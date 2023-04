MotoGP | Taramasso: "Sul bagnato tempi più alti solo del 7%"

Carica lettore audio

Dopo la pioggia dell'Argentina e la clamorosa vittoria di Marco Bezzecchi, la MotoGP fa nuovamente tappa nel continente americano, con Austin che ospita il Gran Premio delle Americhe. Il tracciato texano è ormai un appuntamento fisso del calendario, quindi, anche se non c'è modo di girarci al di fuori dei weekend di gara, in casa Michelin dispongono di una buonissima base di dati per prepararsi al meglio.

Il responsabile dell'azienda francese, Piero Taramasso, ha infatti spiegato a Motorsport.com che le scelte per il fine settimana sono state fatte ragionando proprio su quanto accaduto in passato al Circuito delle Americhe, visto che si adattano bene anche al nuovo format che prevede la Sprint al sabato pomeriggio. Inoltre, in questa chiacchierata, ha tracciato un bilancio molto positivo dello scorso appuntamento di Termas de Rio Hondo, soprattutto per quanto riguarda il comportamento delle gomme da bagnato.

I piloti parlano di Austin come di una delle piste più impegnative del calendario dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda le gomme invece che tipo di scelte avete fatto?

"Per l'anteriore portiamo le stesse specifiche che avevamo anche in Argentina, quindi la media è la mescola nuova che avevamo presentato nei test di Sepang e di Portimao, che si posiziona tra la dura e la media precedente. Abbiamo avuto modo di vedere anche a Termas che offre un buon sostegno, inoltre si è comportata molto bene anche sulle chiazze d'umido, quindi abbiamo deciso di riproporla anche in Texas. La soft e la dura invece sono le stesse soluzioni del 2022 e l'anno scorso in gara avevano utilizzato tutti la dura".

Per quanto riguarda il posteriore invece?

"Non abbiamo apportato grandi cambiamenti neppure in questo senso, perché abbiamo confermato la soft e la media che avevamo nel 2021 e nel 2022 ed abbiamo eliminato la dura (quest'anno ci sono solo due opzioni, ndr). Ma è stata una scelta abbastanza semplice, perché l'anno scorso 22 piloti avevano scelto la soft per la gara e solamente due avevano utilizzato la media. Potendo fare la gara della domenica, la soft sarà sicuramente utilizzata nella Sprint, perché si tratta di una mescola che offre un buon grip ma è anche molto costante. Anche perché Austin è una pista che non mette troppo sotto stress le gomme posteriori, ma lo fa soprattutto con quelle anteriori".

Con il nuovo format, non c'è il rischio di rimanere a corto di soft in un weekend in cui va utilizzata sia nella Sprint che nella gara lunga?

"No, perchè i piloti hanno sette gomme soft a disposizione. Questo vuol dire che ne hanno una per la Sprint, una per la corsa lunga della domenica, due per le qualifica e poi ne restano altre tre per il time attack e per lavorare nelle libere. Diciamo che poi questo è un aspetto che fa parte anche della strategia del weekend, che permette ad ognuno di adoperarle quando ritiene che sia il momento migliore. Comunque non c'è il pericolo che vengano a mancare le gomme soft, sette sono sufficienti".

Piero Taramasso Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ci dobbiamo attendere qualche novità a livello di tracciato?

"So che hanno fatto alcuni lavori: come tradizione lì da loro, hanno fatto quella sorta di raschiatura dei dossi per cercare di livellare l'asfalto ed eliminare le buche. Questo però finisce per sporcare un po' la pista, che di solito va pulita dai piloti nella giornata di venerdì".

Riguardo al meteo, dobbiamo aspettarci ancora pioggia o il tipico sole del Texas?

"Spero di prenderci un po' di più che in Argentina, che avevo detto che sarebbe stato bello e invece ha piovuto (ride). Ad Austin comunque sembra che ci debbano essere tre giornate di sole e temperature massime di 25-26 gradi. Condizioni che definirei ideali per far rendere al meglio gli pneumatici. Comunque le previsioni sono buone fino a lunedì-martedì della settimana prossima, quindi non credo che ci saranno sorprese".

A proposito di pioggia, che bilancio puoi tracciare della gara scorsa in Argentina?

"L'Argentina non è mai semplice ed è stata così anche quest'anno. Un po' per le condizioni della pista, perché c'è sempre poco grip a causa dell'asfalto sporco, e un po' per le condizioni, perché le abbiamo viste veramente tutte: asciutto, bagnato e misto. La cosa positiva è che in questo modo abbiamo potuto utilizzare tutte le specifiche che avevamo portato a Termas, sia per quanto riguarda le slick che le rain".

Ripercorriamo il weekend partendo dalla Sprint di sabato...

"E' stata disputata sull'asciutto, ma non c'era un caldo esagerato, quindi la maggior parte dei piloti hanno scelto di farla con una coppia di gomme media. Questa scelta è andata bene per tutti all'anteriore, mentre per il posteriore qualche pilota ha faticato a portarla in temperatura, proprio perché c'era poco grip e la temperatura era più bassa di quella che ci saremmo aspettati. Non a caso, le due opzioni al posteriore erano la media e la dura, che vedremo in pochi casi in questa stagione, solo sulle piste dove ci si attende temperature elevate come in Thailandia ed in Malesia. Avevamo fatto questa scelta anche per l'Argentina, essendo Termas una pista severa con le gomme, ma le basse temperature hanno creato qualche complicazione ad alcuni piloti. Una soluzione sarebbe stata quella di utilizzare delle pressioni più alte: solitamente i piloti sono un po' restii a farlo, ma in questo caso credo che avrebbe pagato, aiutandoli a portare il posteriore in temperatura più velocemente".

In compenso, domenica le gomme rain si sono comportate molto bene sotto alla pioggia...

"Nella gara lunga, sul bagnato, direi che le prestazioni sono state ottime. I tempi erano più alti solamente del 7% rispetto a quelli sull'asciutto, e questo vuol dire che era molto buono anche il feeling dei piloti. Alla fine della gara poi il livello di usura non era eccessivo e questo ha permesso di mantenere un buon ritmo fino agli ultimi giri. Tutti quanti hanno usato la rain media sia all'anteriore che al posteriore, che è la specifica un po' più rigida, che funziona meglio sui circuiti più aggressivi".

Sabato abbiamo assistito anche ad una qualifica in condizioni miste, che ha premiato i piloti che hanno avuto il coraggio di montare le gomme slick nei minuti conclusivi...

"Quelli che hanno messo le slick hanno fatto la mossa giusta, perché era il momento ideale per farlo. Sappiamo che le nostre gomme slick funzionano sulle chiazze umide se non ci sono delle pozzanghere vere e proprie, a patto che siano in temperatura e che abbiano le pressioni giuste. E' logico che poi deve essere il pilota a sentirsela di andare fuori e spingere da subito per mettere la gomma in temperatura e trovare la giusta fiducia. Però quella è una cosa che non tutti i piloti sono pronti a fare in quel momento".

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images