Intervista

MotoGP Portogallo

MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"

Il responsabile della Michelin ci ha introdotto le scelte fatte per il Gran Premio del Portogallo, tra le quali c'è proprio una soluzione simmetrica per il posteriore, dotata di una mescola pensata per gestire bene l'usura. All'anteriore confermate dura (in questo caso si chiamerà media) e soft del 2025 per coprire un ampio range di temperature.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 18 nov 2026, 10:03

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Piero Taramasso, Michelin

Foto di: Michelin Sport

La MotoGP si avvia verso il gran finale dell'era delle 1.000cc e per farlo torna in Europa, a Portimao, dove il Gran Premio del Portogallo apre la doppietta conclusiva che porterà alla tradizionale chiusura della stagione di Valencia. La tappa in Algarve però potrebbe già essere decisiva per le sorti del Mondiale, perché Marc Marquez si presenta a questo penultimo appuntamento con 60 lunghezze di margine su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi. Dunque, gli basterà fare pochi punti per prendersi la sua decima corona iridata, l'ottava nella classe regina, sabato o al più tardi domenica.

Il pilota della Ducati ed i suoi avversari dell'Aprilia si dovranno confrontare però con un circuito impegnativo, sul quale si arriva a correre con un paio di settimane di ritardo rispetto al 2025, quindi più vicini all'inverno. Aspetti che tuttavia non sembrano preoccupare gli uomini della Michelin, che a loro volta, proprio come le 1.000cc, si apprestano a salutare la classe regina tra una decina di giorni, ma sono intenzionati a farlo lasciando un bel ricordo dei loro pneumatici a tutti i suoi protagonisti, come ci ha spiegato il responsabile Piero Taramasso.

"Portimao è un tracciato diverso rispetto a Lusail. E' un circuito tecnico, per certi versi un po' simile al Mugello, con tanti dislivelli, che generano un carico importante sia sull'anteriore che sul posteriore tra frenate in discesa ed accelerazioni in salita. La cosa più imprevedibile comunque è il meteo. Negli ultimi due anni abbiamo sempre avuto un po' di pioggia, quindi bisognerà anche vedere cosa succederà questo weekend da questo punto di vista. Poi c'è anche la curiosità di vedere se Marc Marquez riuscirà a chiudere i giochi o se si dovrà aspettare Valencia", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Alla luce di tutto questo, che tipo di allocazione porterete in Portogallo?

"L'allocazione è simile a quella dell'anno scorso. Per l'anteriore abbiamo confermato la dura e la soft del 2025, che in questa occasione si chiameranno media e soft e sono entrambe simmetriche. Abbiamo deciso di confermare le due soluzioni agli estremi proprio perché ci troviamo in un'area in cui in questo periodo dell'anno può fare sia freddo che caldo, quindi bisogna essere pronti ad ogni evenienza. La particolarità è che per il posteriore porteremo una soft asimmetrica ed una media simmetrica, con la stessa mescola su entrambi i lati. Ma anche in questo caso è una scelta in linea con il passato".

Come mai avete fatto questa scelta di una gomma simmetrica per il posteriore?

"Si tratta di una soluzione che gestisce bene l'usura. L'avevamo portata diversi anno fa a Portimao, ha funzionato bene e quindi l'abbiamo tenuta. Ed è quella che hanno usato anche l'anno scorso in gara. E' una mescola che potremmo definire polivalente, che resiste molto bene all'usura, quindi va bene utilizzarla su entrambi i lati della gomma".

L'anno scorso le scelte erano andate sull'anteriore dura (quella che questo fine settimana si chiamerà media) e sulla posteriore soft per la Sprint, con il passaggio alla posteriore media per la gara lunga. Dobbiamo aspettarci di rivedere le stesse combinazioni?

"Quest'anno andiamo a Portimao una quindicina di giorni più tardi, quindi potrebbe essere un pelo più fresco. L'anno scorso la temperatura dell'asfalto era stata intorno ai 28-29 gradi e anche quest'anno dovrebbe essere simile, quindi penso che potremmo stare sulle stesse scelte del 2025. E sarebbe positivo, visto che l'anno scorso avevamo avuto tre moto diverse sul podio in entrambe le gare (Aprilia, Ducati e KTM, ndr), a riprova che parliamo di soluzioni che funzionano su tutte le moto".

Prima dicevi che il meteo svolgerà un ruolo importante, hai già avuto modo di dare un'occhiata alle previsioni?

"Non sembrano male, perché il rischio di pioggia non è elevato e le temperature dovrebbero essere decenti per essere fine novembre. Si parla di una ventina di gradi per quanto riguarda l'aria, che alla fine dovrebbero permettere di arrivare a quelle dell'anno scorso a livello di asfalto".

Il rischio pioggia non è elevato però c'è. Che tipo di pista è Portimao con l'asfalto bagnato?

"E' una pista impegnativa, ma il grip non è male, perché l'asfalto è stato rifatto nel 2020. Nel 2024 avevamo fatto una sessione bagnato e anche nel 2025 abbiamo usato le rain il sabato mattina, e devo dire che si erano comportate bene".

A detailed view of the Michelin rear tyre

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Facciamo un passo indietro al tanto discusso GP del Qatar, nel quale alla fine è filato tutto liscio, con le vittorie di Marc Marquez nella Sprint e di Marco Bezzecchi nella gara lunga. Che weekend è stato dal punto di vista della Michelin?

