MotoGP | Tardozzi: "Dobbiamo sostenere Bagnaia, non crocifiggerlo"

Pecco Bagnaia si è subito sfogato alla fine del weekend di Termas de Rio Hondo, incolpandosi della sua caduta. Aveva appena conquistato il secondo posto in gara quando è improvvisamente caduto a nove giri dalla fine. Nonostante sia risalito in sella, alla fine ha tagliato il traguardo 16°, consapevole di aver appena visto svanire una somma di punti che sarebbe stata preziosa per il campionato.

"Sono molto deluso, onestamente. È un tipo di incidente che non capisco. A volte cadi e non sai perché, e questa è la cosa più difficile da cui imparare", si è rammaricato il campione in carica dopo questo episodio, visibilmente abbattuto. "Mi chiedevo se quest'anno sarei stato un pilota migliore, più preciso, che non commette errori, che avrebbe fatto cose migliori, e alla seconda gara dell'anno sono caduto. È una cosa che mi fa davvero arrabbiare".

Va detto che il numero 1 porta ancora il peso degli incidenti che si sono moltiplicati nella prima parte della scorsa stagione, quelli che a metà stagione lo hanno lasciato a 91 punti di distanza dal leader. Contro ogni pronostico, è stato poi in grado di compiere una rimonta clamorosa, ponendo fine a questa serie negativa grazie a quattro vittorie consecutive e cancellando poi l'intero distacco per arrivare a conquistare il titolo. Questo primo scivolone in campionato è sembrato riaccendere l'incubo di Bagnaia, che ha rivelato la sua paura di ricadere nelle sue abitudini.

"Ho sentito cosa ha detto Bagnaia appena è entrato. Ha commesso un grave errore", ha ammesso Davide Tardozzi a Motosprint. Ma il team manager è stato rassicurante: "Ci sono ancora 19 gare da disputare e credo che da Austin in poi Pecco avrà l'opportunità di riscattarsi".

Per lui contano le circostanze, e una gara sotto alla pioggia può sempre riservare spiacevoli sorprese. "Bezzecchi aveva più di cinque secondi di vantaggio, non credo che pensasse di raggiungerlo. Forse era un po' sotto pressione perché aveva Marquez a soli sei decimi e Morbidelli stava rientrando. Glielo abbiamo detto", ha spiegato il manager italiano. "La penultima curva era particolarmente scivolosa e l'errore era a portata di mano. Questo non giustifica l'errore, perché gli altri non l'hanno commesso. Pecco era al limite e purtroppo c'è stata la caduta".

"Non ha perso la nostra fiducia e siamo convinti che in Texas sarà di nuovo molto veloce", ha aggiunto Davide Tardozzi, che crede pienamente nel percorso intrapreso dal suo pilota lo scorso anno. "Sembra incredibile dirlo oggi, ma credo che Pecco sia maturato rispetto agli errori commessi nella prima parte dello scorso anno. In Argentina li ha ripetuti. L'ha analizzato nel dettaglio con i suoi ingegneri, sta soffrendo particolarmente per quell'incidente perché sapeva che non avrebbe dovuto farlo, sapeva che doveva prendere punti. Bisogna prendere punti nella prima parte della stagione e poi attaccare nella seconda, come gli ho detto per tutto l'inverno. Ha metabolizzato la cosa e purtroppo ha commesso un errore, ma non possiamo crocifiggerlo. Dobbiamo sostenerlo e aiutarlo".

Prima di questa caduta, Pecco Bagnaia ha dato il meglio di sé in questo inizio di stagione. In Portogallo, al primo Gran Premio, ha vinto la Sprint e la gara della domenica. In Argentina, ha anche ottenuto quattro punti nella Sprint, piazzandosi al sesto posto. Il suo zero del giorno successivo ha dato a Marco Bezzecchi la testa del campionato, ma è ancora secondo, a soli nove punti dal pilota della Mooney VR46, un distacco minimo rispetto ai 777 punti in palio quest'anno.

