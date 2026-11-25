Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Taramasso: "Per Marquez è il sesto titolo con le Michelin, è quello che ne ha vinti di più con noi"

Il Gran Premio di Valencia sarà l'ultimo dell'avventura durata 11 stagioni per la Michelin in MotoGP e l'obiettivo per l'azienda francese è quello di lasciare la classe regina con un bel ricordo. Intanto, con il Mondiale conquistato a Portimao, Marc Marquez è diventato il pilota più titolato con gli pneumatici francesi.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 25 nov 2026, 10:55

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Piero Taramasso, Michelin

Foto di: Michelin Sport

La stagione 2026 della MotoGP è stata veramente massacrante, con ben 22 Gran Premi disseminati nello spazio di nove mesi. Il Gran Premio del Portogallo dello scorso fine settimana ha assegnato il titolo a Marc Marquez, divenuto campione del mondo per la decima volta, l'ottava nella classe regina. Inoltre, l'Aprilia si è portata a casa il titolo Team.

Resta però ancora il weekend del GP di Valencia per scrivere gli ultimi verdetti, con la battaglia per il titolo Costruttori che vede l'Aprilia e la Ducati separate da appena 9 lunghezze. Ma anche i due portacolori della Casa di Noale, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, si giocheranno il secondo posto nel Mondiale, distanziati tra loro di soli 2 punti.

Quello sul circuito intitolato a Ricardo Tormo sarà un appuntamento particolare anche per gli uomini della Michelin, perché in Spagna si concluderà il percorso iniziato nel 2016, con il ritorno in MotoGP. Si tratterà infatti dell'ultima gara come fornitore unico di pneumatici della classe regina. Inevitabilmente, c'è anche un pizzico di emozione, come ci ha confermato il responsabile Piero Taramasso.

"Ora come ora, non mi fa troppo effetto, ma penso che quando arriveremo a Valencia ci sarà sicuramente più emozione. Dopo 11 anni, ci sono talmente tanti rapporti umani con tutta la gente del paddock che pensare che non vedrai più regolarmente queste persone fa un po' strano. Uno non ci pensa fino a quando non arriva il momento, ma poi è normale che sia così. L'importante è che finisca bene e che la Michelin lasci un buon ricordo", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

La pista la conoscete molto bene, ma è sempre particolarmente insidiosa...

"Valencia è un circuito lento, sinuoso e particolarmente asimmetrico. Ci sono tante curve a sinistra e poche a destra, poi c'è il lunghissimo curvone a sinistra, un po' in discesa, che sollecita molto la gomma posteriore su quel lato. Inoltre, è fondamentale riuscire a mantenere la temperatura sul lato destro della gomma anteriore, perché ci sono punti critici come la curva 4, che è la prima a destra dopo una lunga sequenza a sinistra".

Rispetto al calendario originale, la gara è stata posticipata di una settimana per fare spazio al recupero del Gran Premio del Qatar, quindi si arriva a Valencia a fine novembre. Tuttavia, le condizioni climatiche potrebbero essere piuttosto clementi...

"Le previsioni meteo parlano di 16-17 gradi di temperatura massima, questo vuol dire che la pista potrebbe essere intorno a 24-25 gradi. Onestamente, essendo in questo periodo dell'anno, temevo anche peggio. Se le previsioni dovessero confermarsi affidabili, possiamo ritenerci fortunati, anche perché al momento non sembra esserci neppure rischio pioggia".

Alla luce di tutte queste indicazioni, che tipo di allocazione porterete questo fine settimana al Circuito Ricardo Tormo?

"Vista questa particolare configurazione della pista, l'allocazione è composta da soluzioni tutte asimmetriche, sia all'anteriore che al posteriore. Visto il periodo dell'anno, nel quale può fare sia caldo che freddo, abbiamo deciso di confermare tre opzioni per l'anteriore, in maniera tale da poter coprire tutte le condizioni meteorologiche, e si tratta esattamente delle stesse del 2025. Al posteriore invece abbiamo fatto un piccolo cambiamento, perché l'anno scorso c'era stata tanta usura. Dunque, quella che l'anno scorso era la media questo fine settimana sarà la soft ed introdurremo una nuova media, che è uno step più rigida, proprio per cercare di contenere questa usura che si era verificata un anno fa".

