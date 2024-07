MotoGP | Taramasso: "Non tutti sanno interpretare bene i dati della Sprint"

Per il paddock della MotoGP è arrivato il momento del meritato riposo. Il Gran Premio di Germania ha chiuso la prima parte della stagione con la quarta vittoria consecutiva di Pecco Bagnaia che, approfittando della caduta nel finale di Jorge Martin, ha portato via anche la leadership iridata al madrileno. Il tutto in un weekend nel quale le condizioni climatiche mutevoli, soprattutto a livello di temperature, hanno reso le cose più difficili alle squadra su una pista che ha già un layout molto particolare come il Sachsenring, che ha solamente tre curve a destra. Prima di andare in vacanza, abbiamo quindi chiesto al responsabile della Michelin, Piero Taramasso, di analizzare quanto accaduto sul saliscendi tedesco.

"Il Sachsenring, insieme a Phillip Island, è uno dei circuiti peggiori per le gomme. Bisogna sempre stare in guardia, perché può capitare qualcosa sia con l'anteriore che con il posteriore. Domenica infatti ero contento quando è finito tutto senza problemi, perché oltre ad essere una pista molto impegnativa, abbiamo dovuto affrontare anche delle condizioni climatiche molto particolari: venerdì c'era freddo e vento, sabato molto caldo e poi domenica la temperatura è calata di nuovo", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

"Per le squadre quindi non è stato facile trovare dei buoni riferimenti. Nonostante questo le performance sono state buone, non solo perché abbiamo battuto tutti i record, ma perché alla fine l'allocazione si è confermata ben centrata e lo conferma il fatto che le tre mescole anteriori e le due mescole posteriori sono state utilizzate equamente nel corso del weekend", ha aggiunto.

Nonostante tutte queste variabili, le scelte sono state praticamente univoche sia nella Sprint che nella gara lunga...

"Era chiaro che nella Sprint sarebbero andati tutti con la dura all'anteriore e con la soft al posteriore. Purtroppo l'anteriore è stata messa un po' in difficoltà perché la soft dietro, avendo molto grip, finiva per spingerla abbastanza. Poi sappiamo che nella Sprint i piloti non partono per gestire, ma attaccano dall'inizio alla fine, per di più con dei setting che non sono ancora ottimizzati. Nella gara di domenica, con la gomma media al posteriore, che spingeva meno, la stessa dura anteriore ha funzionato molto meglio, proprio perché ha consentito un miglior bilanciamento della moto. Inoltre, potrebbe aver aiutato anche il fatto che domenica c'era una temperatura più bassa rispetto a sabato. Ma quello che abbiamo visto in tutte le gare disputate finora è che quello che aiuta tanto le squadre sono i dati che vengono raccolti durante la Sprint, che sono preziosissimi per fare la messa a punto in vista del Gran Premio. Generalmente, alla domenica è sempre tutto più facile rispetto al sabato".

In questa stagione, però, capita di vedere dei salti prestazionali importanti sia in avanti che all'indietro tra la Sprint e la gara lunga. Quale pensi che sia la chiave di questa situazione?

"Come dicevo prima, i dati del sabato servono tantissimo, poi ci sono dei team che sanno interpretarli più velocemente per fare delle modifiche corrette e i loro piloti guadagnano tanto alla domenica. Poi però ci sono anche quelli che li interpretano meno bene o meno velocemente. Ma c'è anche chi non li interpreta per niente: mi è già capitato di parlare con alcuni che mi dicevano che non avrebbero toccato niente nel setting perché avevano performato bene nella Sprint. Questo per me è un grosso sbaglio, perché rischi di perdere qualcosa in una gara più lunga e se gli altri fanno anche uno step, ti fregano e la domenica ti stanno davanti. Credo che sia questo più di tutti l'aspetto che porta a vedere dei valori che cambiano tra la gara del sabato e quella della domenica. Oggi si gioca tutto nello spazio di due o tre decimi, quindi è fondamentale cercare di migliorarsi e di interpretare al meglio i dati del sabato. Chi lo sa fare, riesce sempre a fare un grande step".

Lo stabilimento della Michelin Foto di: Michelin

Venerdì abbiamo visto tante cadute soprattutto nelle curve a destra. Alcuni di quelli che sono rimasti in piedi, per esempio Bagnaia, hanno sottolineato che con quelle condizioni climatiche era abbastanza evidente che si dovessero fare due giri di lancio prima di spingere per evitare di cadere: sei d'accordo con questa lettura?

"Sì, concordo. Viste le temperature dell'aria e della pista, non era possibile attaccare da subito, ci volevano due giri per preparare la gomma. Ma questa è una caratteristica tipica del Sachsenring, quindi i piloti lo sanno che devono fare molta attenzione alla temperatura sul lato destro della gomma, visto che da quella parte ci sono solo tre curve. Noi portiamo delle anteriori asimmetriche fatte appositamente per questa pista proprio per questo, ma in quelle condizioni non è possibile attaccare alla curva 11 fin dal primo giro: nei primi due giri, la differenza di temperatura tra il lato sinistro ed il lato destro della gomma può essere facilmente di 25-30 gradi, che sono veramente tanti".

Quando nella parte centrale della gara Bagnaia si era staccato dai due piloti del Prima Pramac Racing si era ipotizzato che gli si fosse alzata la pressione della gomma anteriore. Dopo la gara, lui invece ha parlato di un abbassammento della temperatura sul lato destro della posteriore. E' possibile che sia capitata realmente una cosa del genere?

"Anche io ho sentito che ha detto questa cosa. Diciamo che dipende da come guidi e da come solleciti la gomma. Può anche essere, ma certamente Pecco ha visto che i primi due stavano imprimendo un ritmo esagerato alla gara, quindi pensava che con quel passo sarebbe stato impossibile arrivare alla fine con delle buone performance. Per questo ha rallentato per mettersi su un ritmo che riteneva più 'giusto': in questa fase può anche darsi che possa aver perso un po' di temperatura sul lato destro. Ma nell'equazione bisogna tenere conto anche delle pressioni: se sei un po' al limite, può capitare, ma se sei con un valore più alto, puoi evitare questo tipo di situazioni".

Per il ritiro di Di Giannantonio nella gara di domenica si è parlato di una foratura, puoi confermarlo?

"Ci stiamo guardando, ma per il momento non abbiamo trovato la foratura. All'inizio sembrava che ci fosse stata una perdita d'aria dalla valvola. Ma abbiamo tenuto la gomma montata sul cerchio e faremo degli altri test, perché rigonfiandola non ha più perso aria. Quindi vogliamo capire perché ci sia stata questa perdita 'dinamica', quando la moto è in movimento, che non si è riproposta in condizione statica. Dovrebbe comunque trattarsi di un qualcosa più legato al cerchio o alla valvola".