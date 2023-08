MotoGP | Tardozzi: "Bagnaia ha risposto a chi lo criticava"

Pecco Bagnaia ha sbaragliato la concorrenza al Red Bull Ring, sfoderando un fine settimana da assoluto dominatore, con una doppietta che gli ha permesso di prendere il largo in classifica. Ma è il modo in cui il pilota della Ducati si è imposto che ha dato il segno della sua forza, perché ha comandato ognuno dei 42 giri completati tra la Sprint e la gara lunga, inoltre ha rifilato oltre 5" al diretto inseguitore Brad Binder.

Una prestazione che ha dimostrato una volta di più quanto non sia solo merito della moto migliore della griglia, ma anche e soprattutto del talento e della maturazione del campione del mondo in carica (del resto, nessun'altro ha vinto 5 GP e 4 Sprint fin qui in questa stagione), come ha confermato il team manager della Casa di Borgo Panigale, Davide Tardozzi.

"Pecco ha fatto un weekend da campione del mondo. Ha dimostrato di avere la testa per costruire un successo. Lo ha fatto partendo dal venerdì, dove ha lavorato duramente per poi raccogliere la vittoria sabato ed infine domenica. Ovviamente ci saranno gare più difficili nel corso della stagione, dove magari sarà meglio non rischiare per portare a casa punti, ma questo sarà lui a deciderlo", ha detto Tardozzi in una dichiarazione rilasciata a GPOne.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il manager romagnolo poi ci ha tenuto a sottolineare quanto troppo spesso il valore di Pecco sia stato sottovalutato in passato: "In questo momento sta correndo per vincere e dimostrare che si merita il numero 1. Questa vittoria è la risposta a chi l'ha criticato lo scorso anno, quando qualcuno sosteneva che il titolo l'avesse vinto per demeriti altrui. Questa cosa non è vera, perché il Mondiale l'ha vinto Pecco ed oggi l'ha dimostrato".

Infine, ha fatto notare come, pur essendo già un campione del mondo stia trovando il modo di continuare a crescere come pilota: "E' maturato molto dopo le cadute in Argentina e in America. Dopo quegli errori ha avuto le palle per crescere, credere in se stesso e nelle sue qualità. Quegli episodi gli hanno fatto fare uno step in intelligenza e determinazione. Detto ciò, Pecco ha la possibilità di crescere ancora di più e basta vedere la crescita sul bagnato. Noi siamo convinti che possa migliorare ulteriormente, dimostrando di saper descrivere perfettamente i problemi e lavorando bene con gli ingegneri".