Da parte dei piloti ti aspetti delle scelte simili a quelle che avevano fatto nel 2025?

"L'anno scorso all'anteriore avevano utilizzato la soft per le qualifiche ed i time attack, poi erano passati sulla dura sia per la Sprint che per la gara lunga. Per quanto riguarda il posteriore, erano andati abbastanza sul classico, con la soft per la Sprint e la dura per il GP di domenica. Come dicevo, avevamo notato però dei consumi eccessivi per i quali crediamo di avere più margine con le soluzioni che portiamo questo fine settimana".

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Facciamo un passo indietro al Gran Premio del Portogallo, che ha incoronato Marc Marquez campione del mondo, permettendogli di eguagliare gli otto titoli nella classe regina di Giacomo Agostini. Dal punto di vista della Michelin che fine settimana è stato?

"E' stato un weekend relativamente freddo e perturbato dalla pioggia, che è caduta leggera durante la Sprint e poi più forte sabato notte. La domenica, quindi, la pista non era nelle condizioni migliori. Abbiamo anche lavorato con temperature dell'asfalto comprese tra i 17 ed i 27 gradi, che per noi sono relativamente basse, però le gomme si sono comportate bene, perché sono state utilizzate tutte le soluzioni a disposizione, comprese quelle da bagnato, ed hanno funzionato bene".

I piloti infatti non hanno avuto grosse difficoltà a capire quali fossero le soluzioni più adatte da utilizzare...

"Le scelte per la Sprint e per la gara sono state abbastanza facili e logiche, dettate proprio dalle condizioni meteorologiche e dalle performance delle gomme. L'anteriore soft è piaciuta molto per i time attack, perché dava molto più grip sull'angolo di piega e quindi potevano spingere bene in curva, ma nelle due gare poi hanno utilizzato la media. Al posteriore, tra la soft e la media c'era una bella differenza, anche a livello di grip puro, però la soft non avrebbe potuto fare la gara lunga, perché si consumava abbastanza e si muoveva. Quindi, come dicevo, sono state scelte logiche e alla fine è andato tutto bene".

Il fatto che Marco Bezzecchi sia riuscito a battere il record della pista in qualifica, dopo che la Q1 era iniziata con la pista ancora umida, è stato abbastanza impressionante...

"Abbiamo battuto solo il record assoluto della pista in qualifica, anche se nessuno se lo aspettava viste le condizioni della pista, quindi è stata una bella sorpresa. Nella Sprint poi è arrivata la pioggia a rallentare la gara, e anche domenica la pista era proprio lenta, perché aveva piovuto tutta sabato notte. E anche la battaglia che c'è stata all'inizio non ha aiutato in termini di tempi, ma poi abbiamo visto una bella tripletta delle Aprilia e Marc Marquez ha conquistato il titolo".

Tra i suoi vari record, Marquez ne ha fatto anche uno legato al vostro marchio...

"Esatto, per Marc si tratta del sesto titolo con la Michelin (dal 2016 al 2019, poi 2025 e 2026, ndr), quindi è il pilota che ne ha conquistati di più con le nostre gomme. Valentino Rossi e Mick Doohan infatti si erano fermati a cinque".

Tra le altre cose, Marc ha dovuto rimandare la festa da sabato a domenica, perché nella Sprint ha commesso un errore quando è arrivata la pioggia, ad un giro e mezzo dalla fine. Erano così complicate le condizioni quando è scivolato?

"Ho parlato con diversi piloti ed in effetti mi dicevano che c'erano dei punti in cui si scivolava di più, soprattutto nell'ultimo settore, ma era molto difficile capirlo. All'arrivo, le moto avevano proprio le gocce sul cupolino come se stesse piovendo costantemente e in quelle condizioni non è facile: tu vedi le gocce e l'istinto è rallentare, ma sai che in questo modo perdi temperatura sulla gomma, quindi è fondamentale cercare di mantenere il ritmo più simile possibile. L'anteriore media in questa situazione forse era già un po' al limite e con la soft sarebbe stato più facile. Però con la soft probabilmente avrebbero dovuto gestire un po' prima dell'arrivo della pioggia".

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