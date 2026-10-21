Intervista

MotoGP Australia

MotoGP | Taramasso: "Phillip Island impone le anteriori asimmetriche, ma occhio alla pioggia..."

Le caratteristiche del tracciato australiano, che stressa molto il lato sinistro della gomma e invece è poco sollecitante sul destro, impone soluzioni asimmetriche anche per l'anteriore, come ci ha spiegato il responsabile della Michelin. La vera incognita dell'ultimo weekend a Phillip Island però potrebbe essere il meteo...

Matteo Nugnes

Modificato: 21 ott 2026, 09:32

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Piero Taramasso, Michelin

Foto di: Michelin Sport

La Michelin si appresta ad entrare nelle ultime cinque gare della sua avventura in MotoGP, chiusura di un ciclo durato una decade ed iniziato nell'ormai lontano 2016. La cosa curiosa è che questo "stint" finale inizierà da un circuito che non saluterà solamente il produttore di pneumatici francese, ma l'intera carovana del Motomondiale.

Dall'anno prossimo, infatti, il Gran Premio d'Australia farà tappa sul nuovo circuito cittadino di Adelaide, questa quindi sarà l'ultima volta che vedremo le MotoGP impegnate sul leggendario tracciato di Phillip Island, uno dei più amati dai piloti e dai tifosi, che da sempre rappresenta un vero e proprio unicum nel calendario, come ci ha spiegato Piero Taramasso, responsabile del marchio del Bibendum.

"Phillip Island è un circuito atipico, molto fluido, che gira a sinistra ed ha ben sette curve piuttosto lunghe su quel lato, che mettono parecchio stress su quella parte della gomma, che è anche quella che accusa di più l'usura. Di contro, le curve a destra sono solo cinque e sono poco sollecitanti. Inoltre, anche il grip dell'asfalto è mediocre, anche se è stato rifatto nel 2024, e il meteo può fare i capricci: può fare freddo, ma anche il vento è una variabile importante e spesso arriva la pioggia, quindi è difficile girare in condizioni buone o almeno stabili", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Alla luce di tutto questo, che tipo di scelte avete fatto per questo ultimo GP d'Australia a Phillip Island?

"Abbiamo deciso di portate un'allocazione con tre gomme anteriori e due posteriori, tutte asimmetriche con la spalla sinistra più rigida. Si tratta esattamente delle stesse soluzioni dell'anno scorso, che avevano funzionato bene e che dovrebbero garantirci di coprire un ampio range di condizioni".

Hai qualche indicazione su quali potrebbero essere le soluzioni più gettonate?

"Nel 2025 faceva abbastanza caldo quando è partita la Sprint, perché c'erano 40 gradi sull'asfalto, e la maggior parte dei piloti aveva optato per la dura all'anteriore e la soft al posteriore. Nella gara lunga invece la temperatura era scesa abbastanza, perché l'asfalto era solo a 26 gradi, e sono passati sulla media al posteriore".

Prima hai parlato dei capricci del clima. Cosa ci dobbiamo aspettare questo weekend?

"Ovviamente il meteo è sempre un aspetto importante e sembra che possa piovere sia sabato che domenica. Anche in quel caso comunque siamo pronti, perché proponiamo sempre due diverse soluzioni per le gomme da bagnato, la soft e la media. A quel punto la scelta dipenderebbe dalla temperatura: se c'è freddo e tanta acqua in pista, la soft sarà la più indicata, mentre su una pista solo umida e con qualche grado in più sarebbe più adatta la media. Ma vediamo cosa succede".

Michelin

Foto di: Michelin

Facciamo un passo indietro al Gran Premio d'Indonesia, che ha visto il ritorno alla vittoria di Marco Bezzecchi, lasciando invariati i due punti che separano Jorge Martin e Marc Marquez nella lotta per il titolo. Che fine settimana è stato per la Michelin?

"Quello di Mandalika è stato un weekend positivo. Ha fatto molto caldo, ma ce lo aspettavamo: c'erano 57 gradi sull'asfalto nella Sprint e 55 gradi nella gara lunga. Si è andati molto forte già da venerdì, con Raul Fernandez che ha fatto il record della pista in 1'28"7. Sabato poi nella Sprint la maggior parte dei piloti ha corso con una coppia di gomme soft, con il solo Zarco che ha montato la media al posteriore. La performance è stata buona, i tempi sono stati costanti e veloci. Peccato per l'incidente al via tra Raul e Bezzecchi, perché andavano molto forte, erano su un altro livello rispetto a tutti gli altri".

Dopo la vittoria di Marquez nella Sprint, le Aprilia si sono rifatte in una gara lunga velocissima...

"Domenica è andata bene, più o meno le condizioni della pista erano simili e tutti hanno optato per la soft davanti e la media dietro, perché la soft sarebbe stata un po' al limite a livello di usura. Le performance sono state di nuovo molto interessanti, con Bezzecchi e Fernandez che hanno confermato di avere qualcosa in più degli altri e si sono staccati subito. Martin ha poi chiuso terzo solitario, mentre c'è stata una bella lotta per il quarto posto, con Ogura che ha completato un poker per l'Aprilia davanti ad Acosta e Marquez. Bezzecchi ha fatto il record del giro più veloce, tra l'altro lo ha fatto al 19°. Inoltre, la corsa è stata più veloce di 17 secondi, quindi possiamo essere soddisfatti".

Nonostante le alte temperature, abbiamo visto alcuni piloti costretti a rallentare e farsi passare per far rialzare il valore della pressione della gomma anteriore...

"Sabato Martin era proprio al limite con la pressione e poi, giustamente, ha ammesso che hanno fatto un errore di valutazione che gli è costato la vittoria della Sprint. Può succedere, si è preso poco margine, e poi la stessa cosa è successa domenica anche ad Acosta. Purtroppo Mandalika è un circuito sul quale la pressione non sale molto nonostante faccia tanto caldo. Probabilmente si sono presi poco margine pensado che sarebbero rimasti più tempo in scia ad altre moto (Martin partiva quinto, ma era primo alla prima curva nella Sprint, ndr) e lo hanno pagato".

Domenica c'è stato invece un problema per Fabio Di Giannantonio...

"Diggia è arrivato alla fine che gli mancava un pezzetto di gomma sul pneumatico anteriore. E' curioso perché era la famosa 70H, che è la nostra gomma di riferimento. Ne utilizziamo circa 3.000 l'anno e non avevamo mai avuto problemi di questo tipo. Dobbiamo capire se si tratta di un problema che veniva proprio dalla gomma o se magari è stato qualcosa di esterno a provocarlo. Per esempio, potrebbe essersi tagliata e poi, girando e scaldandosi, il buco si è allargato. Anche perché faceva parte dello stesso batch di gomme che sono state utilizzate in gara e non c'è stato nessun altro problema di questo tipo. Comunque stiamo analizzando tutto a fondo, perché a livello di pressione e temperatura era tutto conforme".

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