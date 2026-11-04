Intervista

MotoGP Qatar

MotoGP | Taramasso: "Il pericolo maggiore in Qatar è la sabbia, che genera il graining"

In vista del weekend di Lusail, il responsabile della Michelin ha confermato che l'azienda francese ha portato le stesse soluzioni del 2025, eliminando solo l'anteriore dura. Nel deserto del Qatar però c'è sempre da tenere in conto la sabbia portata in pista dal vento, che genera una sorta di effetto carta vetrata sugli pneumatici.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 4 nov 2026, 16:31

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Piero Taramasso, Michelin

Foto di: Michelin Sport

E' una gara che forse nessuno avrebbe voluto fare, visto che la situazione rimane piuttosto instabile in Medio Oriente, ma la MotoGP ha fatto rotta verso Doha, dove questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento della stagione 2026, che potrebbe assegnare la corona di campione del mondo a Marc Marquez, che ha a disposizione il primo match point per chiudere i giochi.

Solitamente, a Lusail si corre all'inizio della stagione, ma la situazione geopolitica nel Golfo Persico ha imposto uno slittamento di diversi mesi, che però non dovrebbe avere grosse ripercussioni a livello climatico, stando almeno alle previsioni per il fine settimana. Per questo in casa Michelin sono piuttosto convinti di avere la situazione sotto controllo dal punto di vista degli pneumatici, anche se il circuito qatarino offre sempre delle insidie da non sottovalutare, come ci ha spiegato il responsabile Piero Taramasso.

"Ci sono parecchie cose da gestire in Qatar. Una è la sabbia che viene portata in pista e finisce per generare una sorta di effetto carta vetrata, che può generare un degrado maggiore per le gomme ed anche un po' di graining, sia all'anteriore che al posteriore. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'umidità, che arriva quando cala il sole. Questi sono due fenomeni difficili da controllare, ma da tenere sempre in conto. Poi parliamo di un circuito che ha un rettilineo molto lungo, che sollecita parecchio la gomma posteriore. Il grip però è buono, perché l'asfalto è stato rifatto completamente nel 2023, però è anche un fondo abbastanza aggressivo. In passato però è sempre andata bene con le mescole che portiamo anche questo fine settimana. L'incognita un po' più pericolosa però direi che è la sabbia, senza dimenticare che si corre in notturna", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Cosa ci puoi dire dell'allocazione che porterete questo fine settimana a Lusail?

"Come dicevo, riproponiamo le stesse gomme dell'anno scorso, quindi due anteriori, la soft e la media, entrambe simmetriche. L'anno scorso c'era anche una dura, ma non è stata utilizzata, quindi l'abbiamo eliminata. Per quanto riguarda il posteriore, abbiamo una soft ed una media asimmetriche, che sono esattamente le stesse specifiche del 2025".

Che tipo di scelte ci possiamo aspettare da parte dei piloti?

"Per dare un'indicazione, l'anno scorso funzionava piuttosto bene l'anteriore media, che infatti è stata utilizzata sia nella Sprint che nella gara lunga. Al posteriore invece la scelta è stata più aperta, infatti ci sono stati diversi piloti che hanno utilizzato la media già a partire dalla Sprint. Ma a rovescio c'è anche chi ha usato la soft per la gara lunga, e alla fine non erano troppo soddisfatti ad onor del vero".

Prima accennavi alla sabbia, ma correndo in notturna anche la gestione della pressione degli pneumatici non deve essere semplice. Per esempio, lo scorso anno Maverick Vinales ha perso il secondo posto perché aveva un valore inferiore a quelli imposti...

"Sì, anche quello è un tema da tenere sotto controllo, perché in Qatar si lavora un po' al contrario. Normalmente iniziamo la giornata con temperature basse e poi sono più alte quando è il momento di andare in gara. A Lusail invece si gira nella FP1 e nella FP2 con delle temperature altissime, poi mano a mano calano perché va giù il sole, quindi già solo il modo di lavorare diverso dal solito può creare qualche difficoltà".

Normalmente in Qatar si va a correre a marzo, invece quest'anno la gara è stata spostata a novembre a causa del conflitto in Medio Oriente. Credi che questo possa avere un impatto?

"Da quello che avevo visto inizialmente, doveva essere un pelo più fresco. Ma le previsioni in realtà danno delle temperature altissime, con ben 27 gradi ambientali di notte e 36-37 di giorno, che sono più alte del normale in questo periodo dell'anno. In ogni caso, l'anno scorso le temperature dell'asfalto erano sui 35-36 gradi quando abbiamo fatto la Sprint e la gara lunga e questo fine settimana potrebbero essere intorno ai 38, quindi siamo abbastanza allineati".

