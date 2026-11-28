Ultime notizie

MotoGP Valencia

MotoGP | Tardozzi amaro: "Applicato il regolamento, ma il problema non l'ha creato Márquez"

Il team manager della Ducati spiega il perché Marc ha dovuto scontare un doppio Long Lap Penalty alla ripartenza della Sprint, ma rimangono molte perplessità sull'accaduto: "Palese l'inefficienza di chi stava al semaforo".

Francesco Corghi

Pubblicato: 28 nov 2026, 15:37

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

La Sprint del Gran Premio di Valencia di MotoGP è andata in archivio con la doppietta delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, mentre in casa Ducati ci si lecca le ferite per quanto successo a Marc Márquez al via.

Anzi, si medica l'ustione all'interno coscia destro del Campione del Mondo, che ha visto la propria Desmosedici andare in fiamme sulla griglia di partenza, quando il semaforo non si è spento, proprio mentre tutte le moto erano ormai in fase di procedura per affrontare lo scatto.

Qui le temperature si sono alzate velocemente e qualcuno ha cominciato a sbracciarsi vivacemente quando è stato chiaro che qualcosa non andava. Lo stesso Marc, dalla seconda casella dello schieramento, un paio di volte ha provato a farsi notare dai commissari sportivi, ma l'esposizione della bandiera rossa non è stata immediata e ad avere la peggio è stata proprio la moto #93, che il catalano ha lanciato per terra saltando via rapidamente quando ha visto le fiamme sprigionarsi.

E qui la Direzione Gara ha preso una decisione alquanto discutibile, ossia penalizzare Márquez con un doppio Long Lap Penalty per aver sostituito moto prima della ripartenza, il che lo ha automaticamente tagliato fuori dalla lotta per il successo, relegandolo al 13° posto.

Nell'immediato dopo gara, il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha spiegato piuttosto rammaricato l'accaduto e le sue perplessità sulla sanzione comminata al proprio pilota.

"La Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa e decretato 'Partenza Ritardata', non 'Interruzione di Gara': in questo caso, da regolamento, se non rientri con la tua moto e la sostituisci, sei costretto a scontare i Long Lap Penalty", ha spiegato Tardozzi ai microfoni di Sky Sport appena terminata la corsa.

"Il regolamento è stato applicato nella maniera giusta, ma il problema è stato determinato dall'inefficienza di chi era al semaforo. Questo è il nostro rammarico, perché il problema non l'ha causato Marc, ma dal semaforo che non si spegneva. Il problema non è come è stato applicato il regolamento, ma chi ha causato il tutto".

Inoltre, Tardozzi è stato visto discutere animatamente in griglia con gli altri colleghi, come ad esempio Davide Brivio, parlando del fatto che le basse temperature avrebbero creato parecchi grattacapi in termini di riscaldamento gomme, dovendo ripartire con la procedura veloce.

"Giustamente, è stato dato tempo per riscaldare le gomme, ma a quel punto è sorto un altro problema perché il regolamento dice che si deve ripartire dopo 5 minuti, mentre noi lo abbiamo fatto dopo 15".

"Onestamente, e per motivi di sicurezza, siamo stati felici di aver avuto questa possibilità, quando c'è la sicurezza di mezzo, sempre avanti tutta".

"Ma anche qui il regolamento non si è capito bene come sia stato applicato..."

Infine una nota amara, dato che con Márquez così indietro la Ducati ha perso punti importanti per la classifica Costruttori, dove l'Aprilia gode...

"L'Aprilia se lo merita anche, cosa posso dire... Noi ne abbiamo vinti sette di fila, ci sta che per un anno lo possiamo perdere..."

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Bezzecchi domina la Sprint di Valencia e Aprilia vede il Costruttori dopo la "grigliata" di Marquez

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto



MotoGP



MotoGP



Valencia



20 h



MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto





MotoGP | Bastianini: "Mai avrei pensato di essere felice per una Top10, è servito per maturare"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Bastianini: "Mai avrei pensato di essere felice per una Top10, è servito per maturare"





Si chiama GT41 la LMDh di Ford Racing del 2027 per l'assalto a WEC e 24h di Le Mans



WEC



WEC 1 g



Si chiama GT41 la LMDh di Ford Racing del 2027 per l'assalto a WEC e 24h di Le Mans

More from

Marc Marquez





MotoGP | Uccio: "Vorrei tenermi stretti Aldeguer e Bulega, non possiamo scambiare piloti come le figurine"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Uccio: "Vorrei tenermi stretti Aldeguer e Bulega, non possiamo scambiare piloti come le figurine"





MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



4 h



MotoGP | Terza pole di fila per Bezzecchi, che polverizza il record di Valencia e rifila 0"4 a Marquez





La MotoGP saluta il suo re in un clima surreale, ma ora c'è qualcuno pronto a prendere il testimone?



MotoGP



MotoGP



Valencia



6 h



La MotoGP saluta il suo re in un clima surreale, ma ora c'è qualcuno pronto a prendere il testimone?

More from

Ducati Team





Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro



MotoGP



MotoGP



Valencia



6 h



Vertice Chang-Ezpeleta con i team per spiegare come sarà la MotoGP del futuro





MotoGP | Dall'Igna: "Rispettiamo la decisione di Marquez. Il suo sostituto? Preferisco pensarci lunedì"



MotoGP



MotoGP



Valencia



22 h



MotoGP | Dall'Igna: "Rispettiamo la decisione di Marquez. Il suo sostituto? Preferisco pensarci lunedì"





MotoGP | Un ritiro in puro stile Marc Marquez



MotoGP



MotoGP



Valencia



23 h



MotoGP | Un ritiro in puro stile Marc Marquez

Ultime notizie





MotoGP | Tardozzi amaro: "Applicato il regolamento, ma il problema non l'ha creato Márquez"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



7 min



MotoGP | Tardozzi amaro: "Applicato il regolamento, ma il problema non l'ha creato Márquez"





MotoGP | Bezzecchi domina la Sprint di Valencia e Aprilia vede il Costruttori dopo la "grigliata" di Marquez



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



38 min



MotoGP | Bezzecchi domina la Sprint di Valencia e Aprilia vede il Costruttori dopo la "grigliata" di Marquez





MotoGP | Uccio: "Vorrei tenermi stretti Aldeguer e Bulega, non possiamo scambiare piloti come le figurine"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Uccio: "Vorrei tenermi stretti Aldeguer e Bulega, non possiamo scambiare piloti come le figurine"





LIVE Formula 1 | Gran Premio del Qatar, Libere 3



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



50 min



LIVE Formula 1 | Gran Premio del Qatar, Libere 3

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti