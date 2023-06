MotoGP | Taramasso: "La chiave al Sachsenring è gestire lo spinning"

Per la MotoGP è il momento di fare l'ultimo sforzo prima della pausa estiva. Quello del Sachsenring è il secondo appuntamento della tripletta che poi porterà i motori a spegnersi per oltre un mese. E bisogna dire che se c'è una pista insidiosa sotto tutti i punti di vista è proprio quella tedesca quando si parla di pneumatici, come ha spiegato a Motorsport.com il responsabile della Michelin, Piero Taramasso.

"Purtroppo ho guardato le previsioni meteo e fino a giovedì sembrano buone, poi venerdì, sabato e domenica sono attesi temporali e temperature piuttosto basse, perché si parla di massimo 19-20 grandi per quella dell'aria. Da questo punto di vista, è sempre stato un tracciato atipico, perché puoi trovarti nello stesso weekend temperature dell'asfalto di 15 gradi o addirittura di 50, come era successo durante la gara dell'anno scorso", ha detto Taramasso.

Il Sachsenring non è una pista atipica solo per il clima, ma anche per il layout, visto che presenta solamente tre curve a destra e tutte le altre sono a sinistra...

"Il problema è che non sono solo tante curve a sinistra, ma che sono anche consecutive. La moto sollecita tantissimo la spalla sinistra della gomma e lo fa per tanto tempo, perché ci si sta appoggiati per più di 40 secondi. La gomma quindi soffre parecchio, perché tende a surriscaldarsi, generando così anche spinning ed usura. Inoltre, in questo modo si raffredda l'altro lato della gomma e la prima curva a destra dopo questa sequenza è la Waterfall, veloce e in discesa, quindi è un circuito davvero complicato per le gomme".

Che tipo di scelte avete fatto quindi in vista del Gran Premio di Germania?

"Fortunatamente, ormai abbiamo una certa esperienza al Sachsenring, quindi proponiamo delle gomme asimmetriche sia all'anteriore che al posteriore, proprio per compensare questa asimmetria del tracciato. E posso anche aggiungere che la differenza di rigidità tra i due lati degli pneumatici è piuttosto importante. Parliamo di gomme molto soft sul lato destro ed abbastanza rigide invece su quello sinistro. Entrando più nello specifico, le tre soluzioni anteriori sono le stesse dell'anno scorso, mentre tra le posteriori abbiamo eliminato la più morbida, confermando quindi la dura e la media, che però quest'anno indicheremo come media e soft".

In base alle scelte che erano state fatte dai piloti nel 2022, che tipo di soluzioni pensi che vedremo tra la gara lunga e la Sprint?

"L'anno scorso avevano fatto tutti la gara con una coppia di gomme dure (al posteriore quella che sarà la media quest'anno), ma c'erano anche 50 gradi sull'asfalto. In questo momento è molto difficile fare una previsione, perché dipende molto anche dalle condizioni meteo e dell'asfalto. Però potremmo ipotizzare di vedere la maggior parte dei piloti con la soft per la Sprint e con la media per la gara lunga di domenica. La chiave comunque è quella di riuscire a gestire il pattinamento nel miglior modo possibile, quindi bisogna trovare il giusto setting a livello di traction control, ma anche il polso del pilota fa sicuramente la differenza al Sachsenring".

Alla luce di tutto questo, immagino che sia una pista piuttosto insidiosa anche in caso di pioggia...

"E' una pista che offre poco grip e spesso quando piove fa anche freddo. Questa è la combinazione peggiore che si possa trovare, ma in questo caso credo che le nostre gomme soft da bagnato possano funzionare bene. Però parliamo di una pista che non offre un gran feeling sul bagnato ed avendo tanti saliscendi tende anche a formare dei rivoletti d'acqua che possono essere sempre molto insidiosi".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Facciamo un passo indietro allo scorso fine settimana ed al Gran Premio d'Italia vinto di Pecco Bagnaia. Mi sembra che in generale le cose siano andate piuttosto bene dal punto di vista degli pneumatici...

