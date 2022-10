MotoGP | Taramasso: "Vogliamo ridurre spinning ed usura in Australia"

Carica lettore audio

E' un periodo di grandi ritorni per la MotoGP. Dopo la Thailandia, dove una gara corsa sotto al diluvio si è conclusa con il ritorno alla vittoria della KTM con Miguel Oliveira e con un Mondiale completamente riaperto, con appena due punti a separare il leader Fabio Quartararo da Pecco Bagnaia, questo fine settimana tocca all'Australia. Ed è un ritorno particolarmente gradito, soprattutto da parte dei piloti.

Phillip Island è una pista che potremmo definire "da pelo", che rappresenta una sfida continua con i suoi curvoni velocissimi, ma anche per le condizioni climatiche rese spesso insidiose da un vento forte e freddo. Un cocktail che, come è facile ipotizzare, rende le cose particolarmente difficili per chi deve fornire gli pneumatici, come ci ha confermato il responsabile della Michelin Piero Taramasso, aggiungendo però che l'azienda francese ha attuato delle contromosse per cercare di superare le difficoltà che aveva incontrato nel 2019 sull'atipico tracciato agli antipodi.

"Phillip Island è un circuito veramente difficile, forse il più impegnativo per un produttore di pneumatici, perché ha una configurazione molto particolare, che stressa tantissimo il lato sinistro della gomma e quasi per niente quello destro. Questa quindi è una delle poche piste, insieme a Valencia ed al Sachsenring, sulle quali portiamo solo gomme asimmetriche anche all'anteriore, oltre alle tre posteriori", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

"Non correndo in Australia dal 2019, sarà la prima volta in un weekend di gara con la carcassa posteriore che abbiamo introdotto nel 2020. La curiosità, però, è che era stata provata proprio a Phillip Island nel 2019: all'interno del fine settimana erano stati disposti 20 minuti extra di prove per questo test ed i feedback erano stati positivi. Ora la vedremo finalmente anche in gara", ha aggiunto.

A livello di mescole invece che tipo di scelte avete fatto per il ritorno in Australia?

"Per quanto riguarda l'anteriore, portiamo esattamente le stesse tre mescole di tre anni fa, quando in gara i piloti avevano scelto tutti quanti la media. Al posteriore, oltre ad avere la nuova carcassa su tutte e tre le specifiche, abbiamo fatto uno step verso il morbido sia per quanto riguarda la media che per la soft, confermando invece la dura. L'intento è quello di avere un po' più di grip per cercare di ridurre lo spinning, che era stato molto elevato nel 2019, che aveva generato anche un'usura molto elevata sugli pneumatici. Mitigare questi due fattori sarà uno degli aspetti chiave del weekend".

Come mai si genera sempre tanto spinning su questa pista?

"Perché ci sono curvoni che richiedono di stare tanto sull'angolo di piega, e in questo modo si surriscalda molto la gomma, che prende tanta temperatura in superficie e in questo modo va inevitabilmente a perdere grip. E' proprio per questo che spesso vediamo le moto uscire di traverso dalla curva Stoner o da quella che immette sul rettilineo del traguardo. Però questo è anche uno degli aspetti che rendono Phillip Island spettacolare, oltre al fatto che assistiamo sempre a delle belle gare, con tanti sorpassi, perché è una pista che tende a tenere il gruppo abbastanza compatto".

Un altro fattore da tenere in considerazione è la temperatura del lato destro della gomma anteriore...

"Se la gomma posteriore è critica per lo spinning ed il surriscaldamento, sull'anteriore non è affatto semplice gestire la temperatura. Parliamo di uno dei pochi circuiti su cui i valori della temperatura e della pressione della gomma anteriore si possono addirittura abbassare rispetto a quando la moto lascia i box. Il lato destro non è affatto facile da mantenere in temperatura, perché ci sono poche curve in quella direzione ed è anche per questo che da quella parte utilizziamo delle mescole morbidissime, che usiamo solo su questo circuito".

Poi non bisogna mai dimenticarsi dell'incognita meteo...

"Purtroppo le previsioni sono quelle che ci si può attendere a Phillip Island, quindi farà freddo. Parliamo di temperature minime intorno ai 12-13 gradi, con massime non superiori ai 20 gradi. In più lì c'è sempre il vento, che è piuttosto freddo. E c'è anche il rischio di fare qualche turno sul bagnato, ma anche in questo caso portiamo l'allocazione standard delle gomme rain. Diciamo che la differenza è che se magari una pista come Buriram o Sepang richiede le gomme medie, in Australia è più facile che si punti sulle soft in caso di bagnato".

