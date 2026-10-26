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MotoGP | Tardozzi: "Marquez ha chiesto garanzie per andare in Qatar. Altri davanti all'organizzazione tacciono"

Davide Tardozzi ha difeso Marc Marquez in vista della prossima visita del Mondiale MotoGP in Qatar, per la quale i piloti hanno chiesto garanzie all'organizzazione e verso la quale il nove volte iridato veniva indicato come il più ostile a portarla avanti.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 26 ott 2026, 17:30

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Quinn Rooney / Getty Images

Il Mondiale MotoGP ha diversi fronti aperti in questo finale di stagione 2026, ma pochi sembrano più rilevanti della visita che il campionato sta per fare in Qatar. Dopo il GP della Malesia di questo fine settimana, la carovana iridata farà rotta verso il circuito di Lusail, per un appuntamento che è rimasto in dubbio fino all'ultimo.

La situazione in Medio Oriente, con la guerra ancora aperta che vede opposti il fronte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha messo in scacco diverse competizioni sportive che dovevano disputarsi nella zona, in particolare varie legate al mondo dei motori.

Per esempio, lo scorso fine settimana, ASO, società organizzatrice della Dakar in Arabia Saudita, ha confermato il segreto di Pulcinella secondo cui l'edizione 2027 non si svolgerà lì. Nel caso del motociclismo, la MotoGP ha dovuto rinviare il viaggio in Qatar, previsto per l'inizio della stagione, al fine settimana dal 6 all'8 novembre.

Man mano che la data si è avvicinata, dall'organizzazione hanno ribadito che l'idea era viaggiare verso Lusail nonostante la situazione tesa. È la stessa posizione che Liberty Media, società proprietaria di MotoGP Sports Entertainment Group, ha adottato per l'altro campionato che controlla, la Formula 1: nonostante i dubbi, la chiusura del 2026 con i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi resta confermata.

Questa situazione, naturalmente, ha suscitato dubbi tra i protagonisti dei campionati, in questo caso della MotoGP. Come ha riportato Motorsport.com alcuni giorni fa, dopo l'Indonesia i piloti hanno espresso in privato la loro opinione sul viaggio in Qatar, con tre quarti della griglia contrari. Questo ha fatto sì che, già a Phillip Island per il GP d'Australia, i piloti si riunissero con l'organizzazione del campionato per chiedere loro ogni tipo di garanzia per l'appuntamento di Lusail, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare la loro sicurezza.

Sebbene siano stati diversi i piloti che hanno espresso la loro opinione, contraria a viaggiare in Qatar, molti vogliono sapere soprattutto quella di Marc Marquez, nove volte campione del mondo e ancora oggi il pilota più influente della classe regina. E ancor di più alla luce dei recenti dissidi che ha avuto con il campionato, non partecipando alla gara spettacolo di karting a Motegi o non condividendo nemmeno il cambio di format dei weekend di gara per il 2027.

A parlare questa domenica in Australia della posizione di Marquez riguardo al Gran Premio del Qatar è stato il suo capo nel team ufficiale Ducati,Davide Tardozzi. Il pluricampione di Cervera si è limitato a dire giovedì che "rispetto a questo tema, preferisco non dare la mia opinione per il momento". Tardozzi ha colto l'occasione in un'intervista concessa a Sky Sport MotoGP per difendere il #93, sottolineando che non ha detto di non voler andare, ma ha chiesto garanzie all'organizzazione riguardo alla gara di Lusail, mentre molti altri piloti si sono limitati a tacere davanti ai responsabili della MotoGP, nonostante in precedenza avessero sostenuto che non sarebbero partiti.

"Quanto a Marc, semplicemente è la persona più carismatica del paddock, per cui molti piloti che fuori esprimono opinioni, persino molto più dure di quelle di Marc, poi, quando arrivano ad una riunione davanti all'organizzazione, tacciono", ha iniziato Tardozzi, con un tono piuttosto severo rispetto al solito.

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Detto questo, poi si addossa tutta la colpa a Marquez perché è l'unico che dà voce a tutti gli altri piloti, è lui che ha il coraggio di parlare nonostante altri piloti, come dico e ripeto, dicano cose molto peggiori di lui, mentre lui è stato abbastanza intelligente da dire: 'Cerchiamo di mediare sulla questione, di porre situazioni che ci garantiscano un'evacuazione, un piano B, che ci siano tutte le condizioni perché possiamo correre in sicurezza'. Questo è ciò che ha chiesto, ma ripeto che ci sono stati molti altri piloti che hanno detto cose peggiori, ma che poi non hanno avuto il coraggio di ripeterle davanti all'organizzazione. Questo mi dà fastidio", ha proseguito.

A quel punto, il giornalista che lo stava intervistando è arrivato a chiedergli perché si fosse arrabbiato, al che Tardozzi ha risposto: "Perché ho letto che si è addossata tutta la colpa a Marc, come se fosse lui a non voler andare in Qatar. Non è così, semplicemente, Marc ha chiesto, come molti altri piloti, che ci fosse un piano di sicurezza a livello organizzativo, né più né meno. Non ha detto, 'non voglio andare'. E ripeto, per la terza volta, che c'è stato chi ha detto che non sarebbe andato, ma poi, davanti all'organizzazione, non lo ha più ripetuto".

Interpellato nuovamente sulle parole di Marquez di giovedì, e sul fatto che potrebbero far intendere che il pilota di Cervera non sia contento di correre in Qatar, Tardozzi ha insistito: "È chiaro che ci sono situazioni che possono far pensare che sarebbe meglio non andare. Ma, nel momento in cui ci sono le condizioni di sicurezza, il piano di evacuazione o le garanzie che, se succede qualcosa, non ci saranno problemi, andiamo".

Uccio Salucci, massimo responsabile della Pertamina Enduro VR46, ha detto in un'altra intervista con Sky che, per quanto piloti, meccanici e tecnici siano liberi di fare ciò che vogliono riguardo al viaggio, la responsabilità che uno dei dipendenti vada o meno ricade su team e costruttori.

Su questo punto, Tardozzi ha analizzato in chiusura: "È chiaro che, logicamente, è il team ad avere il contratto con l'organizzazione. I piloti, se mi permetti il termine, sono stipendiati, dipendenti del team, per cui l'organizzatore, al di là dell'ascoltare l'opinione dei piloti, come è logico, mantiene il rapporto con il team. È chiaro che, al momento di prendere decisioni, l'organizzazione deve consultarsi con il team", ha concluso.

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