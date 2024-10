MotoGP | Taramasso: "Ritmo infernale in Australia: 1"7 al giro più veloci!"

Il nuovo asfalto di Phillip Island aveva generato apprensione a tutti nel paddock della MotoGP e non è un mistero. La pista australiana è già di per sé un ostacolo complicato per le gomme, proprio perché stando tanto sull'angolo di piega ad alta velocità si tende a surriscaldare la posteriore. Quindi l'abrasività di un nuovo manto poteva essere un'incognita pesante, visto che non c'era stato modo di fare un test in preparazione.

Alla resa dei conti, però, il weekend del GP d'Australia ha promosso a pieni voti la Michelin, perché le soluzioni portate agli antipodi dall'azienda francese hanno funzionato benissimo, polverizzando tutti i record della pista nonostante le condizioni climatiche siano state tutt'altro che ottimali, limitando il tempo a disposizione sull'asciutto per lavorare sul setting delle moto. Il responsabile Piero Taramasso, dunque, non ha potuto nascondere l'orgoglio per l'ottimo lavoro svolto dai suoi tecnici.

"Sono davvero molto contento, perché non nego che ero un po' preoccupato prima di partire per l'Australia. Purtroppo Phillip Island ha sempre riservato delle brutte sorprese ai produttori di gomme, ma siamo riusciti a fare entrambe le corse sulla loro durata totale. Cosa che non era affatto semplice, specialmente quest'anno che c'era l'asfalto nuovo, sul quale non avevamo nessuna informazione. I nostri tecnici però sono stati bravi però a lavorare con le simulazioni e a presentare un'allocazione adatta, quindi voglio congratularmi con loro", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Però ci tieni a fare un applauso anche alle squadre, perché anche loro hanno fatto la loro parte al meglio...

"Sì, voglio davvero congratularmi anche con le squadre ed i piloti, perché hanno fatto veramente un bel lavoro, perché non è stato un weekend facile, ma uno di quelli tipici di Phillip Island. Abbiamo cominciato con la sessione di venerdì mattina annullata perché c'era troppa pioggia. Poi anche sabato mattina hanno dovuto girare con le gomme rain, quindi hanno avuto a disposizione solamente il turno di venerdì pomeriggio per preparare la Sprint e la gara di domenica. Sono stati veramente bravi ad interpretare le gomme al meglio e si sono viste due gare spettacolari, con dei tempi veramente incredibili".

Avevate portato tre soluzioni al posteriore, due delle quali con una carcassa più rigida, per andare sul sicuro, ma alla fine è bastata la soft anche per portare a termine la gara lunga, per di più con un ritmo molto sostenuto...

"Nella Sprint erano praticamente tutti con la dura all'anteriore e con la soft al posteriore. Solamente in tre hanno voluto provare la media al posteriore, che non era una soluzione così malvagia. Magari era un pelino meno prestazionale rispetto alla soft, però aveva un comportamento più omogeneo e più costante. Alla fine però ha prevalso la soft, perché offriva un livello di grip superiore. Dunque, anche se magari la moto risultato un po' più nervosa, garantiva un po' più di velocità e di trazione, ma soprattutto meno spinning, quindi paradossalmente si è consumata meno. Inoltre, questo ha aiutato a tenere sotto controllo la temperatura, ed evitare che la gomma posteriore si possa surriscaldare è uno degli aspetti fondamentali a Phillip Island. Così come evitare che invece si raffreddi la gomma anteriore. Un'operazione non semplice, che però le squadre hanno portato a termine con successo. La gara lunga è stata spettacolare, ma soprattutto abbiamo visto dei tempi velocissimi: Marc Marquez ha fatto il giro veloce in 1'27"7, ma all'ultimo giro è riuscito a fare ancora un 1'28"0, quindi è stato un weekend veramente positivo".

Ennesima conferma che non c'è stato alcun problema di degrado legato al nuovo asfalto, come invece si poteva temere alla vigilia. Anche se a sorpresa qualcuno ha sofferto un po' con l'anteriore...

"La costanza delle gomme è stata notevole, perché Marquez e Martin hanno potuto spingere dall'inizio alla fine, andando al massimo per 27 giri, ed è una cosa che a Phillip Island non si vede spesso. E' vero che c'è qualche pilota che ha avuto qualche difficoltà con l'anteriore ma, come dicevo, hanno avuto poco tempo per la messa a punto delle moto. Questo ha fatto sì che alcuni piloti abbiano dovuto spingere un po' di più sull'anteriore, che per questo ha perso del potenziale più rapidamente di quanto ci si sarebbe potuti aspettare".

C'è un altro aspetto del weekend che sicuramente può rendervi particolarmente orgogliosi...

"I record del giro veloce in gara e della distanza di gara ora sono delle Michelin su tutti i circuiti. C'è voluta quasi una decina d'anni, ma finalmente siamo riusciti a trovare le condizioni giuste per battere anche i record che ancora ci mancavano. Tra le altre cose, i dati di Phillip Island sono abbastanza impressionanti, perché quello del giro è stato abbassato di quattro decimi, mentre quello della distanza è stato battuto di ben 46": questo vuol dire una differenza di passo di circa 1"7 al giro. Ma del resto, si è visto che il ritmo è stato davvero infernale".

La partenza del GP d'Australia Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La tripletta non concende pause, ora ci si sposta subito in Thailandia per il terzultimo appuntamento della stagione. Che tipo di tracciato è il Chang International Circuit?

"Buriram è un altro circuito con delle particolarità diverse da Phillip Island, anche se pure quello thailandese tende molto a scaldare la gomma posteriore, perché ci sono dei rettilinei abbastanza lunghi e delle accelerazioni decise. E' un circuito impegnativo, che assomiglia parecchio al Red Bull Ring, ma dove troviamo delle temperature molto più elevate".

Come l'Austria immagino che richieda delle gomme specifiche per il posteriore...

"Esatto, infatti proponiamo due soluzioni con una carcassa più rigida, che è la stessa che abbiamo utilizzato anche a Mandalika, in Indonesia, e che serve proprio per cercare di tenere sotto controllo l'innalzamento della temperatura. L'abbiamo accoppiata con delle mescole soft e media che sono le stesse che avevamo proposto in Thailandia anche l'anno scorso, quindi si tratta sostanzialmente di un fine tuning".

Ci sono delle novità anche per quanto riguarda il posteriore?

"Abbiamo eliminato la soft dell'anno scorso, quindi la mescola più morbida che avranno a disposizione i piloti è quella che nel 2023 avevamo adoperato come media. Dunque, per compesare l'aumento dei carichi, siamo saliti di uno step in termini di rigidità all'anteriore e come dura introdurremo la stessa gomma che c'era anche a Mandalika, che ha una carcassa un po' più rigida, pensata proprio per combattere le temperature elevate. Una soluzione che in Indonesia era piaciuta ai piloti, infatti l'aveva utilizzata più di metà della griglia".