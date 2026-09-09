MotoGP | Taramasso: "Misano è la pista che sollecita di più l'anteriore. Rischio pioggia? Non ci spaventa"

L'arrivo della MotoGP a Misano ormai è quasi un segnale che l'estate si avvicina a lasciare spazio all'autunno in Romagna. E questa cosa rischia di essere vera mai come quest'anno, perché se in questi primi dieci giorni di settembre abbiamo fatto ancora i conti con temperature tropicali, nelle prossime ore è attesa una perturbazione che dovrebbe portare dei temporali che le abbasseranno in maniera abbastanza importante.

Le previsioni meteo parlano di un'incognita pioggia abbastanza importante per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato, ma la cosa non sembra preoccupare la Michelin. Il fornitore unico di pneumatici della classe regina, infatti, conosce alla perfezione le caratteristiche del tracciato intolato alla memoria di Marco Simoncelli, teatro anche di molti test privati, ed è pronto per ogni evenienza, come ci ha assicurato il responsabile Piero Taramasso.

"Misano forse è il circuito che sollecita di più la gomma anteriore tra tutti quelli del calendario della MotoGP, tra il fatto che spesso ci sono alte temperature e che ha una configurazione che impone delle staccate molto forti. E c'è anche poco tempo per raffreddarla, perché la metti sotto carico in frenata, ma poi non ci sono dei rettilinei lunghi. Le velocità di punta infatti non sono troppo elevate e parliamo di un circuito piatto, che non ha dislivelli, ma che resta comunque impegnativo", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Alla luce di questo, che tipo di scelte avete fatto per il GP di questo fine settimana?

"A Misano proponiamo la stessa allocazione dello scorso anno, con l'esclusione dell'anteriore dura, in maniera da avere due sole soluzioni, come prevede il regolamento quest'anno. Per quanto riguarda l'anteriore, si tratta di due gomme simmetriche, mentre le due posteriori sono asimmetriche. Sappiamo che queste quattro soluzioni funzionano bene, perché sono già due o tre stagioni che proponiamo queste specifiche. In più, i team vanno spesso a Misano per fare dei test ed usano proprio queste mescole, quindi abbiamo una grande mole di dati".

Tra le altre cose, da quando è stato rifatto l'asfalto, Misano è sempre stata una pista che ha offerto un buon grip...

"Esatto, il grip è molto buono e questo rende piuttosto basso il consumo delle gomme, garantendo una buona costanza di rendimento. In generale, diciamo che Misano è una di quelle piste sulle quali sia noi che i team sappiamo esattamente cosa aspettarci, quindi di quelle che affrontiamo con più tranquillità".

Viene da immaginare quindi che le scelte siano state piuttosto chiare lo scorso anno...

"Per quanto riguarda l'anteriore, era stata utilizzare la media sia per la Sprint che per la gara lunga. Al posteriore, nella gara corta avevano usato la soft, che è una gomma che offre un buon warm-up ed un buon grip, inoltre non ha troppo decadimento. Domenica invece avevano optato per media e c'era voluto qualche giro per metterla in temperatura, ma poi era stata super costante. Va detto però che l'asfalto era sui 34-35 gradi, una temperatura bassa in questa stagione".

Dopo un'estate rovente, per questo weekend però c'è l'incognita della pioggia, che dovrebbe abbassare anche le temperature...

"Corriamo sempre nella seconda settimana di settembre, ma le previsioni parlano di temporali, almeno per le giornate di venerdì e sabato, mentre domenica dovrebbe essere asciutto. Anche se dovessimo girare sul bagnato, sappiamo comunque che le due specifiche rain, la soft e la media, funzionano bene entrambe e che la scelta dipende soprattutto dalla durata del run che bisogna affrontare. Anche perché la pista offre un buon grip anche in condizioni di bagnato, quindi il rischio di pioggia non ci spaventa".

Bibendum Michelin Foto di: Michelin

Facciamo un passo indietro al Gran Premio di Aragon, che ha visto l'ennesimo dominio di Marc Marquez, all'ottavo successo su questa pista, arrivato in condizioni di caldo che potremmo definire quasi infernale...

"La pista è sempre stata vicina ai 50 gradi, quindi erano condizioni non semplici per le gomme, ma tutto sommato la nostra allocazione ha funzionato bene. Possiamo dire che l'anteriore soft è quella che è servita di meno, perché con queste temperature iniziava a muoversi molto dopo 4-5 giri. Però la media ha lavorato molto bene, offrendo stabilità ed un buon feeling, quindi è stata la scelta di tutti sia per la Sprint che per la gara lunga".

Al posteriore invece la situazione è stata molto più fluida...

"Sì, perché hanno funzionato bene sia la soft che la media. La soft aiutava maggiormente a fermare la moto in staccata, inoltre il suo decadimento non era particolarmente marcato. E' stato veramente leggero, ma solo alla fine della Sprint e senza provocare troppi guai a chi l'ha montata. Perché sabato l'hanno scelta in 10, mentre in 12 hanno optato per la media anche per la gara breve".

Te la saresti aspettata una griglia così "spaccata" nella Sprint?

"No, sulla carta, prima del weekend, mi aspettavo di vedere molte più soft. Poi, viste le alte temperature, ma anche il ritmo elevato della gara, la scelta si è spostata più verso la media. Diciamo che finché la temperatura della pista era intorno ai 40-42 gradi, la soft poteva avere un vantaggio. Ma in questo caso eravamo sui 45-48 gradi, quindi in tanti hanno preferito non rischiare. Onestamente, però, dopo aver analizzato i dati e le gomme, mi sento di dire che non c'era una scelta che fosse migliore dell'altra. E la riprova è che entrambe le mescole sono salite sul podio, perché i due Marquez avevano la media e Bezzecchi la soft".

Con questo caldo infernale, la scelta è stata ovviamente più semplice per la gara lunga...

"Sì, le temperature erano sempre molto alte e c'erano da completare più giri, quindi la scelta è stata facile, con una media sia per l'anteriore che per il posteriore. E devo dire che le gomme si sono comportate bene, sia a livello di performance che di costanza. Basta pensare che ben 13 piloti hanno fatto il loro giro veloce nella seconda metà di gara e che è stato battuto il record della distanza di gara".

Tra l'altro, anche in qualifica Bezzecchi è stato il primo della storia a scendere sotto all'1'45" e sono stati fatti dei tempi incredibili...

"La Q2 è stata impressionante ed è importante ricordare che sono tempi che sono stati fatti con gomme da gara e non con gomme specifiche per le qualifiche, quindi nessuno si aspettava questi temponi. Mi sembra che otto piloti siano scesi sotto al record precedente e, se pensiamo che questa prestazioni sono arrivate con queste temperature altissime, che tendono a far scivolare di più la gomma, sono ancora più impressionanti. Ma vuol dire che hanno lavorato molto bene anche i team ed i piloti, trovando un'ottima messa a punto".