Michelin

Foto di: Michelin

Facciamo un passo indietro al Gran Premio della Malesia, che ha fatto fare a Marc Marquez un passo avanti deciso verso la conquista della sua decima corona. Che weekend è stato dal punto di vista della Michelin?

"Sono contento di com'è andata a Sepang, perché l'asfalto aveva pochissimo grip, anche perché dovevano fare dei lavori di riasfaltatura che alla fine non sono stati fatti. In più c'erano temperature della pista che toccavano i 50-55 gradi, e quando sono così alte il grip è ancora più basso. Si è visto già da venerdì, infatti i team hanno cercato di provare subito tutte le specifiche per cercare di capire queli potessero essere le migliori".

E in questo senso non ci sono stati grossi dubbi da subito...

"E' stato piuttosto chiaro che l'opzione migliore fosse utilizzare la soft sia all'anteriore che al posteriore, perché erano le soluzioni che permettevano di compensare meglio la carenza di grip della pista, oltre ad essere le più performanti. La nuova media posteriore che avevamo introdotto in questa occasione non andava male, ma il poco grip della pista l'ha resa una strada poco percorribile. I team quindi hanno capito che bisognava lavorare con le soft per farle durare sia per la distanza della Sprint che della gara lunga. Quindi si sapeva che la chiave per vincere la corsa o salire sul podio sarebbe stata riuscire a gestirle nel miglior modo possibile".

In qualifica avete sfiorato il record della pista, poi nella Sprint è arrivata una pioggerella abbastanza fastidiosa...

"Nonostante il poco grip, Alex Marquez è arrivato ad un decimo dal record della pista in qualifica, diventando il nono poleman diverso in questa stagione. E per noi questo è un dato significativo. Poi nella Sprint è arrivata una pioggerella molto leggera che ha messo un po' di pepe, anche se alla fine non ha bagnato abbastanza la pista da permettere il passaggio alle gomme rain. Qualche pilota ha tentato l'azzardo del cambio moto, che non ha pagato, mentre gli altri hanno solo rallentato un po' il ritmo. Alla fine è venuta fuori una bella corsa, che ha visto la vittoria di Pedro Acosta".

La gara lunga di domenica poi è stata all'insegna della gestione, ma non avrebbe potuto essere diversamente...

"Esatto. Essendo partiti tutti con una coppia di gomme soft, i primi due o tre giri hanno dovuto gestire, poi piano piano Marc Marquez ha cominciato a fare il ritmo, ma sempre andandoci piano con l'acceleratore, per cercare di essere il più dolce possibile. I tempi infatti non sono stati veloci, anche se sono stati abbastanza costanti. Marc è stato il più bravo ed ha vinto in fuga, ma anche Acosta ha fatto una bella gara. E nel finale sono venuti fuori Ogura e Bastianini, che si sa che sono quelli che riescono sempre a fare bene quando si tratta di gestire gli pneumatici. Qualche pilota ha accusato un calo sia all'anteriore che al posteriore, ma era più un discorso di setting poco ottimizzati o magari legato al fatto che aveva aggredito troppo le gomme all'inizio. Comunque queste specifiche soft avevano già funzionato l'anno scorso e nel 2024 e si sono confermate anche questa volta".

Ipotizzando che le scelte sarebbero state queste, avevate messo più gomme soft nell'allocazione o i piloti sono riusciti ad affrontare il weekend con quella standard?

"No, ci stavano dentro. Hanno completato il fine settimana con le sette soft che fanno parte dell'allocazione standard. Se ti organizzi bene puoi farlo: hai il tempo per provarla, ne hai abbastanza per le qualifiche e poi te ne rimangono una per la Sprint e una per la gara lunga".

Dopo la gara, mi ha colpito sentire Marquez dire che al primo giro ha fatto la curva 3 particolarmente piano perché non voleva dare uno shock termico alla gomma. Pensi che possa aver avuto un peso nella sua ottima gestione delle gomme?

"Ha senso, perché in quelle condizioni, quando la gomma è nuova è più fragile ed è più sensibile allo shock termico, quindi se riesci a fare le primi curve e i primi giri senza aggredirla, facendo salire la temperatura piano piano, la metti nelle condizioni ideali. E in questo Marc è sempre stato un maestro. Gli ingegneri riescono a vedere dai dati dove si verificano i picchi di energia e lo dicono sempre ai piloti, ma saperlo e riuscire a sfruttarlo non è sempre così automatico".

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