"La sorpresa è stata che la pista era in buone condizioni da subito, più pulita del solito, quindi ha offerto immediatamente un buon grip ed un buon feeling. Le gomme che avevamo portato erano quelle che conoscevamo già bene dalla stagione precedente e dal primo giorno si è visto che i tempi erano veloci e che la media anteriore funzionava bene, infatti poi è stata la scelta di tutti i piloti sia per la Sprint che per la gara lunga. Al posteriore invece la scelta era aperta tra la soft e la media per la Sprint, perché entrambe avevano pregi e difetti".

Quali erano gli aspetti che differenziavano la soft e la media che i piloti hanno dovuto tenere in considerazione?

"Per la soft serviva una moto assettata molto bene ed una gestione ben dosata dell'acceleratore. Il consumo delle gomme è sempre stato un problema in Qatar, con tutte le mescole, e la soft garantiva un extra-grip all'inizio, ma poi c'era da gestire l'usura ed un consumo piuttosto rapido della mescola. La media era una gomma altrettanto performante, che ti permetteva di spingere dall'inizio alla fine, quindi non c'era bisogno di gestire troppo. Va ricordato poi che nella Sprint ci sono state due partenze, perché c'è stata la bandiera rossa per l'incidente di Bagnaia. E alla ripartenza sono solo cinque quelli che hanno scelto di andare con la posteriore soft".

Ti aspettavi che così tanti piloti potessero decidere di fare anche la Sprint con la media?

"In realtà sì, perché l'anno scorso erano stati solo otto i piloti che avevano preso la soft e non erano particolarmente contenti alla fine. Devo dire però che questa volta la soft è andata meglio, probabilmente anche perché le condizioni della pista erano migliori. Si è consumata un po' meno e quindi è stata più facile da gestire rispetto al 2025, questo è sicuro. Lo dicono i risultati, visto che l'hanno usata Marc Marquez e Martin, che hanno fatto primo e terzo".

Martin ne ha parlato addirittura come di un qualcosa che ha fatto una grande differenza nel suo caso...

"Sì, ma anche Marc con la soft si sentiva meglio, sentiva la moto più stabile. Di solito è il contrario, quando hai la soft si generano dei movimenti, invece lì in Qatar dava un buon grip e buone sensazioni. A Marc è piaciuta da subito, da venerdì, e anche Jorge quando ha messo la soft si è sentito meglio. Poi sicuramente li ha aiutati in partenza, a Marc per superare Bezzecchi e a Martin per guadagnare diverse posizioni nei primi due giri. Poi devo dire che l'hanno gestita bene, anche alla fine, per esempio, era contento anche Di Giannantonio, che con la media è arrivato secondo".

Cosa ci puoi dire invece della gara lunga di domenica?

"Le condizioni erano più o meno uguali, con le stesse temperature del sabato, ma tutti hanno deciso di correre con una coppia di gomme medie, proprio perché la gara era molto più lunga. In questo caso si è capito subito che Bezzecchi aveva un altro passo e infatti è andato via, dietro comunque si è vista anche un po' di battaglia, con Marquez che ha ripreso Raul Fernandez alla fine. Le performance delle gomme sono state buone, perché è stato battuto il record assoluto della pista, quello del giro veloce in gara e quello della durata della corsa, nonostante il consumo si sia confermato alto, come è sempre stato in Qatar".

A proposito di record, nonostante ci fosse ancora il sole quando ci sono state le qualifiche, Bezzecchi è arrivato ad un soffio dallo sfondare il muro dell'1'50". Te lo saresti aspettato?

"Onestamente, non pensavo che si potesse fare un 1'50"0. E' stato quasi mezzo secondo meglio del record precedente. Pensavo che avrebbero potuto batterlo, ma non di così tanto".

L'unica anomalia che c'è stata a Lusail è stata quella legata a Pedro Acosta, che nella gara lunga ha dovuto farsi passare diverse volte e mettersi in scia per evitare una penalità legata alla pressione. La cosa curiosa però è che ha detto che secondo lui la pressione è stata l'effetto, ma la causa era che la gomma anteriore non andava in temperatura. E' corretto?

"Quello che è successo è che nella Sprint sono andati con una pressione anteriore un pelino troppo alta rispetto a quello che piace a Pedro. Per questo per la gara hanno deciso di stare più bassi, ma hanno preso troppo poco margine, e quando c'è troppa poca pressione non si riesce neppure a scaldare la gomma. Temperatura e pressione sono legate, quindi la si può leggere in due sensi: puoi dire che la pressione era bassa e quindi non entrava in temperatura, oppure che la gomma non era in temperatura e quindi la pressione non saliva. E in entrambi i casi non dici qualcosa di sbagliato".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"



MotoGP



MotoGP



Portogallo



16 h



MotoGP | Martin si aggrappa alla speranza: "Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori"





MotoGP | Bagnaia salta Portimao, ma spera per Valencia. Sulla sua Ducati correrà Lecuona



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Bagnaia salta Portimao, ma spera per Valencia. Sulla sua Ducati correrà Lecuona





MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Portogallo



MotoGP



MotoGP



Portogallo



2 g



MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio del Portogallo

Ultime notizie





MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"



MotoGP



MtGP MotoGP



Portogallo



MotoGP | Taramasso: "La curiosità di Portimao è la gomma posteriore media, perché è simmetrica"





F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



22 min



F1 | McLaren, Stella spiega la parabola del 2026: "Non abbiamo fatto passi indietro"





FE | Dodds esclusivo: “La Gen4 convincerà anche gli scettici. È il segnale più forte delle nostre ambizioni"



Formula E



FE Formula E 49 min



FE | Dodds esclusivo: “La Gen4 convincerà anche gli scettici. È il segnale più forte delle nostre ambizioni"





F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas



1 h



F1 | McLaren avrà il turbo ADUO a Las Vegas. Piastri andrà in penalità montando anche un nuovo motore

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti