non ho dubbi che lo faranno, prima o poi, perché mi sembra anche giusto e logico. Io lo farei, mi sembra ovvio. Poi è chiaro che noi in passato abbiamo sempre dimostrato che abbiamo dato tutto ai nostri piloti satellite quando eravamo in lotta con loro. Per noi l'ovvietà era tenere tutti i nostri piloti sulla stessa linea, senza fare preferenze. Qui loro invece sono in lotta con un'altra Casa, quindi mi aspetto che possano fare una mossa del genere".

C'è un dato però che stupisce a questo punto della stagione, ovvero il fatto che nella top 5 della classifica iridata ci sia solamente Marc Marquez tra i piloti che guidano una Ducati. Un qualcosa che stride parecchio con quanto visto negli ultimi anni e che in tanti imputano al fatto che la Desmosedici GP possa essere andata troppo nella direzione del nove volte campione del mondo, penalizzando magari gli altri piloti del marchio. Possibilità che però Tardozzi smentisce categoricamente.

"Semplicemente, è così perché ci sono tutte le Aprilia davanti. Detto questo, io non credo e sono totalmente contrario a chi afferma che Marc Marquez ha portato lo sviluppo della moto verso se stesso. Non è assolutamente vero. Io ho visto cosa è stato portato, cosa hanno deciso gli altri piloti, quindi non è assolutamente vero che Marquez si è fatto la moto per lui. Questi sono discorsi da bar. Chi partecipa allo sviluppo della moto, sa perfettamente cosa è stato fatto per lui e cosa abbiamo provato a fare per gli altri. Ad esempio per Pecco, anche se poi non è andato bene".

"Noi abbiamo sempre avuto la possibilità e la capacità di fare lo sviluppo per ogni pilota. Cioè, non è che se la moto va bene a Marquez, adesso è quella per tutti. Per esempio, Pecco usa una carena diversa rispetto a quella di Marc, tanto per dirne una. Ha usato un'aerodinamica del forcellone diversa da Marquez per tanto tempo. Quindi ognuno dei piloti ufficiali, e ci metto dentro anche Alex Marquez e Di Giannantonio, ha la possibilità di scegliere le sue cose. Noi non facciamo la moto per Marc Marquez e quella va bene tutti, non è così", ha concluso.