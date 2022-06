MotoGP | Taramasso: "Mugello ha dimostrato che si può sorpassare"

Carica lettore audio

Dopo le ottime performance del Mugello, dove abbiamo assistito al trionfo di Pecco Bagnaia e della Ducati, oltre ad una gara spettacolare e ricca di sorpassi, per la Michelin c'è all'orizzonte una delle tappe più impegnative della stagione. Come tradizione, la tappa toscana si disputa infatti in "back to back" con Barcellona e il tracciato di Montmelò è da sempre particolarmente stressante per gli pneumatici della MotoGP, come ci ha spiegato il responsabile dell'azienda francese, Piero Taramasso.

"Barcellona è una pista che storicamente offre poco grip e poi ha un altro problema: più aumenta la temperatura e più si riduce il grip. Anche a causa della vicinanza del mare, spesso c'è un po' di umidità, quindi è una pista complicata e stressante per quanto riguarda gli pneumatici. Stressa il posteriore con lo spinning e con il carico generato dal lungo rettilineo, ma anche l'anteriore perché ci sono diverse staccate violente, quindi portiamo tra le mescole più rigide nel corso della stagione", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Che indicazioni avete a livello di previsioni meteo?

"Sono buone per tutto il weekend, con temperature tra i 25 ed i 27 gradi, quindi non dovremmo fare i conti con quelle elevatissime con cui ha corso la Formula 1 quest'anno, che può capitare di trovare a Barcellona".

Che tipo di scelte avete fatto per il Gran Premio di Catalogna?

"Per quanto riguarda il posteriore, non c'è nessuna novità. Riproponiamo esattamente le stesse tre soluzioni che avevamo portato nel 2021, tutte asimmetriche con la mescola più dura sul lato destro. Lo scorso anno si erano comportate bene e in gara, con la temperatura dell'asfalto che si aggirava tra i 37 ed i 38 gradi. La più utilizzata era stata la media, ma c'era anche chi aveva montato la dura".

Per quanto riguarda l'anteriore invece?

"Abbiamo confermato lo stesso centraggio di mescole. La novità è che l'anno scorso sia la media che la dura erano due gomme asimmetriche, con il lato più duro sulla destra. Per quest'anno invece abbiamo deciso di tornare a due soluzioni simmetriche, che saranno uniformi sulla mescola più dura, quindi quella del lato destro. Questa è una scelta che fa parte del processo di semplificazione della gamma che abbiamo iniziato in questa stagione, che ci ha portato a sopprimere le asimmetriche anteriori".

Che tipo di previsioni ci puoi fare a livello di scelte?

"Credo che sarà un ballottaggio tra media e dura sia all'anteriore che al posteriore, come abbiamo già visto anche l'anno scorso. Se dovessi sbilanciarmi di più però direi dura al posteriore e media all'anteriore".

Lunedì ci sarà anche una giornata di test collettivi, introdurrete qualche novità?

"Proporremo una nuova costruzione posteriore per le alte temperature, quindi da utilizzare su piste come Mandalika o Buriram. Si tratta di una versione nuova che dovrebbe offrire più grip, pur mantenendo la sua capacità di tenere sotto controllo le temperature".

Montaggio dei pneumatici Michelin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Appena tre giorni fa abbiamo archiviato il Gran Premio d'Italia con la vittoria di Pecco Bagnaia e della Ducati. Per voi quello del Mugello è stato un weekend soddisfacente?

"A livello di performance pura, le gomme si sono comportate bene, sia all'anteriore che al posteriore. Durante la FP4 e le qualifiche è caduta un po' di pioggia, che non ha bagnato troppo la pista, rendendo le condizioni un po' particolari. Ma alla fine Bagnaia ha fatto il record del giro veloce in gara, inoltre Martin ha toccato oltre 363 km/h. Il primato della distanza di gara non è stato battuto per due secondi, ma le prestazioni erano buone. La particolarità è che ha fatto molto caldo venerdì e sabato mattina, poi domenica c'è stato un calo di temperatura abbastanza pronunciato, soprattutto per quanto riguarda l'asfalto. Questo ha aperto un po' la scelta sull'anteriore, dividendo la griglia tra la media e la dura. Al posteriore invece sono andati quasi tutti sulla media, ad eccezione di qualche Honda che ha montato la soft. Sul davanti comunque la temperatura era davvero al limite tra le due opzioni".

Bisogna dire che abbiamo assistito probabilmente alla gara più bella della stagione, con tanti duelli e sorpassi...

"In tanti dicono che oggi in MotoGP è difficile sorpassare a causa delle gomme che si surriscaldano, dell'aerodinamica e delle turbolenze generate dalle moto. La gara del Mugello ha un po' smentito questa cosa. E' una cosa che può capitare, magari per le condizioni della pista e perché i valori sono molto vicini. La gara del Mugello però è anche la prova del contrario, ovvero del fatto che è ancora possibile vedere tanti sorpassi in MotoGP, perché penso che sia stata una belle più belle quest'anno. Io credo che la pista sia il fattore primario: più è larga, più consente diverse traiettorie e più c'è la possibilità di inventare un sorpasso per i piloti. Su quelle un po' più strette o con configurazioni meno 'naturali', sei un po' più limitato".

Un aspetto che ti ha un po' deluso c'è però...

"L'unico peccato è che ci siano stati pochi spettatori rispetto a quello a cui siamo abituati al Mugello, ma forse si è pagata l'assenza di Valentino per la prima volta e la difficile realtà socio-economica che stiamo vivendo. Sulle tribune e sui prati c'erano abbastanza spazi vuoti, mentre di solito c'è un clima di grande festa. E' stato un po' uno shock, ma in ogni caso abbiamo assistito ad una gara molto bella".

In pista c'era anche la MotoE, che a sua volta ha regalato due gare spettacolari...

"La MotoE ha corso per la prima volta al Mugello ed abbiamo assistito a due belle gara. A livello di gomme non avevamo riferimenti su questa pista, ma la cosa positiva è che i piloti hanno trovato un buon feeling. Dopo aver faticato un po' a Jerez e Le Mans, hanno trovato le contromosse giuste rispetto alla riduzione di peso della moto e gli assetti iniziano ad essere ottimali. Credo che questa sia la nota più positiva del weekend".

Pneumatico Michelin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images