"Il weekend del Mugello è andato bene, anche se alla domenica, non so se per le condizioni o per il grip della pista, non è stato tutto perfetto. Bisogna essere onesti nel dire che con la temperatura più alta, la pioggia caduta nella notte e le moto con il pieno di benzina la prestazione è stata un po' al di sotto di quello che ci si poteva aspettare. Anche se nel complesso è andata bene".

Quindi secondo te avremmo potuto assistere ad una gara più veloce?

"Visto come erano andate le giornate di venerdì e di sabato, sia a livello di tempi che di commenti, pensavo che si potesse fare meglio. La gara invece è durata mezzo secondo di più rispetto al record, e penso che fosse battibile. Ma non è stato battuto neppure il record del giro più veloce, inoltre ci sono stati cinque o sei piloti che ci hanno detto che le condizioni non erano buone come sabato o come domenica mattina. Ora sarà importante capire il perché, in maniera da poter lavorare d'anticipo in futuro".

La pioggia caduta sabato pomeriggio e nella notte può aver influito in maniera così importante sul grip della pista?

"La pioggia fa sempre la differenza: un po' perché lava la gomma dall'asfalto e un po' perché comunque quando poi la temperatura si alza c'è sempre un pizzico di umidità che viene in superficie. Ma dobbiamo anche considerare che l'asfalto del Mugello non è tra i più nuovi del calendario, perché mi sembra che l'ultima volta sia stato rifatto nel 2011, quindi in generale non è tra i migliori a livello di grip. E con un asfalto di questo tipo possono bastare veramente delle piccolezze per modificare le condizioni".

Sul discorso del record della distanza, è anche verò però che Bagnaia ha potuto gestire molto nella seconda parte di gara...

"E' vero che negli ultimi giri ha gestito e quindi è giusto tenere conto anche di questo aspetto. Ma infatti il bilancio comunque resta positivo. Venerdì e sabato i piloti hanno capito che la soluzione che offriva il giusto equilibrio in termini di costanza e di performance in vista della Sprint era la dura davanti e la soft dietro. Anche in qualifica le cose sono andate bene, perché Pecco ha fatto il record con un tempo impressionante, ma soprattutto sono cinque i piloti che sono stati capaci di infrangere il record precedente. In base ai risultati della Sprint, tanti piloti hanno deciso di passare sulla media al posteriore per la gara più lunga, visto che c'era da fare il doppio dei giri e si prevedeva che ci fosse un po' più caldo. Penso che sia stata la scelta giusta, perché offriva un po' più di stabilità, anche se il grip era un pelino meno rispetto alla soft. Ma era una scelta logica, perché era la gomma che aveva vinto anche nel 2022".

C'è però anche chi ha deciso di proseguire con la soft anche domenica...

"Sì, piloti come Martin e come Miller si sono sentiti veramente bene con la soft al posteriore, senza accusare alcun tipo di decadimento durante la Sprint. Alla fine devo dire che è stato contento anche chi ha fatto questa scelta, perché negli ultimi giri c'è stato un calo, ma sono riusciti comunque a mantenersi su dei tempi buoni. Credo che la media e la soft se la siano giocata abbastanza alla pari, non c'era una soluzione che ti poteva far vincere o perdere la gara. E' vero che forse Martin ha chiesto molto alla sua gomma per provare a tenere il passo di Bagnaia, ma credo che il Mugello sia un circuito particolarmente congeniale a Pecco e che sia stato soprattutto lui a fare la differenza".

Al Mugello c'è stato anche il secondo round della MotoE, che ha offerto anche la possibilità di assistere alla prima gara sul bagnato dell'era Ducati...

"Era il secondo appuntamento dell'anno ed è stata disputata una gara sull'asciutto ed una sul bagnato, quindi è stato un buon test sia per la moto che per la nuova gamma Michelin. I piloti hanno avuto modo di vedere come si comporta il nuovo pacchetto nelle due situazioni. Gara 1 è stata più che positiva, con tempi che sono stati migliori rispetto all'anno scorso, ma anche rispetto alla Moto3. Poi sul bagnato c'è poco da dire: i piloti sono stati contenti, ma non sono stupito perché le nostre gomme si sono sempre comportate bene sul bagnato".

Michelin tyres Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images