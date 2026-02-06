MotoGP | Tardozzi elogia il cambio di mentalità di Bagnaia: "Un Pecco completamente diverso"

Dopo i test di Sepang, nei quali Pecco Bagnaia sembra aver ritrovato la fiducia al manubrio della nuova Desmosedici GP26, il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha sottolineato il cambiamento di mentalità del tre volte campione del mondo durante la pausa invernale, che è arrivata dopo la sua stagione più difficile in MotoGP.

Il pilota italiano ha vissuto un vero e proprio calvario nel 2025, incapace di trovare il giusto feeling con la GP25, mentre il suo compagno di squadra, Marc Marquez, conquistava il suo nono titolo mondiale. Sebbene abbia iniziato la stagione conquistando podi, Bagnaia è stato subito superato da Alex Marquez, con la GP24, e con il passare delle gare il suo livello è andato calando, totalizzando diversi zero e rimanendo diverse volte fuori dalla Q2. Solo qualche sporadico sprazzo, come il GP del Giappone, dove ha dominato con la pole e le vittorie nella Sprint e nella gara lunga, gli hanno dato qualche soddisfazione, ma il fatto di non essere riuscito a replicare quella prestazione in altri Gran Premi ha finito per giocare a suo sfavore.

L'immagine data nella scorsa stagione sembra aver già deciso il futuro di Bagnaia in Ducati, con Pedro Acosta in procinto di vestire il Rosso a partire dal 2027. Ma la verità è che Pecco ha iniziato il 2026 in modo positivo. Dopo un buon test post-stagionale a Valencia, il piemontese ha offerto un'ottima prestazione nella prima prova collettiva dell'anno, a Sepang, finendo nella parte alta della classifica dei tempi, con una simulazione di Sprint molto competitiva e recuperando il feeling in frenata.

Riguardo al Bagnaia che stiamo vedendo in questo momento, Tardozzi ha sottolineato che siamo di fronte a un "Pecco completamente diverso" dopo l'inverno, grazie ad un cambiamento di mentalità dopo la stagione 2025. Il responsabile della squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale lo ha spiegato così alla stampa internazionale della MotoGP, al termine delle prove in Malesia.

"All'inizio dell'anno, quando è tornato dalle vacanze invernali, ho trovato un Pecco completamente diverso. Con una mentalità diversa. Che ricordava quella del 2024. Quindi credo che Pecco sarà un avversario molto difficile da battere nelle prossime gare", ha esordito Tardozzi.

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ha poi fatto un bilancio dei test di Sepang dal punto di vista della Ducati, esprimendosi in modo positivo, ma sottolineando quanto questa pista possa essere "ingannevole": "Siamo contenti dei risultati, ma sappiamo perfettamente che questo circuito è completamente diverso dal prossimo (Buriram), dove inizierà il campionato, e che lì sarà molto più complicato che qui".

"Abbiamo provato diverse componenti ed alcune hanno funzionato, altri meno. Credo che il fatto che i quattro piloti ufficiali ci abbiano indicato la strada da seguire e che tutti abbiano dato le stesse indicazioni sia piuttosto positivo. Quindi siamo fiduciosi che faremo un passo avanti", ha continuato.

Infine, Tardozzi è stato chiesto se ci sarà presto un annuncio sul futuro di Marc Marquez. L'ex pilota Superbike ha indicato che il rinnovo del #93 è imminente, come ha sottolineato anche il direttore sportivo della Ducati, Mauro Grassilli: "Siamo molto vicini. Mancano piccoli dettagli, ma sinceramente siamo molto vicini alla firma con Marc. Tuttavia, non è ancora tutto definito. Speriamo di farlo prima della prima gara", ha concluso.