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MotoGP | Tardozzi amaro: "Applicato il regolamento, ma il problema non l'ha creato Márquez"
Il team manager della Ducati spiega il perché Marc ha dovuto scontare un doppio Long Lap Penalty alla ripartenza della Sprint, ma rimangono molte perplessità sull'accaduto: "Palese l'inefficienza di chi stava al semaforo".
Francesco Corghi
Pubblicato: 28 nov 2026, 15:37
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La Sprint del Gran Premio di Valencia di MotoGP è andata in archivio con la doppietta delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, mentre in casa Ducati ci si lecca le ferite per quanto successo a Marc Márquez al via.
Anzi, si medica l'ustione all'interno coscia destro del Campione del Mondo, che ha visto la propria Desmosedici andare in fiamme sulla griglia di partenza, quando il semaforo non si è spento, proprio mentre tutte le moto erano ormai in fase di procedura per affrontare lo scatto.
Qui le temperature si sono alzate velocemente e qualcuno ha cominciato a sbracciarsi vivacemente quando è stato chiaro che qualcosa non andava. Lo stesso Marc, dalla seconda casella dello schieramento, un paio di volte ha provato a farsi notare dai commissari sportivi, ma l'esposizione della bandiera rossa non è stata immediata e ad avere la peggio è stata proprio la moto #93, che il catalano ha lanciato per terra saltando via rapidamente quando ha visto le fiamme sprigionarsi.
E qui la Direzione Gara ha preso una decisione alquanto discutibile, ossia penalizzare Márquez con un doppio Long Lap Penalty per aver sostituito moto prima della ripartenza, il che lo ha automaticamente tagliato fuori dalla lotta per il successo, relegandolo al 13° posto.
Nell'immediato dopo gara, il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha spiegato piuttosto rammaricato l'accaduto e le sue perplessità sulla sanzione comminata al proprio pilota.
"La Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa e decretato 'Partenza Ritardata', non 'Interruzione di Gara': in questo caso, da regolamento, se non rientri con la tua moto e la sostituisci, sei costretto a scontare i Long Lap Penalty", ha spiegato Tardozzi ai microfoni di Sky Sport appena terminata la corsa.
"Il regolamento è stato applicato nella maniera giusta, ma il problema è stato determinato dall'inefficienza di chi era al semaforo. Questo è il nostro rammarico, perché il problema non l'ha causato Marc, ma dal semaforo che non si spegneva. Il problema non è come è stato applicato il regolamento, ma chi ha causato il tutto".
Inoltre, Tardozzi è stato visto discutere animatamente in griglia con gli altri colleghi, come ad esempio Davide Brivio, parlando del fatto che le basse temperature avrebbero creato parecchi grattacapi in termini di riscaldamento gomme, dovendo ripartire con la procedura veloce.
"Giustamente, è stato dato tempo per riscaldare le gomme, ma a quel punto è sorto un altro problema perché il regolamento dice che si deve ripartire dopo 5 minuti, mentre noi lo abbiamo fatto dopo 15".
"Onestamente, e per motivi di sicurezza, siamo stati felici di aver avuto questa possibilità, quando c'è la sicurezza di mezzo, sempre avanti tutta".
"Ma anche qui il regolamento non si è capito bene come sia stato applicato..."
Infine una nota amara, dato che con Márquez così indietro la Ducati ha perso punti importanti per la classifica Costruttori, dove l'Aprilia gode...
"L'Aprilia se lo merita anche, cosa posso dire... Noi ne abbiamo vinti sette di fila, ci sta che per un anno lo possiamo perdere..."
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