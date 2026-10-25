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MotoGP | Tardozzi: "Era una grande opportunità per Marquez, ma la sicurezza viene prima di tutto"

In Ducati sono consapevoli che la gara a Phillip Island era un'occasione unica per mettere, praticamente, una seria ipoteca sul campionato, ma comprendono la cancellazione della gara lunga di oggi.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 25 ott 2026, 07:57

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Con Jorge Martin infortunato, Marc Marquez in pole position ed in condizioni estreme in cui lo spagnolo della Ducati si muove come un pesce nell'acqua, la gara di questa domenica a Phillips Island si presentava come un'occasione unica per dare un colpo quasi definitivo al campionato se i 25 punti fossero finiti dalla parte del #93. Una possibilità che, alla fine, è svanita dopo la cancellazione della gara per le cattive condizioni che impedivano all'eliambulanza di volare.

"Senza dubbio è un'occasione persa per noi, ma la sicurezza viene prima di tutto", ha ammesso Davide Tardozzi, team manager della Ducati.

"L'elicottero non poteva volare in queste condizioni e capiamo che sia logico che la gara sia stata cancellata", aggiungeva l'ex pilota romagnolo.

Per Tardozzi, la cancellazione della gara e le notizie che arrivano dall'ospedale sulle condizioni di Jorge Martin lasciano le cose un po' com'erano prima dell'infortunio.

"Abbiamo saputo che la frattura non è così problematica per Jorge e che potrà correre a Sepang. È un avversario difficile, autentico e lo conosciamo bene. Sono sicuro che cercherà di correre domenica prossima", pronostica l'italiano, che non vuole abbassare la guardia, nonostante il terzo in classifica, Marco Bezzecchi, sia già a 50 punti da Marquez. "Abbiamo 50 punti su Bezzecchi, che sono tanti o pochi", a seconda di come la si guardi, ha lasciato l'enigma.

Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Oltre al problema dell'elicottero medico, che non poteva volare, anche le condizioni in pista non erano ottimali a Phillip Island. "In queste condizioni, soprattutto per il freddo, fare 27 giri sarebbe stato terribile per i piloti", ha ammesso, nonostante Marquez, in queste situazioni, sia sempre capace di tirare fuori qualcosa in più.

"In queste condizioni Marc era il favorito, ma non è il caso di correre. La sicurezza è fondamentale, non c'è l'elicottero e le condizioni non sono buone".

"Marc sapeva che poteva vincere e conquistare 25 punti, ma la sicurezza viene prima di tutto, insisto", ha sottolineato l'italiano, che sa perfettamente che su una pista così, con freddo e acqua, si può vincere quanto cadere ed infortunarsi.

Tra soli cinque giorni, l'azione tornerà in Malesia, dove si disputa il prossimo Gran Premio. Sulla carta, Sepang una pista che può andare bene per gli interessi della Ducati.

"Credo che in Malesia possiamo ottenere buoni risultati, siamo sempre stati forti lì. Anche l'Aprilia nel test pre-stagionale si è mostrata forte a Sepang e lo sarà in Qatar. Delle gare che restano, in Malesia e a Valencia possiamo difenderci bene, in Qatar e a Portimao faremo più fatica", ha previsto Tardozzi.

"È un peccato che non si sia potuta disputare la gara, ma la sicurezza deve venire prima di tutto. Tuttavia, non è giusto che Phillip Island debba congedarsi con una gara cancellata", ha detto Marquez, da parte sua, dopo la piccola esibizione di due giri che i piloti hanno fatto a Phillip Island dopo l'annuncio della cancellazione della gara. "Conservo grandi ricordi di questo circuito, l'ultimo la pole di ieri o la vittoria del 2024. Ricorderò sempre Phillip Island come uno dei miei circuiti preferiti", ha aggiunto il #93.

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