Abbiamo accennato a Buriram ed alla pioggia: cosa ci puoi dire del Gran Premio della Thailandia di due settimane fa?

"Tutti ci aspettavamo la pioggia già nelle giornate di venerdì e sabato, invece c'è stato asciutto. In queste condizioni, si è visto subito che l'anteriore media sarebbe stata la soluzione per la gara per tutti i piloti, perché offriva grip ma anche un buon supporto. Al posteriore invece si comportavano bene sia la soft che la media, quindi credo la griglia si sarebbe divisa più o meno 50-50 tra queste due soluzioni con una gara sull'asciutto. Le performance della soft erano buone, perché in qualifica Bezzecchi ha battuto il record assoluto della pista, mentre la media offriva un po' più di stabilità ed un rendimento costante, perché non c'era degrado. Dunque, non sono mancati gli aspetti positivi, anche se poi la domenica è arrivata la pioggia a cambiare tutti i piani".

Una gara sul bagnato che è stata una sorta di salto nel vuoto per tutti...

"Non c'era stato modo di girare sul bagnato, quindi i piloti sono stati costretti ad andare in gara con dei setting improvvisati o basati sui dati dell'Indonesia, che era stata l'unica corsa sotto alla pioggia di quest'anno. Questo pur sapendo che a Mandalika il grip è molto più elevato rispetto a Buriram. In ogni caso, tutti hanno cercato di fare del loro meglio a livello di messa a punto e poi hanno scelto le gomme medie rain sia all'anteriore che al posteriore. Si trattava della scelta più adatta, perché le temperature erano abbastanza elevate, e le performance sono state buone sia all'inizio, quando la pista era molto bagnata, che alla fine, quando le traiettorie iniziavano ad asciugarsi, perché Zarco ha fatto degli ottimi tempi. Noi quindi siamo soddisfatti di come si sono comportate le gomme da bagnato".

Nonostante le condizioni della pista fossero piuttosto critiche, soprattutto per quanto riguarda la visibilità in alcuni tratti, non si sono viste molte cadute...

"Sì, è vero, sono caduti solamente due piloti in gara, ma se allarghiamo il dato all'intero weekend ci sono state appena otto cadute. Questo sicuramente è un buon segnale per noi, perché vuol dire che avevamo portato le gomme giuste anche se erano tre anni che non si correva in Thailandia".

Fino a quando si è girato sull'asciutto si è vista un'Aprilia più in difficoltà del solito. Le RS-GP faticano ad adattarsi alla carcassa da alte temperature, a cosa è dovuta questa cosa secondo te?

"E' vero che sono quelli che hanno sofferto di più e si era già visto anche in Austria, dove utilizziamo la stessa costruzione. E' una moto che va bene un po' su tutti i tipi di tracciato, ma evidentemente ha bisogno di tanto grip per rendere al meglio. Questa carcassa ne offre meno rispetto a quella standard, quindi bisogna lavorare sulla moto non solo a livello di geometrie, ma anche di elettronica. Inoltre, anche il pilota deve modificare leggermente il suo stile di guida, quindi l'adattamento richiede un po' di lavoro da parte di tutta la squadra. Probabilmente, se sono stati un pochino in difficoltà è anche perché la RS-GP è la moto che è cambiata di più rispetto al 2019, quindi avevano meno riferimenti ed anche i dati che avevano del passato sono serviti a poco. Comunque credo che abbiano lavorato bene, perché nel Warm-Up i piloti erano più contenti del bilanciamento, anche se poi l'arrivo della pioggia non ha dato modo di verificare la cosa fino in fondo. Comunque dovranno continuare a lavorarci, perché l'anno prossimo riproporremo questa soluzione: su circuiti come Buriram o il Red Bull Ring non abbiamo alternative, perché generano temperature troppo elevate".

Anche se sul bagnato hanno tutte faticato molto, una moto che sembra trarre giovamento dalla carcassa per le alte temperature è la Yamaha: Quartararo era quarto in griglia ed è con questa che ha ottenuto l'unico podio della seconda parte di stagione in Austria...

"La Yamaha si è subito trovata bene con questo tipo di costruzione. Se da una parte è vero che offre meno grip, è altrettanto vero che garantisce una maggior stabilità. Questo si traduce in meno movimenti del posteriore e probabilmente è l'aspetto che gli permette di trarre un ulteriore vantaggio dalla loro velocità di percorrenza".