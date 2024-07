MotoGP | Taramasso: "A Silverstone bisogna fare attenzione al blister"

Agosto è il mese delle ferie quasi per tutti, ma non per la MotoGP. Il Motomondiale ha già archiviato la sua pausa estiva e questo fine settimana inizia da Silverstone la seconda parte della stagione 2024. 11 gare da disputare nello spazio di appena 16 settimane, che decideranno le sorti di un Mondiale incerto, che riparte dalla Gran Bretagna con un Pecco Bagnaia forte di quattro vittorie consecutive che lo hanno portato in vetta alla classifica con 10 punti di margine sul rivale Jorge Martin.

Si ricomincia su una pista sulla carte congeniale al leader iridato, primo nel 2022 e secondo in volata 12 mesi fa, quando ad imporsi fu l'Aprilia con Aleix Espargaro. Un tracciato storico, lungo e veloce, che però non rappresenta un ostacolo troppo complicato per quanto riguarda gli pneumatici, come ci ha spiegato il responsabile della Michelin, Piero Taramasso.

"Silverstone è il circuito più lungo che dobbiamo affrontare nell'intera stagione ed è anche uno di quelli con le velocità più elevate, ma a livello di layout non va inserito nel novero dei più complicati dal punto di vista degli pneumatici", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Qual è l'aspetto più critico da considerare sulla pista britannica?

"Si tratta di un tracciato che stressa maggiormente la gomma posteriore e il punto critico è la temperatura, perché le velocità sono molto elevate e quindi bisogna evitare che si surriscaldi nella parte centrale. Difatti, lì è abbastanza tipico vedere qualche piccolo blister sulle gomme alla fine della gara. Di solito, non è un cosa problematica per la performance, ma può capitare, soprattutto se la temperatura dell'asfalto è intorno ai 35-40 gradi".

Michelin Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Alla luce di questo, che tipo di scelte avete fatto in vista del Gran Premio di Gran Bretagna?

"Proponiamo tre gomme anteriori simmetriche. La novità è che la dura ha uno step di rigidità in più rispetto al 2023, mentre la soft e la media hanno lo stesso centraggio. Per quanto riguarda il posteriore, proponiamo due gomme simmetriche, la soft e la media, che a livello di mescole sono in linea con quelle della passata stagione".

Lo scorso anno quali erano state le mescole più utilizzate?

"Per la gara lunga avevano scelto la soft all'anteriore la media al posteriore, a riprova del fatto che è una pista che, avendo poche staccate importanti, sollecita poco la gomma davanti. Nella Sprint invece la pista era bagnata, anche se senza pozze d'acqua, quindi da questo punto di vista non abbiamo un riferimento con l'asciutto. In quelle condizioni però tutti avevano utilizzato una coppia di rain medie, soluzione che aveva reso bene".

Da quelle parti, anche il clima può essere sempre una variabile importante...

"A Silverstone è sempre molto difficile prevedere il meteo e non solo a livello di pioggia o sole, ma anche di temperature. Un anno non abbiamo corso a causa della pioggia (nel 2018, ndr), ma è capitato anche di disputare una gara con circa 50 gradi sull'asfalto. E in quell'occasione di blister ne avevamo visto davvero tanto".