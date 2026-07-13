MotoGP | Tardozzi: "Ducati e Aprilia si equivalgono, sono i piloti a fare la differenza"

La prima parte della stagione 2026 è stata piuttosto complicata per la Ducati, che si è ritrovata a fare i conti con una GP26 un po' capricciosa, con i problemi fisici di Marc Marquez, ma soprattutto con un'Aprilia che ha fatto un salto di qualità notevolissimo, vincendo cinque dei primi sette GP.

Dopo l'operazione alla spalla del campione del mondo in carica però la musica è cambiata, e parecchio, perché il #93 è stato capace di trionfare in tre dei cinque Gran Premi successivi e, approfittando anche delle disavventure dei rivali di Noale, è stato capace di ridurre da 102 a soli 18 punti il gap dal leader Jorge Martin quando si è arrivati alla pausa estiva. Il bilancio che ha tracciato il team manager Davide Tardozzi dopo il Gran Premio di Germania, dunque, è stato piuttosto positivo.

"Io credo che la Ducati sia sempre stata ragionevolmente competitiva, poi ci sono stati degli episodi sfortunati per noi ad inizio stagione, come sono stati sfortunati per i nostri avversari nella seconda fase della prima parte della stagione. Io credo che le moto si equivalgano e secondo me continuerà così fino a fine stagione, dove su alcune piste, come ad esempio Silverstone, Aprilia sarà un po' più favorita di noi, come poi in altre magari saremo favoriti noi. Quindi io credo che in questo momento le moto si possano equivalere e i piloti fanno la differenza", ha detto Tardozzi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Il ritorno di Marc Marquez in buona forma sicuramente sta pesando, ma il manager romagnolo ha anche voluto sottolineare che c'è un altro pilota che ha fatto molto bene in sella alla Desmosedici GP: "E' un peccato per Fabio Di Giannantonio perché ha fatto della costanza e della velocità in questa prima parte di stagione una sua peculiarità ed era giustamente terzo in campionato. La scivolata di oggi non me l'aspettavo perché io ero quasi certo che Diggia avrebbe lottato per il podio, e mi dispiace perché sennò sarebbe stato secondo o forse addirittura primo in campionato. Però, detto questo, io credo e ribadisco che le moto si equivalgono e i piloti faranno differenza. Poi certi episodi di fortuna e sfortuna, come sono capitati sia a noi che ai nostri avversari, possono fare la differenza per la vita di questo campionato".

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Alexander Trienitz

Tardozzi però ha voluto sottolineare anche la reazione che c'è stata da parte dei tecnici di Borgo Panigale: "Il merito va molto anche agli ingegneri che non hanno mai mollato: pur avendo 102 punti di distacco poche gare fa, siamo riusciti a tenere i piedi per terra, a lavorare bene, a cercare di migliorare la moto. C'è ancora bisogno di farlo, ma io credo che Gigi e i suoi ragazzi stiano pensando, al di là delle vacanze, a dare qualcosa in più ai piloti per la seconda parte di stagione".

Dopo la gara, Marquez ha detto di dover fare ancora uno step con il suo braccio destro e anche secondo il team manager sembra esserci ancora del margine: "Lo scopriremo solo fra un mesetto, anche se sappiamo benissimo la situazione di Marc, perché è molto aperto e ci dice sempre esattamente tutto quello che succede. Però io credo che bisognerà aspettare Silverstone per verificarlo, lo capiremo bene, e poi ci sarà Aragon, che è un'altra delle piste dove va particolarmente bene. Ma ripeto, secondo me da qui alla fine del campionato sarà un su e giù tra Ducati e Aprilia".

La squadra rivelazione del momento è senza ombra di dubbio il Trackhouse Racing, che dopo aver fatto due doppiette ad Assen, ha piazzato entrambi i suoi piloti sul podio ad Assen, con Ai Ogura che ora è addirittura secondo nel Mondiale, a soli 14 punti da Martin. A Tardozzi quindi è stato domandato che ruolo potranno avere secondo lui nella corsa al titolo.

"Questi si giocano il Mondiale. Ci sono sei piloti, fra cui loro due, in pochissimi punti. Mi sembra che Ogura sia secondo a 14 punti, Raul è un po' più indietro ma ha dimostrato grandi potenzialità, ha anche vinto due Sprint, quindi io dico che i due Trackhouse si giocano i Mondiale. Alla stregua di Marc, di Diggia, di Bezzecchi e di Martin. Noi poi speriamo di dare qualcosa a Pecco per farlo crescere, fargli vincere della gare e magari metterlo sul podio più spesso", ha concluso.